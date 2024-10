Moto3: Alonso se raduje z rekordní dvanácté výhry sezóny

David Alonso vyhrál podvanácté v letošním roce, což se ještě nikomu v nejslabší kubatuře nepodařilo. Jako druhý dnes do cíle dojel Luca Lunetta. Třetí skončil Collin Veijer. Furusato upadl po kontaktu s Veijerem při nájezdu na cílovou rovinku.

Dnes v noci a ráno v Thajsku pršelo a ani do startu závodu třídy Moto3 nestačila dráha oschnout. Vzhledem k tomu, že veškeré tréninky třídy Moto3 byly o tomto víkendu odjety na suchém povrchu, dostali jezdci před startem mokrého závodu deset minut na to, aby si mohli zajet několik kol a eventuálně provést nějaké úpravy na motocyklu. Závod byl zkrácen na dvě třetiny původně plánované délky. Jelo se tedy jen na dvanáct kol.

Z první pozice do dnešního závodu startoval Joel Kelso. V případě Australana se jednalo o jeho první start z pole position. A byl to právě Kelso, kdo se po startu ujal vedení. Na druhé místo se zařadil Veijer a na třetí Piqueras. Ještě během prvního kola se před Piquerase na třetí pozici posunul Furusato.

Kelso najel do druhého kola jako první, nicméně záhy jej překonal Veijer. Ani Veijer si ale vedení dlouho neužil. Kelso se brzy vrátil zpátky před něj. Piqueras se posunul na třetí pozici. V první pětce byli i Furusato a Alonso. Holgado se propadl dokonce mimo první desítku.

Deset kol před koncem byli v první skupině kromě Kelsa a Veijera také Piqueras, Alonso, Furusato, Ortola a Fernandez. O kolo později byla vyvěšena bílá vlajka s červeným křížem, což znamenalo, že v některých místech dráhy opět začalo pršet. Vedoucí skupinu začali dohánět Muňoz s Lunettou a Ogdenem.

Osm okruhů před závěrem vedl Furusato. Druhý byl Alonso a třetí Fernandez. Kelso chyboval a propadl se až na sedmé místo. Furusatovi se pak v dalším průběhu závodu dařilo budovat náskok v čele. Naopak Holgado, který je ve hře o post vicemistra, se dále propadal. Šest kol před koncem byl patnáctý.

Jak rychle si Furusato vybojoval náskok, tak rychle o něj zase přišel. Čtyři kola před koncem už vedl Alonso. Furusato klesl na druhé místo a těsně za jeho zády bojovali Ortola a Piqueras. Hodně rychlé tempo měl Lunetta, jemuž se podařilo posunout se na páté místo.

Tři kola před koncem upadl Joel Esteban. Jezdec je naštěstí v pořádku. Jeho týmový kolega Alonso mezitím pokračoval v čele závodu před Furusatem a Ortolou. O kolo později společně upadli Fernandez a Piqueras. Fernandez se ještě rozjel. Incident byl vyšetřován, ale trest nakonec udělen nebyl.

V posledním kole se na chvíli do čela posunul Ortola, ale Alonso mu přejetí rychle vrátil a dojel si pro rekordní dvanáctou výhru. Na druhé místo se dnes probojoval Luca Lunetta. Pro mladého Itala je druhé místo jeho dosavadním nejlepším výsledkem. Ortola v nájezdu do poslední zatáčky málem srazil Alonsa a nakonec dojel čtvrtý. V nájezdu na cílovou rovinku ještě došlo ke kontaktu mezi Veijerem a Furusatem. Furusato hodně nepříjemně upadl. Naštěstí odešel po svých, ale kulhal. Následně zamířil do zdravotního střediska na prohlídku. Navzdory pádu byl ale Furusato klasifikován jako pátý, protože se svým strojem proletěl cílovou čarou.

GP Thajska - Moto3, závod

P. Jezdec Motocykl Čas/Ztráta 1 David Alonso CFMOTO 20'29,345 2 Luca Lunetta Honda 0,353 3 Collin Veijer Husqvarna 0,522 4 Ivan Ortola KTM 0,936 5 Taiyo Furusato Honda 1,683 6 David Muñoz KTM 2,492 7 Joel Kelso KTM 2,806 8 Scott Ogden Honda 5,022 9 Stefano Nepa KTM 7,641 10 Tatsuki Suzuki Husqvarna 8,308 11 Ryusei Yamanaka KTM 9,04 12 Daniel Holgado GASGAS 11,64 13 Riccardo Rossi KTM 11,697 14 Filippo Farioli Honda 14,989 15 Jose Antonio Rueda KTM 16,945 16 Jacob Roulstone GASGAS 17,09 17 Tatchakorn Buasri Honda 17,626 18 Xabi Zurutuza KTM 19,439 19 Nicola Carraro KTM 19,191 20 David Almansa Honda 19,244 21 Matteo Bertelle Honda 19,667 22 Adrian Fernandez Honda 43,606 23 Noah Dettwiler KTM 43,672 Neklasifikováni Eddie O'shea Honda 17'18,597 Angel Piqueras Honda 17'07,337 Joel Esteban CFMOTO 15'32,025

Foto: Aspar Team