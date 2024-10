Moto3: Alonso si po startu z desáté pozice dojel pro jedenáctou výhru sezóny

Do australského závodu třídy Moto3, který byl vypsán na 21 kol, startoval z první pozice Ivan Ortola. Spolu s ním z první řady vyráželi i Collin Veijer a Adrian Fernandez. S penalizací v podobě dvou dlouhých kol do dnešního závodu vstupoval Stefano Nepa. Jednalo se o trest za pomalou jízdu v blízkosti závodní stopy. Navzdory zlomenině kostrče do závodu nastoupil Noah Dettwiler.

Ortola po startu udržel první pozici. Na druhé místo se posunul Muňoz. Nicméně ještě během prvního kola chyboval Ortola, čehož právě Muňoz využil a dostal se před něj. O něco málo později Ortolu předjel i Nepa, nicméně ten měl před sebou trest. Čerstvý šampion Alonso se po startu z desáté pozice během prvního kola posunul na šesté místo.

V nájezdu do druhého kola se vedení ujal Nepa, ale jen na malou chvíli, protože záhy zamířil do penalizační uličky, aby si odpykal první polovinu trestu. Po jednom dlouhém kole klesl Nepa na šestnácté místo.

Osmnáct kol před koncem vedl domácí Kelso, jemuž se loni v Austrálii podařilo vystoupit na podium. Spolu s Kelsem dnes v úvodních kolech závodu bojovali v čelní skupině i Muňoz, Fernandez, Alonso, Ortola a další.

Kelso si ovšem vedení dlouho neudržel. Brzy jej vystřídal Fernandez. Ke změnám pozic docházelo velmi často, protože vedoucí skupina byla jako tradičně velmi velká. Čtrnáct kol před koncem už se do čela dostal Alonso, který do dnešního závodu vyrážel až z desáté pozice. Během prvních osmi kol došlo i k několika pádům. Na zemi postupně skončili Almansa, Farioli, Ogden a Carraro.

Dvanáct kol před koncem pokračoval na první pozici Alonso. Druhý byl Ortola a třetí Muňoz. Velmi rychlé tempo měl ale také Nepa, jenž se po penalizaci prodíral vpřed. Aktuálně jezdil kolem třinácté pozice a byl součástí obrovské vedoucí skupiny.

Deset okruhů před závěrem kolidovali Veijer a Ortola. Oba skončili na zemi. Naštěstí odešli po svých, ale z hlediska boje o post vicemistra to pro oba je dost nepříjemné. Holgadovi to naopak hrálo do karet, protože ten nyní bojoval v první pětce. Incident mezi Veijerem a Ortolou byl vyšetřen, ale žádný trest nebyl udělen.

Osm kol před cílem vedl Fernandez. Následovali Holgado, Alonso a Yamanaka. Nepa, který měl za sebou dvě dlouhá kola, pokračoval v postupu vpřed. Nyní jezdil na sedmé pozici.

Pět okruhů před šachovnicí se do čela vrátil Alonso. Druhý byl Muňoz. Fernandez během krátké chvíle klesl z vedoucí pozice na třetí místo. Čtvrtá pozice v tomto okamžiku patřila Holgadovi. První pětku uzavíral Nepa, jemuž se podařilo dotáhnout ztrátu po penalizaci. V následujícím kole se Nepa na chvíli dostal na třetí pozici, nicméně následně udělal chybu a rázem se propadl na třinácté místo.

V další fázi závodu se vedoucí Alonso snažil budovat náskok. V předposledním kole už vedl o více než půl sekundy před Fernandezem. Nepa se opět dokázal posunout vpřed. V tuto chvíli byl sedmý.

Do posledního kola najel Alonso s více než vteřinovým náskokem. Následovali Fernandez, Muňoz, Holgado a Nepa. Alonso pak ještě dále navýšil náskok a dojel si pro další vítězství, čímž vyrovnal výkon Valentina Rossiho z roku 1997, který tehdy v nejslabší kubatuře také dokázal vybojovat jedenáct výher během jednoho roku.

Druhé místo dnes nakonec obsadil Holgado. Jako třetí do cíle dorazil Fernandez. Nepa si navzdory penalizaci v podobě dvou dlouhých kol a následné chybě veze z Austrálie „bramborovou“ medaili.

GP Austrálie - Moto3, závod

P. Jezdec Motocykl Čas/Ztráta 1 David Alonso CFMOTO 33'49,557 2 Daniel Holgado GASGAS 2,936 3 Adrian Fernandez Honda 2,939 4 Stefano Nepa KTM 2,957 5 David Muñoz KTM 2,972 6 Ryusei Yamanaka KTM 3,377 7 Taiyo Furusato Honda 3,403 8 Luca Lunetta Honda 3,886 9 Jose Antonio Rueda KTM 3,908 10 Angel Piqueras Honda 3,943 11 Joel Kelso KTM 4,449 12 Riccardo Rossi KTM 4,474 13 Jacob Roulstone GASGAS 4,478 14 Matteo Bertelle Honda 5,064 15 Tatsuki Suzuki Husqvarna 12,446 16 Joel Esteban CFMOTO 30,578 17 Xabi Zurutuza KTM 30,611 18 Collin Veijer Husqvarna 39,31 19 Eddie O'shea Honda 39,925 20 Tatchakorn Buasri Honda 50,895 21 Noah Dettwiler KTM 50,907 22 Scott Ogden Honda 0 Neklasifikováni David Almansa Honda 20'46,458 Ivan Ortola KTM 17'46,652 Nicola Carraro KTM 09'47,407 Filippo Farioli Honda 04'57,177

Foto: Aspar Team