Moto3: Do rakouského závodu se z pole position vydá Fenati

Jezdci mají před sebou druhý závod na Red Bull Ringu. Minulý týden se jela Velká cena Štýrska a tento týden je na programu Velká cena Rakouska. Do zítřejšího závodu ovšem nakonec nenastoupí Ryusei Yamanaka. Japonec měl totiž ve třetím tréninku kolizi s Rodrigem a má zlomenou pažní kost. Gabriel Rodrigo dostal za tento incident trest, takže bude do závodu vyrážet z pit lane. A aby toho nebylo málo, tak v kvalifikaci si Rodrigo podobný incident zopakoval. Tentokrát spolu s ním skončil na zemi Tatsuki Suzuki. Jezdci sice odešli po svých, ale Suzuki musel zamířit do zdravotního střediska na prohlídku. Incident je vyšetřován. Suzuki je nakonec v pořádku. A Rodrigovi hrozí, že dostane ještě přísnější trest.

Pro pole position si dnes dojel Romano Fenati. Výše zmíněný Suzuki se kvalifikoval na druhé místo. Třetí nejlepší čas zaznamenal Jeremy Alcoba.

Druhou řadu otvírá Jaume Masiá. Po jeho boku budou stát Deniz Öncü a Ayumu Sasaki. Vedoucí muž šampionátu se do zítřejšího závodu vydá ze sedmé pozice, přičemž mu ve třetí řadě budou dělat společnost Dennis Foggia a Stefano Nepa. První desítku dnes uzavřel Izan Guevara.

Filip Salač zajel ve druhé kvalifikaci sedmnáctý nejlepší čas, vlivem penalizace Rodriga si o místo polepšil. Nelze však vyloučit, že budou uděleny další penalizace, takže se konečné pořadí může ještě změnit.

Závod třídy Moto3 startuje v neděli v 11:00.

GP Rakouska - Moto3, 2. kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta 1 Romano FENATI Husqvarna 216,4 1'35,850 2 Tatsuki SUZUKI Honda 219 1'35,921 0,071 3 Jeremy ALCOBA Honda 216,8 1'36,060 0,21 4 Jaume MASIA KTM 215,5 1'36,093 0,243 5 Deniz ÖNCÜ KTM 217,7 1'36,104 0,254 6 Ayumu SASAKI KTM 218,1 1'36,169 0,319 7 Pedro ACOSTA KTM 213,8 1'36,207 0,357 8 Gabriel RODRIGO Honda 216,8 1'36,224 0,374 9 Dennis FOGGIA Honda 217,7 1'36,233 0,383 10 Stefano NEPA KTM 216,8 1'36,241 0,391 11 Izan GUEVARA GASGAS 213,4 1'36,354 0,504 12 Riccardo ROSSI KTM 215,5 1'36,369 0,519 13 Kaito TOBA KTM 217,3 1'36,398 0,548 14 Sergio GARCIA GASGAS 214,7 1'36,409 0,559 15 John MCPHEE Honda 211,3 1'36,455 0,605 16 Carlos TATAY KTM 216,4 1'36,482 0,632 17 Filip SALAC KTM 214,7 1'36,603 0,753 18 Darryn BINDER Honda 214,2 1'36,722 0,872

Postavení na roštu

P. Jezdec Motocykl 1 Romano FENATI Husqvarna 2 Tatsuki SUZUKI Honda 3 Jeremy ALCOBA Honda 4 Jaume MASIA KTM 5 Deniz ÖNCÜ KTM 6 Ayumu SASAKI KTM 7 Pedro ACOSTA KTM 8 Dennis FOGGIA Honda 9 Stefano NEPA KTM 10 Izan GUEVARA GASGAS 11 Riccardo ROSSI KTM 12 Kaito TOBA KTM 13 Sergio GARCIA GASGAS 14 John MCPHEE Honda 15 Carlos TATAY KTM 16 Filip SALAC KTM 17 Darryn BINDER Honda 18 David SALVADOR Honda 19 Yuki KUNII Honda 20 Andrea MIGNO Honda 21 Adrian FERNANDEZ Husqvarna 22 Lorenzo FELLON Honda 23 Maximilian KOFLER KTM 24 Andi Farid IZDIHAR Honda 25 Elia BARTOLINI KTM PIT Gabriel RODRIGO Honda

Foto: Lukasz Swiderek