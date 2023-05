Moto2: Ze zisku pole position se ve Francii raduje Lowes

Před dvěma týdny v Jerezu dokázal Sam Lowes vybojovat pole position a následně si po relativně dlouhé době dojel pro vítězství. Před tím naposledy zvítězil koncem roku 2021. Loni se trápil se zraněním, ale nyní se zdá být opět ve formě. Dnes si v Le Mans zajistil další start z pole position. Na druhé místo se kvalifikoval Alonso Lopez. Jako třetí se do závodu vydá Tony Arbolino.

Český jezdec Filip Salač se v trénincích pohyboval na předních pozicích, vždy se dostal do první čtyřky a na to navázal i v kvalifikaci, kde zajel čtvrtý nejlepší čas. Do zítřejšího závodu tedy vyrazí z druhé řady, v níž mu budou dělat společnost Pedro Acosta a Celestino Vietti. Třetí řadu utvoří Chantra, Dixon a Gonzalez.

V úplném závěru kvalifikace byla vyvěšena červená vlajka kvůli pádu Arona Caneta, jehož stroj zůstal ležet na dráze. Vše se ale naštěstí obešlo bez větších následků. Canet odešel po svých a do jeho stroje nikdo nevrazil.

Francouzský závod prostřední kubatury startuje v neděli ve 12:15.

GP Francie - Moto2, 2. kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta 1 22SamLowes Kalex 263,8 01'35,7910 0 2 21AlonsoLopez Boscoscuro 260,3 01'36,0360 0,245 3 14TonyArbolino Kalex 262,4 01'36,0530 0,262 4 12FilipSalac Kalex 262,4 01'36,1350 0,344 5 37PedroAcosta Kalex 264,5 01'36,1690 0,378 6 13CelestinoVietti Kalex 264,5 01'36,1780 0,387 7 35SomkiatChantra Kalex 263,1 01'36,1800 0,389 8 96JakeDixon Kalex 259,6 01'36,2250 0,434 9 18ManuelGonzalez Kalex 262,4 01'36,3540 0,563 10 7BarryBaltus Kalex 262,4 01'36,4370 0,646 11 54FermínAldeguer Boscoscuro 261 01'36,4740 0,683 12 75AlbertArenas Kalex 263,8 01'36,5370 0,746 13 40AronCanet Kalex 259 01'36,6860 0,895 14 64BoBendsneyder Kalex 258,3 01'36,7260 0,935 15 3LukasTulovic Kalex 261,7 01'36,7940 1,003 16 79AiOgura Kalex 258,3 01'36,9980 1,207 17 16JoeRoberts Kalex 261 01'37,0050 1,214 18 11SergioGarcia Kalex 262,4 01'37,0600 1,269

Postavení na roštu

P. Jezdec Motocykl 1 22SamLowes Kalex 2 21AlonsoLopez Boscoscuro 3 14TonyArbolino Kalex 4 12FilipSalac Kalex 5 37PedroAcosta Kalex 6 13CelestinoVietti Kalex 7 35SomkiatChantra Kalex 8 96JakeDixon Kalex 9 18ManuelGonzalez Kalex 10 7BarryBaltus Kalex 11 54FermínAldeguer Boscoscuro 12 75AlbertArenas Kalex 13 40AronCanet Kalex 14 64BoBendsneyder Kalex 15 3LukasTulovic Kalex 16 79AiOgura Kalex 17 16JoeRoberts Kalex 18 11SergioGarcia Kalex 19 4Sean DylanKelly Kalex 20 52JeremyAlcoba Kalex 21 24MarcosRamirez Forward 22 84ZontaVan Den Goorbergh Kalex 23 71DennisFoggia Kalex 24 8SennaAgius Kalex 25 19LorenzoDalla Porta Kalex 26 33RorySkinner Kalex 27 72BorjaGomez Kalex 28 28IzanGuevara Kalex 29 17AlexEscrig Forward

Foto: Marc VDS