Moto3: Arenas si dojel pro druhou výhru v řadě

Do závodu nejslabší kubatury se z pole position vydával Tatsuki Suzuki a byl to právě on, kdo se po startu ujal vedení. Hned krátce po startu došlo k pádu dvou jezdců. Byli to Foggia a Tatay. Přes Tataye se převalil motocykl, Foggia také dostal nějaké rány od motorky, ale naštěstí vše dopadlo dobře. Jezdci jsou v pořádku.

Suzuki pokračoval ve vedení až do doby, kdy do konce zbývalo devatenáct kol. Pak jej vystřídal Vietti. Jak už ale bývá v Moto3 zvykem, pole se nijak netrhalo, jezdci jeli ve velkém vláčku těsně za sebou. Salač, který startoval ze čtrnácté pozice, byl v této chvíli šestnáctý.

Suzuki, který v úvodu vedl, se postupně propadal. V době, kdy zbývalo do konce sedmnáct kol. Byl Suzuki šestý. Vedl Vietti, druhý byl Migno a první trojici uzavíral jejich krajan Arbolino.

Šestnáct kol před koncem upadl Riccardo Rossi. Jezdec odešel po svých.

O dvě kola později stále vedl Vietti. Na druhém místě už byl Arbolino. Vítěz prvního závodu roku – Arenas – se dostal na třetí pozici. Nováček Alcoba jezdil čtvrtý. Salač už se pohyboval na bodovaných pozicích.

Třináct okruhů před závěrem skončil na zemi Kaito Toba. Ve vedení pokračoval Vietti. Arbolino držel druhé místo. Na třetí pozici se na chvíli ukázal Alcoba, ale následně zase klesl za Arenase.

V následujícím kole upadl Filip Salač.

Jedenáct kol před šachovnicí vedl Arenas, na druhé místo se posunul Binder a třetí byl McPhee. Ani tohle pořadí však nemělo dlouhého trvání. Ve vedoucí skupině bylo třináct jezdců a pořadí se měnilo každým okamžikem. Například Alcoba, který byl ještě před chvílí na provizorním podiu, během nepříliš dlouhé chvíle klesl až na desáté místo. Naopak Arbolino se zase posunul vpřed.

Sergio Garcia obdržel penalizaci tzv. „long lap penalty“, protože několikrát překročil limity dráhy. Musel tedy projet speciálním delším místem na dráze a přišel tak o několik pozic.

Šest kol před závěrem bylo pořadí na prvních pěti místech následující: Arenas, Binder, Arbolino, Vietti a McPhee.

O kolo později se vedení ujal Arbolino, ale brzy jej vystřídal McPhee. Na zemi skončil Deniz Öncü, ale nic se mu nestalo, hned se zase rozjel. Vietti dostal varování, protože opakovaně překročil limity tratě. Pokud by v tom pokračoval nadále, dostal by „long lap penalty“.

Tři kola před cílem penalizaci „long lap“ obdržel Jeremy Alcoba, který o několik kol dříve bojoval o podium, pak ale klesl až mimo první desítku.

V předposledním kole upadl Darryn Binder, který bojoval o přední pozice.

McPhee v posledním kole vedl, pak se trochu propadl, pak se znovu pokusil dostat do čela, ale krátce poté skončil na zemi po kontaktu s jiným jezdcem. Pro druhou výhru sezóny si dojel Arenas. Druhý skončil Ai Ogura. Tony Arbolino obsadil třetí místo.

V první pětce dojeli i Migno a Vietti. Šestý skončil Fernandez. Následovali Rodrigo a Suzuki. Desítku uzavřeli Antonelli a Masiá.

GP Španělska - Moto3, závod

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas/ztráta 1 Albert ARENAS KTM 154,7 39'26,256 2 Ai OGURA Honda 154,7 0,34 3 Tony ARBOLINO Honda 154,7 0,369 4 Andrea MIGNO KTM 154,7 0,546 5 Celestino VIETTI KTM 154,7 0,634 6 Raul FERNANDEZ KTM 154,7 0,682 7 Gabriel RODRIGO Honda 154,7 0,753 8 Tatsuki SUZUKI Honda 154,7 0,881 9 Niccolo ANTONELLI Honda 154,7 0,986 10 Jaume MASIA Honda 154,5 3,646 11 Ayumu SASAKI KTM 154,5 3,751 12 Stefano NEPA KTM 154,5 3,936 13 Romano FENATI Husqvarna 154,4 4,157 14 Alonso LOPEZ Husqvarna 154,3 6,086 15 Jeremy ALCOBA Honda 154,4 5,608 16 Ryusei YAMANAKA Honda 154,3 6,098 17 Sergio GARCIA Honda 154,3 6,256 18 Darryn BINDER KTM 153,6 17,642 19 Kaito TOBA KTM 152,9 28,324 20 Maximilian KOFLER KTM 152,9 28,406 21 Jason DUPASQUIER KTM 152,9 28,64 22 Khairul Idham PAWI Honda 152,9 28,844 23 Davide PIZZOLI KTM 152,8 29,026 24 Barry BALTUS KTM 152,6 33,352 25 Deniz ÖNCÜ KTM 144,1 1 kolo Neklasifikováni John MCPHEE Honda 155 1 kolo Yuki KUNII Honda 147 7 kol Filip SALAC Honda 147,5 13 kol Riccardo ROSSI KTM 137,4 16 kol Nedokončili první kolo Dennis FOGGIA Honda 0 kol Carlos TATAY KTM 0 kol

Foto: Lukasz Swiderek