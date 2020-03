Moto3: Do prvního závodu letošního roku vyrazí jako první Suzuki

Tatsuki Suzuki sice musel nejprve projít první kvalifikací, ale nakonec je to právě on, kdo vybojoval pole position pro start prvního závodu letošní sezóny. Raul Fernandez dominoval druhému a třetím tréninku. V kvalifikaci nakonec obsadil druhé místo. Albert Arenas stejně jako Tatsuki Suzuki prošel první kvalifikací a nakonec se kvalifikoval až do první řady.

Druhou řadu otvírá Darryn Binder. Páté místo si zajistil Ai Ogura. Ve druhé řadě bude dále stát i Jaume Masiá.

Andrea Migno se kvalifikoval na sedmé místo. Nováček Deniz Öncü se do prvního závodu letošního roku pustí z osmé pozice. Spolu s Italem a Turkem vystartuje ze třetí řady i Brit John McPhee.

Elitní desítku dnes uzavřel Salačův kolega Tony Arbolino. Nováček Jeremy Alcoba úspěšně prošel první kvalifikací a do závodu se vydá z jedenácté pozice. Čtvrtou řadu doplní Kaito Toba.

Filip Salač sice kraloval testu v Kataru, ale dnes nepostoupil z první části kvalifikace. Salač po kontaktu se soupeřem skončil na zemi, takže nedokončil své rychlé kolo. Zajistil si tedy jen dvacáté místo na startu.

Do závodu nenastoupí Niccolo Antonelli, který má zraněné rameno. Místo něj jede Jose Julian Garcia, což je shodou okolností ten jezdec, s nímž měl dnes Filip Salač výše zmíněný incident.

GP Kataru - Moto3, 2. kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta 1 Tatsuki SUZUKI Honda 238,9 2'04,815 2 Raul FERNANDEZ KTM 236,8 2'04,823 0,008 3 Albert ARENAS KTM 238,9 2'04,925 0,11 4 Darryn BINDER KTM 242,1 2'05,026 0,211 5 Ai OGURA Honda 236,3 2'05,065 0,25 6 Jaume MASIA Honda 245,4 2'05,086 0,271 7 Andrea MIGNO KTM 243,7 2'05,129 0,314 8 Deniz ÖNCÜ KTM 237,8 2'05,176 0,361 9 John MCPHEE Honda 241 2'05,242 0,427 10 Tony ARBOLINO Honda 241,6 2'05,327 0,512 11 Jeremy ALCOBA Honda 236,8 2'05,343 0,528 12 Kaito TOBA KTM 237,3 2'05,421 0,606 13 Gabriel RODRIGO Honda 237,8 2'05,512 0,697 14 Sergio GARCIA Honda 241 2'05,586 0,771 15 Yuki KUNII Honda 238,4 2'05,843 1,028 16 Celestino VIETTI KTM 242,6 2'05,906 1,091 17 Carlos TATAY KTM 238,4 2'06,003 1,188 18 Romano FENATI Husqvarna 232,2 2'06,165 1,35

Postavení na roštu

P. Jezdec Motocykl 1 Tatsuki SUZUKI Honda 2 Raul FERNANDEZ KTM 3 Albert ARENAS KTM 4 Darryn BINDER KTM 5 Ai OGURA Honda 6 Jaume MASIA Honda 7 Andrea MIGNO KTM 8 Deniz ÖNCÜ KTM 9 John MCPHEE Honda 10 Tony ARBOLINO Honda 11 Jeremy ALCOBA Honda 12 Kaito TOBA KTM 13 Gabriel RODRIGO Honda 14 Sergio GARCIA Honda 15 Yuki KUNII Honda 16 Celestino VIETTI KTM 17 Carlos TATAY KTM 18 Romano FENATI Husqvarna 19 Dennis FOGGIA Honda 20 Filip SALAC Honda 21 Ayumu SASAKI KTM 22 Stefano NEPA KTM 23 Riccardo ROSSI KTM 24 Davide PIZZOLI KTM 25 Alonso LOPEZ Husqvarna 26 Maximilian KOFLER KTM 27 Ryusei YAMANAKA Honda 28 Dirk GEIGER KTM 29 Jason DUPASQUIER KTM 30 Jose Julian GARCIA Honda 31 Khairul Idham PAWI Honda

Foto: Václav Duška Jr.