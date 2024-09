Moto3: Alonso se opět raduje z výhry a hodně se přibližuje titulu

Velká cena Indonésie třídy Moto3 byla vypsána na dvacet kol. Z první startovní pozice se do závodu pustil Ivan Ortola, nicméně Španěl byl jedním z jezdců, kteří dostali penalizaci v podobě dvou dlouhých kol.

Po startu se vedení ujal Furusato. Ortola klesl na druhé místo. Na konci prvního kola už ovšem bylo pořadí zase jiné. První místo převzal Veijer. Na druhou pozici se posunul Fernandez. Furusato byl třetí. Ortola se po odpykání první poloviny trestu propadl na sedmnácté místo. Následně se opět probojoval na jedenácté místo, nicméně po dokončení druhého penalizačního kolečka opět o mnoho pozic přišel. Zařadil se na devatenácté místo.

Ve třetím kole skončili na zemi Filippo Farioli a David Almansa. Na pořadí na nejvyšších pozicích neměl tento pád vliv. Na čele stále bojovali především Veijer, Fernandez a Furusato.

Šestnáct kol před závěrem upadl Arbi Aditama startující na divokou kartu. O něco málo později společně upadli Buasri a Dettwiler. Pád dvou posledně zmíněných byl poměrně nepříjemný. Oba odešli po svých, ale Buasri si držel ruku.

Čtrnáct okruhů před koncem vedl Veijer. Následovali Fernandez, Alonso, Furusato a Lunetta. Vedoucí skupina měla deset členů. Na jedenácté pozici byl Ortola, který už měl za sebou penalizaci. V tuto chvíli ovšem Ortola na vedoucí skupinu ztrácel zhruba čtyři vteřiny. Na zemi skončil Zurutuza, který jezdil hodně vzadu, takže na dění ve vedoucí skupině neměla jeho nehoda vliv.

I v polovině závodu měla vedoucí skupina deset členů. Na jedenácté pozici pokračoval poměrně osamocený Ortola. Vedoucí skupina ovšem Ortolovi ujížděla. Ortola si pak v jednom místě trochu zkrátil trať, takže dostal další trest v podobě dlouhého kola. Navzdory projetí dlouhým kolem se Ortolovi podařilo udržet se na jedenáctém místě před Ruedou. Krátce po Ortolovi dostal penalizaci za stejný prohřešek i Jacob Roulstone a později také Stefano Nepa.

Devět kol před koncem z vedení upadl Collin Veijer. Pád to byl poměrně nepříjemný, ale jezdec naštěstí odešel po svých. Vedení se ujal Fernandez.

Pět okruhů před šachovnicí pokračoval na první pozici Fernandez. Druhý byl Holgado. První trojku uzavíral Furusato. Alonso, který se v předchozích kolech pohyboval v druhé polovině vedoucí skupiny, začal nabírat tempo. V dalším kole už se Alonso dostal na první pozici. Fernandez se během krátké chvíle propadl z prvního místa na páté. Pořadí se ovšem často měnilo.

Tři kola před koncem se do čela posunul Lunetta, který v jedné zatáčce dokázal předjet několik jezdců. V závodě už nepokračoval Furusato. Japonec měl hodně nepříjemný pád, ale naštěstí odešel po svých.

Ani Lunetta si vedení dlouho neužil. Rychle se zase propadl mimo provizorní podium. Do čela se vrátil Fernandez a byl to právě on, kdo najel do posledního kola jako první. Záhy se ovšem před něj dostal Alonso.

Kolumbijec nakonec první místo udržel až do konce a připsal si tak další vítězství, letos už deváté. Díky dnešnímu výsledku se Alonso výrazně přiblížil zisku titulu. Nyní vede o 97 bodů před Holgadem, což znamená, že by už příští týden v Japonsku mohl slavit. Stačí mu, aby příště získal o tři body více než Holgado.

Druhé místo dnes vybojoval Adrian Fernandez, pro nějž to je první podium kariéry. Jako třetí do cíle dorazil David Muňoz.

Aktualizace: Furusato, Zurutuza, Farioli a Almansa, kteří po svých nehodách museli do zdravotního střediska, jsou nakonec v pořádku.

GP Indonésie - Moto3, závod

P. Jezdec Motocykl Čas/Ztráta 1 David Alonso CFMOTO 32'57,410 2 Adrian Fernandez Honda 0,085 3 David Muñoz KTM 0,225 4 Angel Piqueras Honda 0,664 5 Luca Lunetta Honda 0,835 6 Daniel Holgado GASGAS 0,862 7 Tatsuki Suzuki Husqvarna 1,3 8 Joel Kelso KTM 1,835 9 Ivan Ortola KTM 16,664 10 Nicola Carraro KTM 16,674 11 Jose Antonio Rueda KTM 16,77 12 Matteo Bertelle Honda 16,807 13 Scott Ogden Honda 17,005 14 Joel Esteban CFMOTO 17,244 15 Stefano Nepa KTM 23,804 16 Jacob Roulstone GASGAS 26,124 17 Ryusei Yamanaka KTM 39,312 18 Noah Dettwiler KTM 57,34 Neklasifikováni Taiyo Furusato Honda 28'01,627 Collin Veijer Husqvarna 18'07,903 Xabi Zurutuza KTM 17'24,228 Riccardo Rossi KTM 16'56,069 Arbi Aditama Honda 06'46,067 Tatchakorn Buasri Honda 06'45,937 David Almansa Honda 03'24,458 Filippo Farioli Honda 03'24,149

Foto: Aspar Team