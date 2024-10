Moto3: Alonso si dojel pro desátou výhru sezóny a stal se šampionem

Do japonského závodu třídy Moto3, který byl vypsán na sedmnáct kol, startoval z první pozice Ivan Ortola. Spolu s ním z první řady vyráželi i Collin Veijer a David Alonso. Po startu se ujal vedení Ortola. Na druhé místo se zařadil Alonso. První trojku uzavíral Piqueras. Holgado se po startu z deváté pozice rychle posunul na čtvrté místo. Veijer se naopak propadl na sedmou pozici. Ještě před koncem prvního kola skončil na zemi Dettwiler.

V druhém kole pokračoval na první pozici Ortola. Holgado se posunul na druhé místo. Alonso naopak klesl na čtvrtou pozici. Pokud by byl závod dojet v tomto pořadí, Alonsovi by to na titul ještě nestačilo. Na zemi skončil Buasri a krátce po něm upadl i Lunetta.

Čtrnáct kol před koncem vedl Adrian Fernandez, který se v minulém závodě dočkal svého prvního podia kariéry. Na druhé pozici jezdil Ortola. Následovali Holgado, Piqueras a Yamanaka. Alonso byl v tuto chvíli až sedmý a Veijer devátý. Rozestupy ovšem stále zůstávaly velmi těsné.

Dvanáct okruhů před šachovnicí upadl Kelso. Jezdec je v pořádku. Na čele zůstával Fernandez. Ortola držel druhé místo. Třetí jezdil Holgado. Alonso se posunul na šestou pozici. Vedoucí skupina byla stále poměrně dost velká, jak už bývá v Moto3 tradicí.

O kolo později upadl Nicola Carraro. Jezdec odešel po svých. Na prvních dvou místech se nic neměnilo. Fernandez a Ortola drželi své pozice. Na třetí příčku se posunul Piqueras. V první pětce byli i Holgado a Yamanaka. Alonso zůstával šestý. Veijer se posunul na sedmou pozici. Součástí první skupiny byl i osmý Muňoz. Devátý Rueda už měl mírnou ztrátu.

V další fázi závodu přestal vedoucí skupinu stíhat i Muňoz. Šest kol před cílem měla čelní skupina sedm členů, kteří jeli v pořadí: Fernandez, Ortola, Alonso, Holgado, Veijer, Piqueras a Yamanaka. O kolo později skupinu nedobrovolně opustil Piqueras, který upadl. Španěl se pak pokoušel na trávě rozjet, ale podklouzlo mu to a opět skončil na zemi.

Čtyři kola před koncem se Alonso poprvé ukázal v čele, ale Fernandez mu velmi rychle předjetí vrátil. Tím ovšem jejich boj nekončil. Alonso to na Fernadeze brzy zkusil znovu a uspěl. V dalším kole pak s Fernandezem o druhé místo zabojoval Ortola, což Alonsovi pomohlo k tomu, aby si vybudoval náskok v čele.

Alonsovi ovšem náskok dlouho nevydržel. Ortola poté, co předjel Fernandeze, začal dohánět Alonsa. Své snahy ale Ortola přehnal a skončilo to pádem. Jezdec se ještě rozjel, ale zařadil se až na šestnácté místo.

Alonso najel do posledního kola jako první. Veijer se posunul před Fernandeze na druhé místo. Alonso už si ale vedení pohlídal až do cíle. Dojel si pro své desáté vítězství v letošní sezóně a hlavně si zajistil mistrovský titul. Alonso je prvním kolumbijským šampionem v MS silničních motocyklů, ačkoliv se narodil v Madridu.

Spolu s Alonsem se na podium vydali i Collin Veijer a Adrian Fernandez. Pro posledně zmíněného to je jeho druhé podium v kariéře a zároveň druhé v řadě.

GP Japonska - Moto3, závod

P. Jezdec Motocykl Čas/Ztráta 1 David Alonso CFMOTO 33'03,606 2 Collin Veijer Husqvarna 0,524 3 Adrian Fernandez Honda 0,766 4 Daniel Holgado GASGAS 1,168 5 Jose Antonio Rueda KTM 1,209 6 Ryusei Yamanaka KTM 1,389 7 Tatsuki Suzuki Husqvarna 2,336 8 David Muñoz KTM 3,89 9 Taiyo Furusato Honda 3,953 10 Stefano Nepa KTM 7,993 11 Matteo Bertelle Honda 8,042 12 David Almansa Honda 10,238 13 Filippo Farioli Honda 11,797 14 Riccardo Rossi KTM 13,252 15 Joel Esteban CFMOTO 13,294 16 Ivan Ortola KTM 22,395 17 Jacob Roulstone GASGAS 22,452 18 Xabi Zurutuza KTM 22,539 19 Scott Ogden Honda 24,828 20 Rei Wakamatsu Honda 45,762 21 Joel Kelso KTM 0 Neklasifikováni Angel Piqueras Honda 23'23,577 Nicola Carraro KTM 11'51,958 Tatchakorn Buasri Honda 04'05,700 Luca Lunetta Honda 04'03,662 Noah Dettwiler KTM

Foto: Aspar Team