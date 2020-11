Moto3: Dlouho vedl Fernandez, nakonec však vítězí Arbolino

Do závodu nejslabší kubatury se poprvé v kariéře vydával z první pozice Darryn Binder. Na startu chyběl český jezdec Filip Salač, který si v pátek poranil plíce a skončil v nemocnici. V tuto chvíli není ani jisté, zda se Salač vrátí na příští závod v Portugalsku.

Po startu závodu, který byl vypsán na 23 kol, se ujal vedení právě Binder, který vyrážel jako první. Na druhé místo se zařadil Fernandez a Toba byl třetí. V první pětce byli i Arenas a Arbolino. Ještě během prvního kola ovšem došlo ke změně. Binder klesl během krátké chvíli o několik míst. Vedení se ujal Fernandez.

V úvodu druhého kola skončili na zemi Toba a Suzuki. Oba Japonci jsou v pořádku.

Fernandez, který před týdnem ve Valencii vybojoval své první vítězství, hned krátce poté, co se ujal vedení, začal ujíždět soupeřům. Za druhým Arbolinem byl velmi velký vláček jezdců. Ovšem Fernandez měl v době, kdy do konce závodu zbývalo dvacet kol, náskok na skupinu bojující o druhé místo už přes 1,5 sekundy.

Na zemi skončil Vietti. Jezdec je v pořádku.

Sedmnáct kol před koncem stále vedl Fernandez. Hodně rychlý ovšem byl i Garcia, který se ze sedmnáctého místa na startu prodíral vpřed. V tuto chvíli už byl třetí a chystal se útočit na druhého Arbolina.

V dalším kole pak upadli společně Lopez a Rodrigo. Jejich incident bude vyšetřován po závodě.

Čtrnáct kol před závěrem pokračoval v čele Fernandez. Španělův náskok se v této fázi pohyboval kolem 1,8 sekundy. Arbolino držel druhé místo. Garcia zůstával třetí. V první pětce byli i Arenas a Öncü.

Deset okruhů před cílem vedl Fernandez s náskokem zhruba 1,5 sekundy před Arbolinem. Těsně za Arbolinem byli seřazení čtyři jezdci: Garcia, Arenas, Öncü a Binder. Za Binderem byla menší mezera a za ní bojovali Migno, Masiá a také Ogura, který je Arenasovým největším soupeřem v boji o titul.

V další fázi závodu se Fernandezův náskok v čele hodně rychle zmenšoval. Arbolino byl naopak hodně rychlý, stejně tak i Garcia. Arenas, Binder a Öncü přestávali stíhat Arbolinovo a Garciovo tempo.

Šest kol před koncem už byli Arbolino a Garcia těsně za Fernandezem. V čele tedy bojovala trojice jezdců. S odstupem zhruba 1,2 sekundy bojovala další trojice (Arenas, Öncü a Binder). A se ztrátou přes 5 vteřiny pak následovala třetí bojující trojice (Migno, Ogura a Masiá).

Čtyři kola před závěrem se na druhé místo před Arbolina dostal Garcia. Fernandez držel první místo. O něco později se pak Arbolino vrátil na druhé místo před Garciu.

V nájezdu do posledního kola se do čela posunul Arbolino a hned se snažil ujet soupeřům. V posledním kole se Arbolino trochu odtrhl do svých dvou španělských soupeřů, kteří se přetahovali o druhé místo.

Pro výhru si dojel Arbolino. Druhý skončil Garcia a třetí Fernandez. Arenas dorazil do cíle jako čtvrtý. Do posledního závodu tedy Arenas přijede jako vedoucí muž šampionátu. Šanci na zisk titulu mají ještě Ogura a Arbolino. Ogura ztrácí 8 bodů a Arbolino 11 bodů.

První pětku dnes uzavřel Binder. Následovali Öncü, Migno, Ogura a Masiá. Desítku uzavřel Alcoba.

GP Valencie - Moto3, závod

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas 1 Tony ARBOLINO Honda 144,3 38'17,462 2 Sergio GARCIA Honda 144,2 1,142 3 Raul FERNANDEZ KTM 144,2 1,297 4 Albert ARENAS KTM 144,1 2,825 5 Darryn BINDER KTM 144,1 2,999 6 Deniz ÖNCÜ KTM 144,1 3,208 7 Andrea MIGNO KTM 143,7 9,836 8 Ai OGURA Honda 143,7 9,852 9 Jaume MASIA Honda 143,7 9,864 10 Jeremy ALCOBA Honda 143,5 12,802 11 John MCPHEE Honda 143,5 12,879 12 Romano FENATI Husqvarna 143,4 14,513 13 Niccolo ANTONELLI Honda 143,3 15,619 14 Stefano NEPA KTM 143,3 15,34 15 Ryusei YAMANAKA Honda 142,8 24,297 16 Dennis FOGGIA Honda 142,8 24,32 17 Barry BALTUS KTM 142,8 24,666 18 Yuki KUNII Honda 142,8 24,69 19 Ayumu SASAKI KTM 142,6 27,484 20 Davide PIZZOLI KTM 142,6 27,754 21 Carlos TATAY KTM 142,5 28,093 22 Jason DUPASQUIER KTM 142,5 28,138 23 Riccardo ROSSI KTM 142,6 30,718 24 Celestino VIETTI KTM 141,3 48,093 Neklasifikováni Khairul Idham PAWI Honda 141,5 2 kola Gabriel RODRIGO Honda 142,4 16 kol Alonso LOPEZ Husqvarna 142,4 16 kol Kaito TOBA KTM 135 22 kol Tatsuki SUZUKI Honda 134,6 22 kol Maximilian KOFLER KTM 0 kol

Foto: Václav Duška Jr.