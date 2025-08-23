Moto3: Do maďarského závodu vystartuje jako první Quiles

Pole position pro start maďarského závodu třídy Moto3 vybojoval Maximo Quiles. Do první řady jej doprovodí Valentin Perrone a Angel Piqueras.
Nováček Maximo Quiles se do historicky prvního maďarského závodu třídy Moto3 vydá z první pozice. Na druhé místo se kvalifikoval další nováček – konkrétně je to Argentinec Valentin Perrone, který si užil start z pole position minulý týden v Rakousku. Jako třetí zítra odstartuje Angel Piqueras.
Druhou řadu utvoří Alvaro Carpe, David Muñoz a Guido Pini. Třetí řadu otevře Jacob Roulstone. Vedoucí muž šampionátu – José Antonio Rueda – vyjede až z osmé pozice. Jeho aktuální náskok v čele šampionátu je ovšem natolik komfortní, že zítra za žádných okolností nemůže o vedení přijít. Na deváté místo se v Maďarsku kvalifikoval Adrian Fernandez. Čtvrtou řadu vyplní Almansa, Foggia a Furusato. Posledně zmíněný měl v kvalifikaci nepříjemný pád. Jezdec dopadl se svým strojem přímo doprostřed dráhy, ale soupeři se naštěstí dokázali vyhnout srážce.
Marcos Uriarte sice zajel v kvalifikaci patnáctý nejlepší čas, ale bude muset vystartovat z konce pole. Jedná se o trest za příliš pomalou jízdu v blízkosti závodní stopy. Vzhledem k tomu, že se ve Španělově případě jedná už o třetí prohřešek, je trest přísnější.
Z důvodu zranění se Velké ceny Maďarska nemohou zúčastnit Matteo Bertelle, Tatchakorn Buasri a Luca Lunetta. Místo nich jedou Uriarte, O'Gorman a Arbi Aditama. U týmu Mlav Racing také došlo ke změně v jezdeckém složení. Pereze zde nahradil Leonardo Abruzzo. V tomto případě se ovšem nejedná o zranění. Vicente Perez se totiž po Velké ceně Rakouska rozhodl ukončit své působení v Moto3 a chtěl by hledat angažmá jinde.
GP Maďarska - Moto3, 2. kvalifikace
|P.
|Jezdec
|Motocykl
|Čas
|Ztráta
|1
|Maximo Quiles
|KTM
|01'46,060
|
|2
|Valentin Perrone
|KTM
|01'46,120
|0,06
|3
|Angel Piqueras
|KTM
|01'46,150
|0,09
|4
|Alvaro Carpe
|KTM
|01'46,167
|0,107
|5
|David Muñoz
|KTM
|01'46,324
|0,264
|6
|Guido Pini
|KTM
|01'46,329
|0,269
|7
|Jacob Roulstone
|KTM
|01'46,382
|0,322
|8
|Jose Antonio Rueda
|KTM
|01'46,448
|0,388
|9
|Adrian Fernandez
|Honda
|01'46,498
|0,438
|10
|David Almansa
|Honda
|01'46,667
|0,607
|11
|Dennis Foggia
|KTM
|01'46,733
|0,673
|12
|Taiyo Furusato
|Honda
|01'46,806
|0,746
|13
|Nicola Carraro
|Honda
|01'46,832
|0,772
|14
|Joel Kelso
|KTM
|01'46,880
|0,82
|15
|Marcos Uriarte
|KTM
|01'47,126
|1,066
|16
|Scott Ogden
|KTM
|01'47,165
|1,105
|17
|Ryusei Yamanaka
|KTM
|01'47,278
|1,218
|18
|Riccardo Rossi
|Honda
|01'47,862
|1,802
Zdroj: motogp.com, foto: Aspar Team