Moto3: Do argentinského závodu vystartuje z pole position Sasaki

V nejslabší kubatuře si pole position pro start argentinského závodu zajistil Japonec Ayumu Sasaki díky času 1:48,539. Pro Sasakiho je to druhá pole position v řadě. V Portugalsku ovšem pole position ve vítězství neproměnil, teď tedy bude doufat v nápravu, v čemž mu ale jistě budou chtít zabránit jeho soupeři – například Deniz Öncü, který vyrazí z druhé pozice. Turecký jezdec dnes sice musel projít první kvalifikací, ale postoupil a nakonec se do závodu vydá z první řady. Brazilec Diogo Moreira, který se minulý týden v Portugalsku poprvé dostal na stupně vítězů, do zítřejšího závodu vystartuje ze třetí pozice.

Ivan Ortola, který ovládl první kvalifikaci, nakonec odstartuje jako čtvrtý. Společnost mu v druhé řadě budou dělat jeho krajan Jaume Masiá a pak také Japonec Tatsuki Suzuki.

Kolumbijský nováček David Alonso vystartuje jako sedmý. Z osmého místa na roštu vyrazí Scott Ogden. Andrea Migno, který v Argentině nahrazuje zraněného Lorenza Fellona, doplní třetí řadu. Vítěz prvního závodu letošního roku – Daniel Holgado – v kvalifikaci uzavřel první desítku, což pro něj znamená start ze čtvrté řady.

Argentinský závod třídy Moto3 startuje v neděli v 16:00 našeho času.

GP Argentiny - Moto3, 2. kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta 1 71AyumuSasaki Husqvarna 233,8 01'48,5390 0 2 53DenizÖncü KTM 234,7 01'49,1420 0,603 3 10DiogoMoreira KTM 235,5 01'49,2140 0,675 4 48IvanOrtola KTM 240,1 01'49,3140 0,775 5 5JaumeMasia Honda 236,4 01'49,3440 0,805 6 24TatsukiSuzuki Honda 237,3 01'49,4170 0,878 7 80DavidAlonso GASGAS 233,3 01'49,4540 0,915 8 19ScottOgden Honda 235,1 01'49,5450 1,006 9 16AndreaMigno KTM 239,1 01'49,6420 1,103 10 96DanielHolgado KTM 237,3 01'49,6650 1,126 11 27KaitoToba Honda 233,3 01'49,6730 1,134 12 18MatteoBertelle Honda 233,8 01'49,6780 1,139 13 99Jose AntonioRueda KTM 236,9 01'49,7660 1,227 14 82StefanoNepa KTM 237,3 01'49,7780 1,239 15 43XavierArtigas CFMOTO 238,2 01'49,9040 1,365 16 44DavidMuñoz KTM 237,3 01'50,0250 1,486 17 95CollinVeijer Husqvarna 234,7 01'50,0280 1,489 18 6RyuseiYamanaka GASGAS 236,9 01'50,3420 1,803

Postavení na roštu

P. Jezdec Motocykl 1 71AyumuSasaki Husqvarna 2 53DenizÖncü KTM 3 10DiogoMoreira KTM 4 48IvanOrtola KTM 5 5JaumeMasia Honda 6 24TatsukiSuzuki Honda 7 80DavidAlonso GASGAS 8 19ScottOgden Honda 9 16AndreaMigno KTM 10 96DanielHolgado KTM 11 27KaitoToba Honda 12 18MatteoBertelle Honda 13 99Jose AntonioRueda KTM 14 82StefanoNepa KTM 15 43XavierArtigas CFMOTO 16 44DavidMuñoz KTM 17 95CollinVeijer Husqvarna 18 6RyuseiYamanaka GASGAS 19 54RiccardoRossi Honda 20 63SyarifuddinAzman KTM 21 7FilippoFarioli KTM 22 38DavidSalvador KTM 23 64MarioSuryo Aji Honda 24 55RomanoFenati Honda 25 92DavidAlmansa CFMOTO 26 72TaiyoFurusato Honda 27 22AnaCarrasco KTM 28 70JoshuaWhatley Honda

Foto: Intact GP