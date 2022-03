Moto2: Ze své první výhry se dnes v Indonésii raduje Chantra

Pole position pro start dnešního závodu třídy Moto2 na okruhu Mandalika si zajistil Jake Dixon. S penalizací za nerespektování žluté vlajky v pátečním tréninku se do GP Indonésie pouštěl šampion Moto3 – Pedro Acosta. Španěl musel za trest projet dlouhým kolem. Do závodu nakonec nemohl nastoupit Barry Baltus, který se včera zranil.

Závod měl být původně vypsán na 25 kol, ale kvůli podmínkám na dráze, bylo nakonec ještě před startem rozhodnuto o tom, že závod bude zkrácen na šestnáct kol. Po startu se vedení ujal Chantra. Na druhé místo se zařadil Lowes. Dixon po startu z pole position klesl na třetí příčku. V první pětce byli dále i Corsi a Vietti.

Na prvních třech místech se pořadí neměnilo ani v době, kdy do konce zbývalo třináct kol. Chantra vedl, druhý byl Lowes a třetí Dixon. O kolo později se ovšem Dixon na chvíli se dostal na druhé místo a pak upadl. Na zemi potom skončil také Corsi.

Jedenáct kol před cílem vedl Chantra s náskokem zhruba 1,6 sekundy. Na druhé místo se posunul Canet a na třetí Vietti. Lowes klesl na čtvrtou pozici. První pětku uzavíral Arbolino.

Ve chvíli, kdy do cíle zbývalo osm kol, pokračoval na první pozici Chantra. Druhý už byl Vietti a třetí Canet. Osamoceně na čtvrté pozici kroužil Lowes.

Somkiat Chantra vedl i v dalším průběhu závodu a jako první najel i do posledního kola. Vietti, který vyhrál před dvěma týdny v Kataru, byl nyní druhý a nebyl v pozici, z které by mohl zaútočit na Chantru. Chantra si tedy dojel pro vítězství. Pro thajského jezdce to je jeho první výhra a zároveň se dnes stal prvním jezdcem z Thajska, který vyhrál Grand Prix. Vietti obsadil druhé místo a zůstává tak v čele šampionátu. Na podium spolu s Chantrou a Viettim vystoupil i Aron Canet. Do první pětky se dále vešli i Sam Lowes a Augusto Fernandez.

Český jezdec Filip Salač dojel jednadvacátý. Na první body ve třídě Moto2 si tedy bude muset ještě minimálně dva týdny počkat.

GP Indonésie - Moto2, závod

P. Jezdec Motocykl Km/h 1 35SomkiatChantra Kalex 160,7 25'40,8760 2 13CelestinoVietti Kalex 160,4 3,23 3 40AronCanet Kalex 160,3 4,366 4 22SamLowes Kalex 159,9 7,918 5 37AugustoFernandez Kalex 159,5 12,228 6 79AiOgura Kalex 159,4 12,384 7 54FermínAldeguer Boscoscuro 159,4 12,696 8 14TonyArbolino Kalex 159,2 14,547 9 51PedroAcosta Kalex 158,9 17,786 10 75AlbertArenas Kalex 158,8 18,327 11 16JoeRoberts Kalex 158,8 18,509 12 6CameronBeaubier Kalex 158,8 18,566 13 9JorgeNavarro Kalex 158,7 19,711 14 52JeremyAlcoba Kalex 158,7 19,96 15 64BoBendsneyder Kalex 158,6 20,551 16 23MarcelSchrotter Kalex 158,4 23,047 17 42MarcosRamirez MV Agusta 158,3 23,218 18 18ManuelGonzalez Kalex 158,2 24,179 19 5RomanoFenati Boscoscuro 158,1 25,133 20 19LorenzoDalla Porta Kalex 158 26,954 21 12FilipSalac Kalex 157,9 27,678 22 2GabrielRodrigo Kalex 157,7 29,548 23 84ZontaVan Den Goorbergh Kalex 157,5 31,773 24 61AlessandroZaccone Kalex 157,4 32,436 25 28NiccolòAntonelli Kalex 157,3 33,974 Neklasifikováni 24SimoneCorsi MV Agusta 158 4 kola 81KeminthKubo Kalex 155,9 7 kol 4Sean DylanKelly Kalex 153 13 kol 96JakeDixon Kalex 136,3 12 kol

Foto: Václav Duška Jr.