Moto2: Ze zisku pole position se v Aragonii raduje Dixon

Do aragonského závodu třídy Moto2 vystartuje jako první Jake Dixon, jenž se po nepříjemném úvodu sezóny dostal do formy. V posledních třech závodech se pokaždé dostal na podium a zítra se po startu z pole position pokusí vybojovat další stupně vítězů. Své první podium ve třídě Moto3 by se zítra mohl pokusit získat Diogo Moreira, jenž v kvalifikaci obsadil druhé místo. Zatím je Moreirových nejlepším výsledkem v závodě Moto2 čtvrté místo z Německa. První řadu zítra doplní španělský závodník Aron Canet.

Deniz Öncü se po zlomenině ruky dostává do formy. Dnes skončil v kvalifikaci na čtvrtém místě. Páté místo si vyjel Tony Arbolino. Šestý nejlepší čas zaznamenal Albert Arenas, nicméně na šesté místo se zítra nepostaví, protože jej čeká trest v podobě odsunu o tři místa na roštu vzad, protože se v jednom z tréninků pohyboval příliš pomalu v blízkosti ideální stopy a ohrožoval tak své soupeře. Stejný trest jako Arenas dostali i Salač, Escrig a Foggia.

Alonso Lopez sice ovládl všechny volné tréninky, ale v kvalifikaci skončil „až“ sedmý. Vlivem Arenasovy penalizace se ovšem posune na místo šesté. Osmým nejrychlejším jezdcem kvalifikace se stal Joe Roberts. Do elitní desítky se dále vešli i Vietti a Gonzalez. Fermin Aldeguer, který příští rok pojede v MotoGP u Gresiniho týmu, zítra vystartuje jako jedenáctý.

Filip Salač, jehož aktuálně trápí angína, v dnešní kvalifikaci zajel sedmnáctý čas. Vlivem výše zmíněné penalizace ovšem klesne o tři místa.

Ai Ogura si v Rakousku zlomil ruku, ale naštěstí se nejednalo o komplikovanou zlomeninu, takže je zpátky na dráze. Ogurův týmový kolega a zároveň vedoucí muž šampionátu, kterým je Sergio Garcia, měl nepříjemný pád v první kvalifikaci a do druhé části tedy nepostoupil.

GP Aragonie - Moto2, 2. kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta 1 Jake Dixon Kalex 01'51,636 2 Diogo Moreira Kalex 01'51,770 0,134 3 Aron Canet Kalex 01'51,784 0,148 4 Deniz öncü Kalex 01'51,923 0,287 5 Tony Arbolino Kalex 01'51,938 0,302 6 Albert Arenas Kalex 01'51,965 0,329 7 Alonso Lopez Boscoscuro 01'51,968 0,332 8 Joe Roberts Kalex 01'52,044 0,408 9 Celestino Vietti Kalex 01'52,111 0,475 10 Manuel Gonzalez Kalex 01'52,141 0,505 11 Fermin Aldeguer Boscoscuro 01'52,358 0,722 12 Marcos Ramirez Kalex 01'52,374 0,738 13 Bo Bendsneyder Kalex 01'52,750 1,114 14 Somkiat Chantra Kalex 01'52,778 1,142 15 Izan Guevara Kalex 01'52,887 1,251 16 Ai Ogura Boscoscuro 01'53,011 1,375 17 Filip Salac Kalex 01'53,506 1,87 18 Zonta Vd Goorbergh Kalex 01'53,548 1,912

Foto: Aspar Team