Moto3: Do maďarského závodu vystartuje jako první Quiles

Michaela Neumannová
23. srpna 2025

Pole position pro start maďarského závodu třídy Moto3 vybojoval Maximo Quiles. Do první řady jej doprovodí Valentin Perrone a Angel Piqueras.

Nováček Maximo Quiles se do historicky prvního maďarského závodu třídy Moto3 vydá z první pozice. Na druhé místo se kvalifikoval další nováček – konkrétně je to Argentinec Valentin Perrone, který si užil start z pole position minulý týden v Rakousku. Jako třetí zítra odstartuje Angel Piqueras.

Druhou řadu utvoří Alvaro Carpe, David Muñoz a Guido Pini. Třetí řadu otevře Jacob Roulstone. Vedoucí muž šampionátu – José Antonio Rueda – vyjede až z osmé pozice. Jeho aktuální náskok v čele šampionátu je ovšem natolik komfortní, že zítra za žádných okolností nemůže o vedení přijít. Na deváté místo se v Maďarsku kvalifikoval Adrian Fernandez. Čtvrtou řadu vyplní Almansa, Foggia a Furusato. Posledně zmíněný měl v kvalifikaci nepříjemný pád. Jezdec dopadl se svým strojem přímo doprostřed dráhy, ale soupeři se naštěstí dokázali vyhnout srážce.

Marcos Uriarte sice zajel v kvalifikaci patnáctý nejlepší čas, ale bude muset vystartovat z konce pole. Jedná se o trest za příliš pomalou jízdu v blízkosti závodní stopy. Vzhledem k tomu, že se ve Španělově případě jedná už o třetí prohřešek, je trest přísnější.

Z důvodu zranění se Velké ceny Maďarska nemohou zúčastnit Matteo Bertelle, Tatchakorn Buasri a Luca Lunetta. Místo nich jedou Uriarte, O'Gorman a Arbi Aditama. U týmu Mlav Racing také došlo ke změně v jezdeckém složení. Pereze zde nahradil Leonardo Abruzzo. V tomto případě se ovšem nejedná o zranění. Vicente Perez se totiž po Velké ceně Rakouska rozhodl ukončit své působení v Moto3 a chtěl by hledat angažmá jinde.

GP Maďarska - Moto3, 2. kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta
1 Maximo Quiles KTM 01'46,060  
2 Valentin Perrone KTM 01'46,120 0,06
3 Angel Piqueras KTM 01'46,150 0,09
4 Alvaro Carpe KTM 01'46,167 0,107
5 David Muñoz KTM 01'46,324 0,264
6 Guido Pini KTM 01'46,329 0,269
7 Jacob Roulstone KTM 01'46,382 0,322
8 Jose Antonio Rueda KTM 01'46,448 0,388
9 Adrian Fernandez Honda 01'46,498 0,438
10 David Almansa Honda 01'46,667 0,607
11 Dennis Foggia KTM 01'46,733 0,673
12 Taiyo Furusato Honda 01'46,806 0,746
13 Nicola Carraro Honda 01'46,832 0,772
14 Joel Kelso KTM 01'46,880 0,82
15 Marcos Uriarte KTM 01'47,126 1,066
16 Scott Ogden KTM 01'47,165 1,105
17 Ryusei Yamanaka KTM 01'47,278 1,218
18 Riccardo Rossi Honda 01'47,862 1,802

Zdroj: motogp.com, foto: Aspar Team

