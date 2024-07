Moto3: Alonso si připsal šesté vítězství v letošní sezóně

Německý závod třídy Moto3 byl vypsán na 23 kol. Z první pozice do něj vyrážel Veijer a byl to právě on, kdo se po startu ujal vedení. Na druhé místo se zařadil Lunetta. Ital byl ovšem jedním z mnoha jezdců, kteří do dnešního závodu vyráželi s penalizací, takže bylo jisté, že na druhém místě dlouho nezůstane.

Farioli, Bertelle, Whatley a Esteban startovali z pit lane. Dvě dlouhá kola (kromě již zmíněného Lunetty) dostali také Buasri, Zurutuza, Rossi a Carraro. Jednou dlouhé kolo si museli objet Ortola, Yamanaka, Almansa a Nepa.

V druhém kole z prvního místa havaroval Veijer. Jezdec je naštěstí v pořádku a dokonce se i rozjel. Na první místo se po Veijerově pádu posunul Muňoz a na druhou příčku šel Alonso.

Dvacet kol před závěrem už se ale na první příčku dostal Alonso, který do Německa přijel v roli vedoucího muže šampionátu s takovým náskokem, že měl jistotu, že vedení udrží i po Německu.

O kolo později zůstával Alonso na první pozici. Horkou chvíli ovšem zažil na druhé příčce jedoucí Muňoz, kterého se jeho stroj pokusil vykopnout ze sedla. Jezdec to naštěstí ustál, ale do potíží se kvůli němu dostal Furusato. Japonec musel vyjet mimo dráhu, ale příliš tím výjezdem neztratil.

Sedmnáct kol před závěrem stále vedl Alonso. Na druhém místě byl Fernandez a na třetím Piqueras, nicméně Piqueras svou pozici dlouho neudržel. V jednu chvíli chyboval a propadl se na osmé místo. Třetí příčku převzal Rueda.

Alonso sice držel první místo i v době, kdy do konce závodu zbývalo třináct kol, nicméně svým soupeřům nijak neujížděl. Jak už bývá v Moto3 tradicí, na čele stále bojovala velká skupina jezdců. V dalším kole ovšem došlo ke kontaktu mezi Piquerasem a Roulstonem. Roulstone může být rád, že se vůbec udržel na svém stroji. Musel vyjet mimo trať a vypadl tak z obří vedoucí skupiny. V závodě pokračoval i Veijer, který v úvodu upadl. Nizozemec měl velmi rychlé tempo, hodně podobné tempu vedoucí skupiny, nicméně jezdil až na posledním místě.

Deset kol před závěrem upadl Dettwiler a krátce po něm skončil na zemi i Roulstone. Oba jezdci vypadali po svých nehodách v pořádku.

Na první pozici se nic neměnilo ani osm kol před cílem. Za Alonsem bojovali Furusato, Rueda, Holgado, Fernandez a další. Do vedoucí skupiny se vrátil Lunetta, který si dnes musel objet dvě dlouhá kola.

Šest kol před koncem se na první místo posunul Furusato. Alonso klesl na druhou příčku. Furusato se ovšem na první pozici dlouho neohřál, protože Alonso se o pár zatáček později vrátil do čela. Ortola, jenž měl za sebou průjezd dlouhým kolem, jezdil aktuálně na čtvrté pozici.

Čtyři okruhy před závěrem upadl z osmého místa Luca Lunetta, který se snažil dohánět ztrátu po dvou penalizačních kolech. Své snahy ovšem ukončil pádem. Jezdec naštěstí odešel po svých.

Do předposledního kola najel jako první Alonso. Těsně za ním byl druhý Rueda, nicméně Rueda záhy upadl. Byl to poměrně dost nepříjemný pád. Jezdec skončil se svým strojem až v bariéře, ale naštstí odešel po svých. Na druhé místo se po Ruedově pádu posunul Furusato.

V posledním kole se sice Furusato snažil útočit na vedoucího Alonsa, ale nakonec na něj nestačil. Alonso si připsal šestou výhru v letošní sezóně a opět tak navýšil vedení v šampionátu. Furusato se musel smířit s druhým místem. Na třetí pozici nakonec do cíle dojel Ortola. První pětku doplnili Fernandez a Piqueras.

GP Německa - Moto3, závod

P. Jezdec Motocykl Čas/Ztráta 1 David Alonso CFMOTO 33'02,956 2 Taiyo Furusato Honda 0,187 3 Ivan Ortola KTM 0,339 4 Adrian Fernandez Honda 2,362 5 Angel Piqueras Honda 2,438 6 Ryusei Yamanaka KTM 3,786 7 Daniel Holgado GASGAS 3,869 8 David Muñoz KTM 5,461 9 Tatsuki Suzuki Husqvarna 5,685 10 Scott Ogden Honda 5,817 11 Joel Kelso KTM 6,021 12 Stefano Nepa KTM 13,085 13 Filippo Farioli Honda 25,001 14 Joel Esteban CFMOTO 25,069 15 Matteo Bertelle Honda 25,071 16 Xabi Zurutuza KTM 38,789 17 Nicola Carraro KTM 39,177 18 Collin Veijer Husqvarna 39,387 19 Riccardo Rossi KTM 39,25 20 David Almansa Honda 39,434 21 Joshua Whatley Honda 39,552 22 Tatchakorn Buasri Honda 46,891 23 Noah Dettwiler KTM 68,267 Neklasifikováni Jose Antonio Rueda KTM 30'10,937 Luca Lunetta Honda 27'21,167 Jacob Roulstone GASGAS 18'59,932

Foto: Aspar Team