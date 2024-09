Moto3: Alonso dominoval kvalifikaci na GP San Marina

David Alonso si v Misanu dojel pro pole position s velkým náskokem před svými pronásledovateli. Luca Lunetta, který se minulý týden v Aragonii poprvé podíval na podium, se do zítřejšího závodu pustí z druhého místa. Na prvního Alonsa ztratil přes 0,4 sekundy. Třetí startovní pozice bude zítra patřit Ivanu Ortolovi.

Jako čtvrtý vystartuje Angel Piqueras, nicméně v závodě si bude muset objet dvě dlouhá kola, protože v dopoledním tréninku zavinil pád Scotta Ogdena. Ogden dokonce musel po nehodě do zdravotního střediska, naštěstí se ale ukázalo, že je v pořádku a může pokračovat v závodním víkendu. Z pátého místa se do zítřejšího závodu pustí Collin Veijer. Posledně zmíněný krátce před koncem kvalifikace zajel čas, který v té době stačil na vedení, nicméně záhy jezdec skončil na zemi a postupně jeho čas překonali čtyři jezdci. Veijer naštěstí od nehody odešel po svých. S pádem to měl i Joel Kelso, jenž se kvalifikoval na šesté místo. Kelso upadl o něco dříve než Veijer, takže měl čas se ještě znovu rozjet.

Třetí řadu utvoří Holgado, Fernandez a Furusato. Do čtvrté řady se postaví Nepa, Farioli a Rueda. Závod odstartuje v neděli v 11:00. Otázkou ovšem zůstává, zda závod ovlivní počasí. Zítra by totiž v Misanu mohlo pršet.

GP San Marina - Moto3, 2. kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta 1 David Alonso CFMOTO 01'40,505 2 Luca Lunetta Honda 01'40,922 0,417 3 Ivan Ortola KTM 01'40,940 0,435 4 Angel Piqueras Honda 01'40,950 0,445 5 Collin Veijer Husqvarna 01'40,959 0,454 6 Joel Kelso KTM 01'41,012 0,507 7 Daniel Holgado GASGAS 01'41,028 0,523 8 Adrian Fernandez Honda 01'41,106 0,601 9 Taiyo Furusato Honda 01'41,204 0,699 10 Stefano Nepa KTM 01'41,211 0,706 11 Filippo Farioli Honda 01'41,235 0,73 12 Jose Antonio Rueda KTM 01'41,293 0,788 13 Ryusei Yamanaka KTM 01'41,307 0,802 14 David Munoz KTM 01'41,331 0,826 15 Riccardo Rossi KTM 01'41,331 0,826 16 Matteo Bertelle Honda 01'41,345 0,84 17 Jacob Roulstone GASGAS 01'41,390 0,885 18 Vicente Perez Honda 01'42,454 1,949

Foto: Aspar Team