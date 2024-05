Moto3: Alonso si dnes v Katalánsku připsal další vítězství

Do katalánského závodu nejslabší kubatury startoval z první pozice Ivan Ortola. Pro Španěla to byl jeho první start z pole position. Spolu s Ortolou vyráželi z první řady také Veijer a Rueda.

Závod byl vypsán na 18 kol. Ortola po startu z pole position udržel první místo. Na druhou příčku se posunul Holgado, jemuž se start povedl velmi dobře. Alonso a Rueda se dostali do kontaktu, ale k pádu naštěstí nedošlo.

Furusato si v dnešním závodě musel odpykat trest v podobě dvou dlouhých kol. Muňoz byl také penalizován, ale ten dostal jen jedno dlouhé kolo. Muňoz se po odpykání trestu propadl na patnáctou pozici. Furusato po obkroužení prvního dlouhého kola klesl na třinácté místo.

Na konci druhého kola pokračoval na první pozici Ortola. Druhý byl Veijer. O několik málo zatáček později už ovšem byla situace zase zcela jiná. Vedení převzal Veijer. Alonso, který startoval z šesté pozice, se posunul na druhou pozici. V první pětce dále byli i Ortola, Holgado a Lunetta.

Patnáct kol před závěrem upadl Almansa, ale naštěstí je v pořádku a znovu se rozjel.

V dalším kole se na první pozici posunul Holgado. Následovali Lunetta, Veijer a Ortola. Alonso klesl na páté místo. Šestý už byl Furusato, nicméně ten si musel ještě odpykat druhou polovinu trestu, takže bylo jisté, že se opět propadne. A tak se i stalo. Dostal se dokonce mimo bodované pozice. V době, kdy Furusato projížděl dlouhým kolem, zrovna v tom místě padal Kelso. Naštěstí se ale nikomu nic nestalo. Furusato pak o několik málo okamžiků později skončil na zemi také.

Riccardo Rossi dostal penalizaci za překračování limitů dráhy, nicméně nakonec si trest ani nestačil odpykat, protože také skončil na zemi.

Penalizován byl i Joshua Whatley, který si v jednom místě zkrátil trať. Jezdec byl ovšem až dvaadvacátý, takže na bodované pozice jeho trest neměl vliv.

Jedenáct kol před závěrem vedl Ortola. Druhý byl Veijer a třetí Rueda. Pořadí se ovšem často měnilo, protože vedoucí skupina byla, jak už je v Moto3 tradicí, velmi velká a rozestupy v ní byly velmi těsné.

Osm okruhů před závěrem jel na první pozici Veijer. Na druhé místo se dostal Alonso a na třetí Alonsův aktuálně největší soupeř v boji o titul – Holgado. Tatsuki Suzuki dostal trest v podobě dlouhého kola, protože si v jednom místě zkrátil trať. Suzukimu se ovšem nepodařilo objet dlouhé kolo správně, takže si to musel ještě zopakovat.

O kolo později se do čela dostal Alonso. Na druhém místě byl Ortola a na třetím Holgado. O něco málo později se před Holgada dostal Veijer. Alonso udržel první příčku i v nájezdu do dalšího kola. Ortola zůstal druhý. Hodně jezdců už dostalo varování týkající se překračování limitů dráhy, nicméně zatím mezi nimi nebyl nikdo z první pětky. Jednalo se převážně o jezdce na konci bodovaných pozic.

Čtyři okruhy před šachovnicí pokračoval na první pozici Alonso. Následovali Ortola, Veijer a Holgado. Za Holgadem už byla menší mezera (zhruba osm desetin), pak teprve jezdil pátý Rueda.

Tři kola před koncem měli varování týkající se limitů dráhy také Holgado a Rueda, kteří jezdili v první pětce. Holgado postupem času ztrácel kontakt s vedoucí trojicí. Záhy dokonce klesl na páté místo za Ruedu a o něco málo později jej předjel i Muňoz. Ruedovi se naopak podařilo v závěru závodu dojet první trojici.

Do posledního kola najel jako první Alonso. Následoval Ortola. Rueda předjel Veijera, čímž se posunul na třetí místo.

David Alonso si nakonec dojel pro výhru. Na druhé místo podia vystoupil Ivan Ortola. Třetí skončil Jose Antonio Rueda, jemuž se velmi těsně podařilo uhájit místo před Veijerem. Veijer se musel smířit se čtvrtou pozicí. Pátý skončil Muňoz. Holgado, který do Katalánska přijel v roli vedoucího muže šampionátu s jednobodovým náskokem před Alonsem, dnes dorazil do cíle jako šestý, takže o vedení v šampionátu přišel. Do čela se posouvá Alonso.

GP Katalánska - Moto3, závod

P. Jezdec Motocykl Čas/Ztráta 1 David Alonso CFMOTO 32'25,084 2 Ivan Ortola KTM 0,242 3 Jose Antonio Rueda KTM 0,513 4 Collin Veijer HUSQVARNA 0,56 5 David Muñoz KTM 1,648 6 Daniel Holgado GASGAS 3,39 7 Luca Lunetta HONDA 4,791 8 Jacob Roulstone GASGAS 7,248 9 Filippo Farioli HONDA 7,449 10 Adrian Fernandez HONDA 7,485 11 Ryusei Yamanaka KTM 8,058 12 Angel Piqueras HONDA 8,104 13 Stefano Nepa KTM 8,147 14 Joel Esteban CFMOTO 8,16 15 Tatsuki Suzuki HUSQVARNA 20,335 16 Scott Ogden HONDA 21,297 17 Matteo Bertelle HONDA 21,359 18 Nicola Carraro KTM 21,418 19 Xabi Zurutuza KTM 22,327 20 Joshua Whatley HONDA 40,533 21 Noah Dettwiler KTM 40,552 22 Tatchakorn Buasri HONDA 40,6 23 Arbi Aditama HONDA 46,685 Neklasifikováni David Almansa HONDA 6 kol Taiyo Furusato HONDA 13 kol Joel Kelso KTM 13 kol Riccardo Rossi KTM 13 kol

Foto: Aspar Team