Moto3: Do závodu v Sepangu vystartuje jako první Masiá

Jaume Masiá vylepšil dosavadní rekordní čas malajského okruhu pro třídu Moto3 a raduje se z pole position. Aktuálně je Masiá vedoucím mužem šampionátu a před druhým Sasakim má náskok sedmnáct bodů. Collin Veijer, jenž vyhrál první kvalifikaci, se nakonec do zítřejšího závodu vydá z druhého místa. Matteo Bertelle vystartuje jako třetí. Ital bude startovat z první řady už poněkolikáté, ale zatím se mu nepodařilo start z první řady přetavit v podium.

Ze čtvrtého místa odstartuje Ivan Ortola. Jako pátý vyrazí Ayumu Sasaki a druhou řadu doplní José Antonio Rueda, který dnes v kvalifikaci stačil zbrzdit dva jezdce. Nejprve překážel Holgado a pak to byl ještě Deniz Öncü, kdo měl s Ruedou problém.

Třetí řadu utvoří Kelso, Muňoz a Öncü. Ze čtvrté řady vystartují Moreira, Fenati a Yamanaka. Holgado, který to měl s pádem, se kvalifikoval na patnácté místo. David Alonso (nejlepší nováček letošního roku) měl nepříjemný pád v první kvalifikaci. Do druhé části nepostoupil. Po nehodě zamířil do zdravotního střediska na vyšetření. Pokud bude v pořádku, bude muset startovat až z jednadvacátého místa.

Závod třídy Moto3 startuje v neděli v Sepangu v 5.00 našeho času.

GP Malajsie - Moto3, 2. kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta 1 Jaume Masia Honda 2'10,846 2 Collin Veijer Husqvarna 2'11,752 0,906 3 Matteo Bertelle Honda 2'11,778 0,932 4 Ivan Ortolá KTM 2'11,899 1,053 5 Ayumu Sasaki Husqvarna 2'12,002 1,156 6 Jose Antonio Rueda KTM 2'12,113 1,267 7 Joel Kelso CFMOTO 2'12,115 1,269 8 David Muñoz KTM 2'12,229 1,383 9 Deniz öncü KTM 2'12,240 1,394 10 Diogo Moreira KTM 2'12,242 1,396 11 Romano Fenati Honda 2'12,275 1,429 12 Ryusei Yamanaka GASGAS 2'12,308 1,462 13 Xavier Artigas CFMOTO 2'12,849 2,003 14 Riccardo Rossi Honda 2'13,120 2,274 15 Daniel Holgado KTM 2'13,177 2,331 16 Filippo Farioli KTM 2'13,195 2,349 17 Vicente Perez KTM 2'13,503 2,657 18 Adrian Fernandez Honda 2'13,630 2,784

Foto: Leopar Racing