Moto2: Ze zisku pole position se v Misanu raduje Vietti

Celestino Vietti sice o jeden rychlý čas přišel v době, kdy byly vyvěšeny žluté vlajky po pádu Alonsa Lopeze, nicméně přesto si dokázal zajistit start z pole position. Vedoucí muž šampionátu – Pedro Acosta – se musel smířit s druhou pozicí. Na třetí místo se kvalifikoval Manuel Gonzalez, jenž úspěšně prošel první kvalifikací. Pro Gonzaleze to je jeho první start z první řady.

Aron Canez, jemuž třetí místo uniklo jen o tři tisíciny, otevře druhou řadu. Společnost mu v ní bude dělat Mattia Pasini (startující na divokou kartu) a pak také Alonso Lopez, jenž kvůli pádu v závěru přišel o šanci na boj o lepší místo na roštu. Jezdec se ale naštěstí zdál být po nehodě v pořádku.

Do třetí řady se seřadí Joe Roberts, Sam Lowes a Tony Arbolino. Český jezdec Filip Salač vyrazí do závodu v Misanu z desátého místa a bude doufat, že si vylepší náladu po katalánském závodě, kde nedojel do cíle.

V závěru kvalifikace skončil na zemi vítěz předchozího závodu - Jake Dixon. Jezdec odešel po svých a do zítřejšího závodu se vydá ze čtrnácté pozice. Na startu zítřejšího závodu bude chybět Albert Arenas, který v Katalánsku vystoupil na třetí stupínek podia. Arenas si totiž včera vykloubil rameno.

Velká cena San Marina třídy Moto2 začíná v neděli ve 12:15.

GP San Marina - Moto2, 2. kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta 1 Celestino Vietti Kalex 1'36,201 2 Pedro Acosta Kalex 1'36,281 0,08 3 Manuel Gonzalez Kalex 1'36,421 0,22 4 Aron Canet Kalex 1'36,424 0,223 5 Mattia Pasini Kalex 1'36,484 0,283 6 Alonso Lopez Boscoscuro 1'36,487 0,286 7 Joe Roberts Kalex 1'36,534 0,333 8 Sam Lowes Kalex 1'36,541 0,34 9 Tony Arbolino Kalex 1'36,559 0,358 10 Filip Salac Kalex 1'36,639 0,438 11 Somkiat Chantra Kalex 1'36,649 0,448 12 Zonta Vd Goorbergh Kalex 1'36,722 0,521 13 Ai Ogura Kalex 1'36,816 0,615 14 Jake Dixon Kalex 1'36,889 0,688 15 Bo Bendsneyder Kalex 1'36,919 0,718 16 Marcos Ramirez Kalex 1'37,207 1,006 17 Barry Baltus Kalex 1'37,215 1,014 18 Jeremy Alcoba Kalex 1'37,245 1,044

Postavení na roštu

P. Jezdec Motocykl 1 Celestino Vietti Kalex 2 Pedro Acosta Kalex 3 Manuel Gonzalez Kalex 4 Aron Canet Kalex 5 Mattia Pasini Kalex 6 Alonso Lopez Boscoscuro 7 Joe Roberts Kalex 8 Sam Lowes Kalex 9 Tony Arbolino Kalex 10 Filip Salac Kalex 11 Somkiat Chantra Kalex 12 Zonta Vd Goorbergh Kalex 13 Ai Ogura Kalex 14 Jake Dixon Kalex 15 Bo Bendsneyder Kalex 16 Marcos Ramirez Kalex 17 Barry Baltus Kalex 18 Jeremy Alcoba Kalex 19 Izan Guevara Kalex 20 Senna Agius Kalex 21 Fermín Aldeguer Boscoscuro 22 Sergio Garcia Kalex 23 Dennis Foggia Kalex 24 Alberto Surra Forward 25 Lukas Tulovic Kalex 26 Rory Skinner Kalex 27 Kohta Nozane Kalex 28 Borja Gomez Kalex 29 Sean Dylan Kelly Forward 30 Taiga Hada Kalex

Foto: Fantic Racing