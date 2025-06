Moto2: Ze zisku pole position se na okruhu MotorLand Aragon raduje Moreira

Do aragonského závodu třídy Moto2 vystartuje jako první Diogo Moreira. Do první řady jej doprovodí Barry Baltus a Deniz Öncü. Salač nakonec vyrazí ze sedmého místa.

Diogo Moreira se stal historicky prvním Brazilcem, kterému se podařilo vybojovat pole position v kategorii Moto2. Moreira se dnes navíc jako jediný dostal pod hranici 1:50 na kolo. Na druhé místo se kvalifikoval Barry Baltus, jenž na Moreiru ztratil 0,222 s. O čtyři tisíciny pomalejší než Baltus byl Deniz Öncü na třetí pozici.

Jako čtvrtý do zítřejšího aragonského závodu vystartuje Aron Canet. Zkušeného Španěla do druhé řady doprovodí nováčci Daniel Holgado a David Alonso. Český jezdec Filip Salač navzdory pádu v první kvalifikaci dokázal postoupit do druhé části. V úvodu druhé kvalifikace sice Salačovi kvůli žlutým vlajkám smazali rychlý čas, ale nakonec se Salačovi podařilo vybojovat sedmé místo. Spolu s ním ze třetí řady pojedou i Zonta vd Goorbergh a Joe Roberts. Čtvrtou řadu utvoří Lopez, Arbolino a Arenas.

Aktuálně vedoucí muž šampionátu – Manuel Gonzalez – si zkomplikoval situaci hned v úvodu kvalifikace. Jezdec skončil na zemi. Naštěstí se mu nic nestalo, ale měřené kolo už nestačil zajet, takže na něj zbylo až osmnácté místo.

Na dráze v Aragonii chybí zranění Mario Aji a Collin Veijer. Místo indonéského závodníka jede Thajec Nakarin Atiratphuvapat. Veijera nahrazuje Daniel Muñoz. Posledně zmíněného závodníka ovšem nevidíme v roli náhradníka poprvé. V předchozích dvou závodech totiž zastupoval zraněného Escriga. Nyní už je Escrig zpátky na dráze. Vrátil se i Darryn Binder, jenž se zotavil po zlomenině ruky. V zítřejším závodě si ale bude mladší z bratrů Binderových muset odpykat trest v podobě dlouhého kola, protože při závodním víkendu ve Francii zavinil kolizi.

GP Aragonie - Moto2, 2. kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta 1 Diogo Moreira Kalex 01'49,940 2 Barry Baltus Kalex 01'50,162 0,222 3 Deniz Öncü Kalex 01'50,166 0,226 4 Aron Canet Kalex 01'50,220 0,28 5 Daniel Holgado Kalex 01'50,407 0,467 6 David Alonso Kalex 01'50,471 0,531 7 Filip Salac Boscoscuro 01'50,500 0,56 8 Zonta Vd Goorbergh Kalex 01'50,502 0,562 9 Joe Roberts Kalex 01'50,609 0,669 10 Alonso Lopez Boscoscuro 01'50,669 0,729 11 Tony Arbolino Boscoscuro 01'50,686 0,746 12 Albert Arenas Kalex 01'50,705 0,765 13 Senna Agius Kalex 01'50,778 0,838 14 Jake Dixon Boscoscuro 01'50,796 0,856 15 Marcos Ramirez Kalex 01'50,815 0,875 16 Izan Guevara Boscoscuro 01'50,925 0,985 17 Daniel Muńoz Kalex 01'50,983 1,043 18 Manuel Gonzalez Kalex 0

