Moto3: Do druhého katarského závodu se z první pozice vydá Masiá

Do zítřejšího závodu nejslabší kubatury bude muset sedm jezdců startovat až z boxové uličky. Budou to Pedro Acosta, Romano Fenati, Dennis Foggia, Sergio Garcia, Stefano Nepa, Deniz Öncü a Riccardo Rossi. Tito jezdci byli potrestáni za nezodpovědnou jízdu ve včerejším druhém tréninku. Do dnešní kvalifikace sice nastoupili, pět z nich (Acosta, Fenati, Foggia, Garcia a Nepa) postoupilo do druhé části, ale to nic nemění na tom, že zítra vyjedou do závodu z boxové uličky. V boxové uličce se potrestaní jezdci seřadí podle toho, jak dopadli v kvalifikaci.

S trestem do zítřejšího závodu nastoupí i Xavier Artigas, který před týdnem při GP Kataru způsobil hromadnou kolizi. Jezdec bude muset v závodě dvakrát absolvovat tzv. long lap penalty.

Start z prvního místa si dnes vyjel Jaume Masiá – vítěz GP Kataru. Druhý nejlepší čas dnes v kvalifikaci zajel Sergio Garcia, ten je ovšem jedním z jezdců startujících z pit lane, takže se na druhé místo posouvá Jeremy Alcoba, který zajel třetí nejlepší čas. Gabriel Rodrigo pak odstartuje ze třetí pozice.

Jako čtvrtý se do závodu pustí Tatsuki Suzuki. Andrea Migno, který ovládl první kvalifikaci, nakonec do zítřejšího závodu odstartuje z páté pozice. Druhou řadu doplní Darryn Binder.

Třetí řadu zítra utvoří John McPhee, nováček Izan Guevara a Jason Dupasquier. Z desáté pozice vystartuje Niccolo Antonelli.

Český jezdec Filip Salač sice tréninky zahájil třetím nejlepším časem, ale v pátek večer ani v sobotu už na to nenavázal. Z volných tréninků se mu nepodařilo postoupit přímo do druhé kvalifikace. Musel tedy nastoupit do první kvalifikace, ale ani tam postup nevybojoval. Skončil šestý, což by normálně znamenalo start z dvacátého místa, nicméně vlivem penalizací soupeřů se Salač posouvá na patnácté místo.

Závod třídy Moto3 startuje v neděli v 16:00 našeho času.

GP Dauhá - Moto3, 2. kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta 1 Jaume MASIA KTM 225 2'05,913 2 Sergio GARCIA GASGAS 227,3 2'06,012 0,099 3 Jeremy ALCOBA Honda 227,8 2'06,158 0,245 4 Gabriel RODRIGO Honda 222,2 2'06,346 0,433 5 Tatsuki SUZUKI Honda 225,9 2'06,407 0,494 6 Andrea MIGNO Honda 225,4 2'06,619 0,706 7 Darryn BINDER Honda 225 2'06,643 0,73 8 John MCPHEE Honda 221,7 2'06,646 0,733 9 Pedro ACOSTA KTM 224 2'06,829 0,916 10 Izan GUEVARA GASGAS 225,4 2'06,833 0,92 11 Jason DUPASQUIER KTM 230,2 2'06,967 1,054 12 Niccolo ANTONELLI KTM 219,5 2'07,025 1,112 13 Kaito TOBA KTM 224,5 2'07,108 1,195 14 Romano FENATI Husqvarna 215,5 2'07,145 1,232 15 Stefano NEPA KTM 224,5 2'07,197 1,284 16 Xavier ARTIGAS Honda 229,2 2'07,252 1,339 17 Ryusei YAMANAKA KTM 224 2'07,429 1,516 18 Dennis FOGGIA Honda 225 2'07,498 1,585

Postavení na roštu

P. Jezdec Motocykl 1 Jaume MASIA KTM 2 Jeremy ALCOBA Honda 3 Gabriel RODRIGO Honda 4 Tatsuki SUZUKI Honda 5 Andrea MIGNO Honda 6 Darryn BINDER Honda 7 John MCPHEE Honda 8 Izan GUEVARA GASGAS 9 Jason DUPASQUIER KTM 10 Niccolo ANTONELLI KTM 11 Kaito TOBA KTM 12 Xavier ARTIGAS Honda 13 Ryusei YAMANAKA KTM 14 Adrian FERNANDEZ Husqvarna 15 Filip SALAC Honda 16 Lorenzo FELLON Honda 17 Ayumu SASAKI KTM 18 Carlos TATAY KTM 19 Yuki KUNII Honda 20 Maximilian KOFLER KTM 21 Andi Farid IZDIHAR Honda PIT Sergio GARCIA GASGAS PIT Pedro ACOSTA KTM PIT Romano FENATI Husqvarna PIT Stefano NEPA KTM PIT Dennis FOGGIA Honda PIT Riccardo ROSSI KTM PIT Deniz ÖNCÜ KTM

Foto: Václav Duška Jr.