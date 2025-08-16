Moto3: Do druhé kvalifikace se z prvního místa posouvá Carraro

Postup do druhé části kvalifikace vybojovali Nicola Carraro, Jacob Roulstone, Marcos Uriarte a Cormac Buchanan.
GP Rakouska - Moto3, 1. kvalitikace
|P.
|Jezdec
|Motocykl
|Čas
|Ztráta
|1
|Nicola Carraro
|Honda
|01'40,620
|
|2
|Jacob Roulstone
|KTM
|01'40,952
|0,332
|3
|Marcos Uriarte
|KTM
|01'41,123
|0,503
|4
|Cormac Buchanan
|KTM
|01'41,144
|0,524
|5
|Ruche Moodley
|KTM
|01'41,300
|0,68
|6
|Casey O'gorman
|Honda
|01'41,414
|0,794
|7
|Riccardo Rossi
|Honda
|01'41,757
|1,137
|8
|Stefano Nepa
|Honda
|01'41,899
|1,279
|9
|Eddie O'shea
|Honda
|01'42,348
|1,728
|10
|Arbi Aditama
|Honda
|01'42,471
|1,851
|11
|Noah Dettwiler
|KTM
|01'43,144
|2,524
|12
|Vicente Perez
|Honda
|01'44,939
|4,319
