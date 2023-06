Moto3: Deniz Öncü si dnes v Mugellu dojel pro pole position

Deniz Öncü si do Itálie přivezl výbornou formu – ovládl všechny tréninky a nakonec se raduje i z pole position. Zítra jistě bude chtít přetavit pole position ve své první vítězství. Zabránit mu v tom ale budou chtít jeho soupeři. Joel Kelso, který dnes ovládl první kvalifikaci, nakonec zajel druhý nejlepší čas v druhé kvalifikaci, nicméně kvůli trestu se odsune na konec startovního pole. Na druhé místo se tedy zítra na roštu postaví Ayumu Sasaki.

Čtvrtým nejrychlejším mužem dnešní kvalifikace byl brazilský jezdec Diogo Moreira, nicméně i on se stejně jako výše zmíněný Kelso musí odsunout na konec startovního pole. Pátý čas zajel vedoucí muž šampionátu – Daniel Holgado, což pro něj díky trestům pro soupeře znamená start ze třetí pozice. Šestý čas zajel Matteo Bertelle, který tím pádem odstartuje jako čtvrtý.

Kromě Kelsa a Moreiry budou z konce pole startovat i Artigas, Ortola a Nepa. Kromě toho si všech pět zmíněných bude muset v závodě projet dlouhé kolo. Jedná se o tresty za nezodpovědnou jízdu.

A co se trestů týče, tak to ještě není všechno, protože už během včerejška bylo oznámeno, že Vicente Perez, který nahrazuje zraněného Muňoze, bude do závodu startovat z konce pole a navíc si bude muset odpykat i trest v podobě průjezdu dlouhým kolem, protože se během pátečního tréninku pohyboval příliš pomalu v blízkosti závodní stopy a ohrožoval tak ostatní jezdce. Stejný trest si ze stejných důvodů včera vysloužil i David Salvador.

Italský závod nejslabší kubatury startuje v neděli v 11:00.

GP Itálie - Moto3, 2. kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta 1 53DenizÖncü KTM 235,2 01'56,0200 0 2 66JoelKelso CFMOTO 241 01'56,5580 0,538 3 71AyumuSasaki Husqvarna 240,5 01'56,6110 0,591 4 10DiogoMoreira KTM 240 01'56,7210 0,701 5 96DanielHolgado KTM 242,1 01'56,8000 0,78 6 18MatteoBertelle Honda 240,5 01'56,8640 0,844 7 82StefanoNepa KTM 240,5 01'56,8850 0,865 8 43XavierArtigas CFMOTO 241,6 01'56,9860 0,966 9 54RiccardoRossi Honda 241 01'57,0030 0,983 10 48IvanOrtola KTM 240,5 01'57,0950 1,075 11 5JaumeMasia Honda 241,6 01'57,0970 1,077 12 16AndreaMigno KTM 238,9 01'57,3430 1,323 13 72TaiyoFurusato Honda 240 01'57,3580 1,338 14 21VicentePerez KTM 241 01'57,4020 1,382 15 19ScottOgden Honda 246 01'57,4740 1,454 16 80DavidAlonso GASGAS 236,8 01'57,5180 1,498 17 24TatsukiSuzuki Honda 239,4 01'57,8630 1,843 18 27KaitoToba Honda 238,4 01'58,6060 2,586

Foto: Ajo.fi