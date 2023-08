Moto2: Ze zisku pole position se dnes ve Velké Británii těší Acosta

V komplikovaných podmínkách (na mokré dráze) si pro pole position dojel Španěl Pedro Acosta s časem 2:16,953. Na druhé místo se kvalifikoval jeho krajan Fermin Aldeguer, který zaostal o 0,7 s. Třetí místo na startu si dnes v Silverstonu vyjel Zonta van den Goorbergh.

Vedoucí muž šampionátu Tony Arbolino, který předevčírem oslavil třiadvacáté narozeniny, dnes ovládl první kvalifikaci a nakonec si zajistil čtvrté místo na startovním roštu. Společnost mu v druhé řadě budou dělat Španělé Alonso Lopez a Aron Canet.

Nováček Sergio Garcia v dnešní kvalifikaci obsadil sedmé místo. Spolu s ním se do první řady kvalifikovali i Barry Baltus a Sam Lowes. Český jezdec Filip Salač bude startovat ze čtvrté řady – konktrétně z dvanácté pozice. Do čtvrté řady jej doprovodí Joe Roberts a Jake Dixon, přičemž posledně jmenovaný to měl v kvalifikaci s pádem, ale měl by být v pořádku – odešel po svých.

Jezdci prostřední kubatury zítra absolvují svůj závod až jako poslední – tedy až po závodě MotoGP. Start závodu třídy Moto2 je naplánován na 15:30 středoevropského času.

GP Velké Británie - Moto2, 2. kvalifikace

P. Jezdec Tým Čas Ztráta 1 Pedro ACOSTA Red Bull KTM Ajo 2'16,953 2 Fermín ALDEGUER CAG SpeedUp 2'17,653 0,7 3 Zonta VD GOORBERGH Fieten Olie Racing GP 2'17,664 0,711 4 Tony ARBOLINO ELF Marc VDS Racing Team 2'17,880 0,927 5 Alonso LOPEZ CAG SpeedUp 2'17,989 1,036 6 Aron CANET Pons Wegow Los40 2'18,307 1,354 7 Sergio GARCIA Pons Wegow Los40 2'18,588 1,635 8 Barry BALTUS Fieten Olie Racing GP 2'18,626 1,673 9 Sam LOWES ELF Marc VDS Racing Team 2'18,686 1,733 10 Joe ROBERTS Italtrans Racing Team 2'18,811 1,858 11 Jake DIXON GASGAS Aspar Team 2'18,975 2,022 12 Filip SALAC QJMOTOR Gresini Moto2™ 2'19,041 2,088 13 Celestino VIETTI Fantic Racing 2'19,147 2,194 14 Darryn BINDER Liqui Moly Husqvarna Intact GP 2'19,222 2,269 15 Somkiat CHANTRA IDEMITSU Honda Team Asia 2'19,316 2,363 16 Ai OGURA IDEMITSU Honda Team Asia 2'20,010 3,057 17 Manuel GONZALEZ Correos Prepago Yamaha VR46 Team 2'20,048 3,095 Albert ARENAS Red Bull KTM Ajo

Postavení na roštu:

P. Jezdec Tým 1 Pedro ACOSTA Red Bull KTM Ajo 2 Fermín ALDEGUER CAG SpeedUp 3 Zonta VD GOORBERGH Fieten Olie Racing GP 4 Tony ARBOLINO ELF Marc VDS Racing Team 5 Alonso LOPEZ CAG SpeedUp 6 Aron CANET Pons Wegow Los40 7 Sergio GARCIA Pons Wegow Los40 8 Barry BALTUS Fieten Olie Racing GP 9 Sam LOWES ELF Marc VDS Racing Team 10 Joe ROBERTS Italtrans Racing Team 11 Jake DIXON GASGAS Aspar Team 12 Filip SALAC QJMOTOR Gresini Moto2™ 13 Celestino VIETTI Fantic Racing 14 Darryn BINDER Liqui Moly Husqvarna Intact GP 15 Somkiat CHANTRA IDEMITSU Honda Team Asia 16 Ai OGURA IDEMITSU Honda Team Asia 17 Manuel GONZALEZ Correos Prepago Yamaha VR46 Team 18 Albert ARENAS Red Bull KTM Ajo 19 Jeremy ALCOBA QJMOTOR Gresini Moto2™ 20 Izan GUEVARA GASGAS Aspar Team 21 Rory SKINNER OnlyFans American Racing 22 Taiga HADA Pertamina Mandalika SAG Team 23 Lukas TULOVIC Liqui Moly Husqvarna Intact GP 24 Borja GOMEZ Fantic Racing 25 Marcos RAMIREZ Forward Team 26 Bo BENDSNEYDER Pertamina Mandalika SAG Team 27 Kohta NOZANE Correos Prepago Yamaha VR46 Team 28 Alex ESCRIG Forwar Team 29 Dennis FOGGIA Italtrans Racing Team

Foto: Ajo.fi