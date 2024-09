Moto3: Alonso slaví výhru v Misanu a opět navyšuje vedení v šampionátu

Do závodu třídy Moto3, který byl vypsán na 20 kol, startoval z první pozice Taiyo Furusato, pro nějž to byl jeho první start z pole position. Na startu chyběl Vicente Perez, který se zranil při pátečním pádu. S penalizací v podobě dvou dlouhých kol do závodu vstupoval David Muňoz. Španěl totiž před dvěma týdny v závodě způsobil kolizi.

Furusato se po startu ujal vedení. Alonso a Ortola se v úvodu trochu srazili, ale obešlo se to bez následků. Alonso se zařadil na druhé místo a Ortola na třetí. Muňoz opět upadl hned v prvním kole, ale tentokrát se znovu rozjel. Nepa, do jehož zadního kola Muňoz před svým pádem narazil, situaci ustál bez pádu. Krátce po Muňozovi skončil na zemi i Buasri a poté také Riccardo Rossi. Oba jsou v pořádku.

Alonso se v druhém kole ujal vedení. Do hodně rychlého tempa se dostal také Holgado. Během prvních tří kol se posunul na druhé místo a rychle se tak dostal těsně za Alonsova záda. Třetí byl Piqueras a čtvrtý Fernandez. Furusato klesl na páté místo.

Šestnáct kol před cílem vedl Holgado. Druhý byl Fernandez, třetí Furusato a čtvrtý Piqueras. Alonso se během nepříliš dlouhé chvíle propadl z prvního na páté místo. Propad zaznamenal i Ortola, který v úvodu bojoval o nejvyšší příčky. V tuto chvíli byl Ortola devátý.

O dvě kola později se Piqueras propracoval na druhé místo a následně se pokusil zaútočit na do té doby vedoucího Holgada. Útok mu vyšel. Piqueras se posunul do čela, ale ani on se na první pozici dlouho neudržel. Dvanáct kol před koncem už opět vedl Holgado. Na druhé místo se dostal Alonso. Piqueras klesl na třetí pozici.

Vedoucí skupina byla obrovská i v době, kdy jezdci měli za sebou téměř polovinu závodu. Ve skupině bylo čtrnáct jezdců, takže docházelo k častým změnám pořadí a každá chyba mohla znamenat velkou ztrátu pozic. A to se stalo například Furusatovi. Když se Japonec pokusil předjet Fernandeze, vyjel mimo dráhu a rázem se propadl z bojů v první pětce až na třinácté místo.

Jedenáct kol před koncem opět upadl Muňoz. Jezdec naštěstí odešel po svých a na Misano jistě bude chtít velmi rychle zapomenout.

Po polovině závodu už se vedoucí skupina začala trhat. Osm okruhů před šachovnicí vedl Alonso. Druhý byl Holgado a třetí Piqueras. Čtvrtý Veijer na první trojku ztrácel zhruba půl sekundy. Na pátou pozici se probojoval Lunetta, ale ten už zaostával přibližně o 0,8 s. O kolo později se před Lunettu posunul Ortola.

Pět okruhů před závěrem pokračoval na první pozici Alonso, ale musel si dávat pozor na překračování limitů dráhy, protože už dostal varování. Nebyl ovšem jediným, kdo měl problémy s limity dráhy. Taiyo Furusato, který vyrážel z pole position, dokonce dostal kvůli překračování limitů dráhy penalizaci v podobě dlouhého kola.

Čtyři kola před šachovnicí měla vedoucí skupina čtyři členy. Vedl Alonso a za ním následovali Holgado, Piqueras a Veijer. Pátý Ortola už zaostával za vedoucí čtveřicí o více než sekundu. Lunetta jezdil na šestém místě, Ortolovu tempu ovšem nestačil. Ortola tedy v tuto chvíli jezdil poměrně osamoceně.

V úvodu předposledního kola stále vedl Alonso. Piqueras se pokusil zaútočit na druhého Holgada, ale nepodařilo se mu to. V závěru předposledního kola se Piqueras i Holgado dostali před Alonsa. Tím ovšem boj o výhru zdaleka nekončil. Velká bitva pokračovala i v posledním kole, do nějž jako první najel Holgado. Alonso si nakonec poradil s Holgadem i Piquerasem a dojel si pro výhru. Piqueras obsadil druhé místo. Holgado sice projel cílem jako třetí, ale nakonec se na podium nepodíval, protože byl kvůli překročení limitů dráhy v posledním kole odsunut o jedno místo vzad. Collin Veijer sice v posledním kole přímo nezasahoval do bitvy o podium, dojel čtvrtý, ale nakonec se právě díky Holgadově penalizaci stupňů vítězů dočkal. Na Holgada zbyla jen „bramborová“ medaile. První pětku zkompletoval Ortola. Furusato po startu z pole position nakonec obsadil třinácté místo.

Alonso díky dnešní výhře opět navýšil vedení v šampionátu. Nyní má náskok 82 bodů, takže už se výrazně přibližuje zisku mistrovského titulu.

Po průjezdu cílem dnešního závodu v Misanu Alonso oslavoval jízdou na jednokolce. Nakonec z ní upadl, ale je v pořádku.

GP Emilia-Romagna - Moto3, závod

P. Jezdec Motocykl Čas/Ztráta 1 David Alonso CFMOTO 33'53,212 2 Angel Piqueras Honda 0,175 3 Collin Veijer Husqvarna 0,367 4 Daniel Holgado GASGAS 0,295 5 Ivan Ortola KTM 2,963 6 Luca Lunetta Honda 4,55 7 Joel Kelso KTM 4,722 8 Adrian Fernandez Honda 5,574 9 Matteo Bertelle Honda 5,968 10 Jose Antonio Rueda KTM 6,012 11 Tatsuki Suzuki Husqvarna 6,043 12 Filippo Farioli Honda 9,258 13 Taiyo Furusato Honda 11,554 14 Stefano Nepa KTM 12,998 15 Ryusei Yamanaka KTM 15,479 16 Nicola Carraro KTM 17,275 17 David Almansa Honda 18,967 18 Scott Ogden Honda 19,296 19 Xabi Zurutuza KTM 30,796 20 Joel Esteban CFMOTO 30,811 21 Jacob Roulstone GASGAS 31,213 22 Noah Dettwiler KTM 34,722 23 Riccardo Rossi KTM 58,861 Neklasifikováni David Muñoz KTM 15'58,557 Tatchakorn Buasri Honda 04'18,713 Vicente Perez Honda

Foto: Aspar Team