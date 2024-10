Moto2: Ze zisku pole position se v Austrálii raduje Aldeguer

Pro pole position si dnes v Austrálii nakonec dojel Fermin Aldeguer, jemuž se navíc podařilo zajet nový traťový rekord. Spolu s Aldeguerem se do první řady postaví i jeho krajané Aron Canet a Alonso Lopez. Druhou řadu utvoří Ramirez, Baltus a Gonzalez.

Nováček Diogo Moreira vystartuje ze sedmé pozice. Jako osmý se do závodu pustí Albert Arenas. Ai Ogura, jenž zítra odstartuje z deváté pozice, už by teoreticky mohl po zítřejším závodě slavit titul, pokud jemu osobně vyjde závod dobře a jeho soupeřům se naopak nebude příliš dařit. Po závodě v Austrálii už bude možné získat maximálně 75 bodů. Nyní Ogura vede o 60 bodů před Garciou, který je ovšem aktuálně hodně mimo formu a do zítřejšího závodu vyráží až z 16. pozice. Teoretickou šanci na zisk titulu mají ale například i Lopez nebo Aldeguer, kteří do GP Austrálie startují z první řady.

V závěru kvalifikace upadl Izan Guevara. Jezdec je naštěstí v pořádku, ale přišel tak o šance na zisk lepšího výsledku. Do australského závodu vyrazí z osmnáctého místa.

Český jezdec Filip Salač nedokázal postoupit z první kvalifikace, čeká jej start z 22. pozice. Jedná se o jeden z letošních nejhorších Salačových kvalifikačních výsledků. Hůře se kvalifikoval pouze v Indonésii, kde startoval z 23. místa.

V závodním víkendu už nepokračuje Celestino Vietti, který si včera zlomil klíční kost. Chybí i Joe Roberts, jenž si dnes dopoledne zlomil člunkovou kost pravé ruky.

Během kvalifikace se někteří jezdci pohybovali příliš pomalu v blízkosti ideální stopy a brzdili soupeře. Uvidíme tedy, zda budou uděleny nějaké penalizace.

Australský závod třídy Moto2 začíná v neděli v 3.15 našeho času.

GP Austrálie - Moto2, 2. kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta 1 Fermin Aldeguer Boscoscuro 01'30,876 2 Aron Canet Kalex 01'31,072 0,196 3 Alonso Lopez Boscoscuro 01'31,144 0,268 4 Marcos Ramirez Kalex 01'31,168 0,292 5 Barry Baltus Kalex 01'31,413 0,537 6 Manuel Gonzalez Kalex 01'31,420 0,544 7 Diogo Moreira Kalex 01'31,426 0,55 8 Albert Arenas Kalex 01'31,452 0,576 9 Ai Ogura Boscoscuro 01'31,455 0,579 10 Jake Dixon Kalex 01'31,576 0,7 11 Tony Arbolino Kalex 01'31,652 0,776 12 Dennis Foggia Kalex 01'31,661 0,785 13 Senna Agius Kalex 01'31,661 0,785 14 Ayumu Sasaki Kalex 01'31,769 0,893 15 Darryn Binder Kalex 01'32,036 1,16 16 Sergio Garcia Boscoscuro 01'32,049 1,173 17 Deniz öncü Kalex 01'32,165 1,289 18 Izan Guevara Kalex 01'32,512 1,636

Foto: Speed Up