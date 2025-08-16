Moto3: Do druhé kvalifikace se z prvního místa posouvá Carraro | Foto: Snipers Team

Foto: Snipers Team

Moto3: Do druhé kvalifikace se z prvního místa posouvá Carraro

Michaela Neumannová
16. srpna 2025

Postup do druhé části kvalifikace vybojovali Nicola Carraro, Jacob Roulstone, Marcos Uriarte a Cormac Buchanan.

GP Rakouska - Moto3, 1. kvalitikace

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta
1 Nicola Carraro Honda 01'40,620  
2 Jacob Roulstone KTM 01'40,952 0,332
3 Marcos Uriarte KTM 01'41,123 0,503
4 Cormac Buchanan KTM 01'41,144 0,524
5 Ruche Moodley KTM 01'41,300 0,68
6 Casey O'gorman Honda 01'41,414 0,794
7 Riccardo Rossi Honda 01'41,757 1,137
8 Stefano Nepa Honda 01'41,899 1,279
9 Eddie O'shea Honda 01'42,348 1,728
10 Arbi Aditama Honda 01'42,471 1,851
11 Noah Dettwiler KTM 01'43,144 2,524
12 Vicente Perez Honda 01'44,939 4,319

Zdroj: motogp.com, foto: Snipers Team

Zahájit diskuzi

Doporučujeme

Články odjinud