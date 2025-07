Moto3: Druhou polovinu sezóny zahájil nejlepším časem Almansa

Mistrovství světa silničních motocyklů se po pěti letech vrátilo do Brna. Jezdce v pátek ráno přivítala zatažená obloha a vlhká dráha. Během tréninku třídy Moto3 navíc dorazil další déšť. Dle aktuální předpovědi počasí se očekává, že i v dalším průběhu dnešního dne by ještě mohlo zapršet. Zítra už by ale mělo být teplo a převážně slunečno. Pršet už by nemělo.

S komplikovanými podmínkami na dráze si nakonec nejlépe poradili jezdci týmu Leopard Racing. David Almansa zajel nejlepší čas. Almansův týmový kolega Adrian Fernandez skončil druhý. Na třetí příčku se zařadil Cormac Buchanan, který už minulý týden v Německu ukázal, že se mu na mokru velmi dobře daří. Na čtvrté místo se zařadil Noah Detwiller, jemuž mokrá dráha také vyhovuje. První pětku uzavřel nováček Maximo Quiles.

Na dráze v Brně chybí pět jezdců. Konkrétně to jsou Tatchakorn Buasri, Matteo Bertelle, Ruche Moodley, Vicente Perez a Luca Lunetta. Místo Bertelleho jede Marcos Uriarte. Moodleyho zastupuje Marco Morelli. Pereze nahrazuje Leonardo Abruzzo a místo Lunetty jede Lenoxx Phommara. Buasri náhradníka nemá.

GP České republiky - Moto3, 1. volný trénink

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta 1 David Almansa Honda 02'13,933 2 Adrian Fernandez Honda 02'14,048 0,115 3 Cormac Buchanan KTM 02'14,511 0,578 4 Noah Dettwiler KTM 02'14,599 0,666 5 Maximo Quiles KTM 02'14,614 0,681 6 Jose Antonio Rueda KTM 02'14,677 0,744 7 Scott Ogden KTM 02'15,000 1,067 8 Valentin Perrone KTM 02'15,105 1,172 9 David Muñoz KTM 02'15,250 1,317 10 Guido Pini KTM 02'15,273 1,34 11 Ryusei Yamanaka KTM 02'15,408 1,475 12 Nicola Carraro Honda 02'15,417 1,484 13 Eddie O'shea Honda 02'15,527 1,594 14 Angel Piqueras KTM 02'16,111 2,178 15 Taiyo Furusato Honda 02'16,268 2,335 16 Marco Morelli KTM 02'16,367 2,434 17 Marcos Uriarte KTM 02'16,368 2,435 18 Jacob Roulstone KTM 02'16,392 2,459 19 Riccardo Rossi Honda 02'16,779 2,846 20 Lenoxx Phommara Honda 02'16,818 2,885 21 Joel Kelso KTM 02'16,897 2,964 22 Alvaro Carpe KTM 02'17,192 3,259 23 Dennis Foggia KTM 02'17,231 3,298 24 Stefano Nepa Honda 02'17,289 3,356 25 Leonardo Abruzzo Honda 02'17,688 3,755

Zdroj: motogp.com, foto: Leopard Racing