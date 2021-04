Moto2: Ze zisku pole position se v Portugalsku těší Lowes

Sam Lowes si dobrou formu z Kataru převezl i do Portugalska. V Kataru startoval do obou závodů z prvního místa a následně oba závody vyhrál. V Portugalsku se vydá do závodu také z první pozice a pokusí se vybojovat třetí vítězství v řadě. Spolu s Lowesem zítra z první řady odstartují i Remy Gardner a Xavi Vierge.

Na čtvrté místo se kvalifikoval Ai Ogura. Páté místo na roštu zítra obsadí Marco Bezzecchi. Druhou řadu doplní Augusto Fernandez.

Sedmý nejlepší čas dnes v kvalifikaci zaznamenal šampion Moto3 – Albert Arenas. Do třetí řady jej doprovodí Joe Roberts a Aron Canet. Dále se v dnešní kvalifikaci umístili Raul Fernandez, Somkiat Chantra a Hector Garzo, kteří utvoří čtvrtou řadu.

Jezdci Moto2 zítra absolvují svůj závod až jako poslední v 15:30 našeho času.

Na startu bude chybět Barry Baltus, který si v Kataru zranil ruku. Nahrazuje jej Fraser Rogers. Mimo hru je i Simone Corsi, který má taktéž zraněnou ruku. Místo Corsiho minulý závod odjel Tommaso Marcon, ale ten měl pozitivní test na koronavirus, takže tentokrát Corsiho nahrazuje Miguel Pons.

GP Portugalska - Moto2, 2, kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta 1 Sam LOWES Kalex 279 1'42,901 2 Remy GARDNER Kalex 281,2 1'42,924 0,023 3 Xavi VIERGE Kalex 281,2 1'43,075 0,174 4 Ai OGURA Kalex 287,2 1'43,121 0,22 5 Marco BEZZECCHI Kalex 281,9 1'43,170 0,269 6 Augusto FERNANDEZ Kalex 283,4 1'43,259 0,358 7 Albert ARENAS Boscoscuro 281,2 1'43,304 0,403 8 Joe ROBERTS Kalex 276,9 1'43,314 0,413 9 Aron CANET Boscoscuro 278,3 1'43,359 0,458 10 Raul FERNANDEZ Kalex 281,2 1'43,389 0,488 11 Somkiat CHANTRA Kalex 281,2 1'43,454 0,553 12 Hector GARZO Kalex 281,9 1'43,472 0,571 13 Cameron BEAUBIER Kalex 284,9 1'43,475 0,574 14 Jake DIXON Kalex 280,5 1'43,664 0,763 15 Nicolo BULEGA Kalex 281,9 1'43,676 0,775 16 Fabio DI GIANNANTONIO Kalex 279,7 1'43,744 0,843 17 Marcos RAMIREZ Kalex 282,7 1'43,841 0,94 18 Yari MONTELLA Boscoscuro 280,5 1'44,003 1,102

Postavení na roštu

P. Jezdec Motocykl 1 Sam LOWES Kalex 2 Remy GARDNER Kalex 3 Xavi VIERGE Kalex 4 Ai OGURA Kalex 5 Marco BEZZECCHI Kalex 6 Augusto FERNANDEZ Kalex 7 Albert ARENAS Boscoscuro 8 Joe ROBERTS Kalex 9 Aron CANET Boscoscuro 10 Raul FERNANDEZ Kalex 11 Somkiat CHANTRA Kalex 12 Hector GARZO Kalex 13 Cameron BEAUBIER Kalex 14 Jake DIXON Kalex 15 Nicolo BULEGA Kalex 16 Fabio DI GIANNANTONIO Kalex 17 Marcos RAMIREZ Kalex 18 Yari MONTELLA Boscoscuro 19 Marcel SCHROTTER Kalex 20 Stefano MANZI Kalex 21 Lorenzo DALLA PORTA Kalex 22 Thomas LUTHI Kalex 23 Celestino VIETTI Kalex 24 Lorenzo BALDASSARRI MV Agusta 25 Tony ARBOLINO Kalex 26 Bo BENDSNEYDER Kalex 27 Hafizh SYAHRIN NTS 28 Miguel PONS MV Agusta 29 Fraser ROGERS NTS 30 Jorge NAVARRO Boscoscuro

Foto: Václav Duška Jr.