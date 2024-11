Moto3: Alonso opět vylepšil svůj rekord, dojel si pro čtrnácté vítězství sezóny

David Alonso uzavřel letošní sezónu vítězstvím. Jedná se o jeho čtrnáctou výhru v tomto roce. Druhé místo v dnešním závodě a zároveň druhé místo v celkovém pořadí šampionátu si zajistil Daniel Holgado. Jako třetí dorazil do cíle Adrian Fernandez, ale na podium se nakonec vydal Piqueras, protože Fernandez dostal penalizaci za zkrácení dráhy.

Do závodu třídy Moto3 v Barceloně, který byl vypsán na osmnáct kol, startoval jako první David Alonso. Spolu s ním vyjížděli z první řady také Collin Veijer a Ivan Ortola. Riccardo Rossi do závodu vstupoval s penalizací v podobě dvojitého dlouhého kola. Jednalo se o trest za pomalou jízdu v blízkosti závodní stopy v některém z tréninků. Co se počasí týče, jezdce dnes v Barceloně přivítaly poměrně dost nízké teploty. Ráno bylo pod 10°C a během závodu třídy Moto3 se oteplilo na 13°C.

Nejlépe do dnešního závodu vystartoval právě Alonso, který vyrážel z pole position. Na druhé místo se zařadil Ortola a na třetí Holgado. Hned ve čtvrté zatáčce prvního kola došlo k incidentu mezi Lunettou a Nepou. Nepa skončil na zemi. Jezdec je v pořádku. Lunetta za zavinění kolize dostal trest v podobě dvojitého dlouhého kola.

Šestnáct kol před koncem se do čela dostal Holgado. Na druhé místo se posunul Muňoz a na třetí Fernandez. Alonso, který v úvodu vedl, se během krátké chvíle propadl na čtvrté místo.

Třináct okruhů před závěrem vedl Fernandez. Následovali Holgado, Muňoz, Ortola a Piqueras. Alonso se propadl na osmé místo. Veijer, který vyrážel z druhé pozice, aktuálně jezdil na pozici desáté. Z hlediska boje o post vicemistra se tedy situace lépe vyvíjela pro Holgada než pro Veijera.

Jedenáct kol před závěrem se na první pozici posunul Holgado. Riccardo Rossi zajel do boxů a odstoupil. Na dění na čele nemělo Italovo odstoupení žádný vliv. Jezdec byl daleko mimo bodované pozice.

O dvě kola později se na první místo vrátil Fernandez. Holgado klesl na druhé místo. Alonso se po úvodním propadu opět dostal do tempa. Nyní už byl třetí. Za Alonsem byli seřazení Ortola, Muňoz a mnoho dalších. Jak už bývá v Moto3 tradicí, vedoucí skupina byla velmi velká. I po polovině závodu bylo prvních sedmnáct jezdců za sebou jen s minimálním rozestupem. Lunetta, který měl za sebou dvě dlouhá kola, jezdil v tuto chvíli osmnáctý.

Pět okruhů před šachovnicí už opět vedl Alonso, jenž v předchozích závodech mnohokrát ukázal, že umí hodně zabrat v závěru závodu. Druhý byl v tomto okamžiku Holgado. Následovali Fernandez a Ortola. Dosavadní nejrychlejší kolo závodu ovšem právě zajel Veijer, jenž byl aktuálně devátý. Vedoucí skupina měla dvanáct členů. Ortola a Furusato, kteří byli součástí skupiny, si museli dávat pozor na překračování limitů dráhy, protože už měli na svém kontě varování.

Tři kola před závěrem došlo ke kontaktu mezi Ortolou a Alonsem. Alonso se o několik pozic propadl, ale naštěstí to ustál bez pádu. Uriarte, který nahrazuje zraněného Estebana, dostal penalizaci za překračování limitů dráhy. Uriarte ovšem jezdil daleko mimo bodované pozice, takže jej penalizace příliš bolet nemusela.

Do posledního kola už opět najel jako první Alonso. Fernandez chyboval a vyjel mimo dráhu, ale zařadil se na třetí místo. Holgado byl druhý a snažil se lepit na Alonsa, nicméně Alonso se nedal a dojel si pro čtrnáctou výhru sezóny. Holgado dorazil do cíle jako druhý a stal se vicemistrem. Na podium se nakonec podíval nejlepší nováček letošního roku – Angel Piqueras, přestože jako třetí projel cílovou čarou Fernandez. Posledně zmíněný byl totiž penalizován za zkrácení dráhy. K jeho času byly přičteny tři sekundy, takže se jezdec propadl až na jedenácté místo. Čtvrté místo obsadil Rueda. Jako pátý byl klasifikován Yamanaka. Trest v podobě odsunu o jednu pozici vzad dostal David Muňoz, který si v jednom ze soubojů počínal přespříliš agresivně. Muňoz tedy vlivem trestu klesl na šesté místo.

GP Solidarity-Barcelona - Moto3, závod

P. Jezdec Motocykl Čas/Ztráta 1 David Alonso CFMOTO 32'27,723 2 Daniel Holgado GASGAS 0,147 3 Angel Piqueras Honda 1,21 4 Jose Antonio Rueda KTM 1,352 5 Ryusei Yamanaka KTM 1,685 6 David Muñoz KTM 1,558 7 Taiyo Furusato Honda 1,753 8 Jacob Roulstone GASGAS 2,025 9 Ivan Ortola KTM 2,093 10 Collin Veijer Husqvarna 2,713 11 Adrian Fernandez Honda 3,418 12 Joel Kelso KTM 4,698 13 Tatsuki Suzuki Husqvarna 10,823 14 David Almansa Honda 10,939 15 Matteo Bertelle Honda 10,957 16 Nicola Carraro KTM 10,97 17 Scott Ogden Honda 11,057 18 Luca Lunetta Honda 12,962 19 Alvaro Carpe KTM 13,437 20 Filippo Farioli Honda 13,559 21 Eddie O'shea Honda 14,219 22 Xabi Zurutuza KTM 16,645 23 Noah Dettwiler KTM 36,537 24 Tatchakorn Buasri Honda 37,067 25 Marcos Uriarte CFMOTO 38,187 Neklasifikováni Riccardo Rossi KTM 11'32,212 Stefano Nepa KTM 03'11,520

Foto: Aspar Team