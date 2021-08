Moto3: Fenati ve Velké Británii nenašel přemožitele ani v závodě

Do britského závodu nejslabší kubatury, který byl vypsán na sedmnáct kol, se z první pozice vydával Romano Fenati, který kromě kvalifikace ovládl i všechny volné tréninky a warm up. A byl to právě on, kdo se po startu ujal vedení.

Filip Salač vyrážel do závodu ze šesté pozice. Během prvního kola závodu se pohyboval kolem sedmého místa.

Fenati udržel první místo i po nájezdu do druhého kola, nicméně jeho pronásledovatelé se drželi těsně za ním – konkrétně to byli jeho krajané Antonelli, Migno a Riccardo Rossi. Za Rossim byla menší mezera a pak následovala skupina, v níž byl i český jezdec Filip Salač.

Během prvního a druhého kola byl Salač chvíli na páté pozici, ale poté se začal propadat. Ve třetím kole byl třináctý. Vpřed se naopak posouval vedoucí muž šampionátu – Acosta, který včera ani nepostoupil do druhé kvalifikace. Ve třetím kole už byl jedenáctý.

Čtrnáct kol před koncem pokračoval v čele Fenati. Těsně za ním byli Antonelli a Migno. Rossi, který původně byl v této skupině, se propadl na šesté místo.

Náskok vedoucí trojice italských jezdců se v další fázi závodu zvětšoval. V první pětce byl ještě jeden Ital – Dennis Foggia a za ním Jihoafričan Darryn Binder. Salač se držel na konci bodovaných pozic.

Dvanáct kol před koncem přestal jet Mignův stroj, Jezdec jej tedy musel odstavit, což bylo jistě velké zklamání pro jezdce, který v tu chvíli bojoval o přední příčky. Fenati a Antonelli tedy zůstali v čele osamoceni. Na třetí příčku se posunul Foggia, ten už ovšem na vedoucí dvojici ztrácel více než tři vteřiny.

Ani osm kol před koncem se nic neměnilo na prvních dvou místech. Fenati nadále vedl, nicméně Antonelli byl těsně za ním. Třetí Foggia již měl velkou ztrátu. První pětku doplňovali Guevara a Binder. Salač byl třináctý.

Čtyři okruhy před šachovnicí stále vedl Fenati. Nic se neměnilo ani na dalších místech v první pětce. Salač byl desátý a v těsném závěsu za ním byla velká skupina jezdců.

Do posledního kola najel jako první Fenati. Druhý Antonelli už byl zhruba 1,5 sekundy za ním. Foggia a Guevara spolu bojovali o třetí místo.

Fenati si nakonec dojel i pro výhru. Během tohoto závodního víkendu tedy dokázal ovládnout všechny tréninky, kvalifikaci, warm up i závod. Niccolo Antonelli, který se vrátil po zranění ruky, si dojel pro druhé místo. Na podium Fenatiho a Antonelliho doprovodil jejich krajan Foggia, který dokázal udržet nováčka Guevaru těsně za sebou. Španěl se tedy musel smířit se čtvrtou pozicí. První pětku uzavřel Suzuki. Následovali Masia, Binder, Öncü, Rossi a Tatay.

Salač skončil čtrnáctý, takže si domů veze dva body.

Šampionát nadále vede Pedro Acosta, který dnes ovšem skončil až jedenáctý.

GP Velké Británie - Moto3, závod

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas/Ztráta 1 Romano FENATI Husqvarna 160,6 37'26,974 2 Niccolo ANTONELLI KTM 160,5 1,679 3 Dennis FOGGIA Honda 160,5 2,107 4 Izan GUEVARA GASGAS 160,5 2,154 5 Tatsuki SUZUKI Honda 160,1 7,475 6 Jaume MASIA KTM 160,1 7,541 7 Darryn BINDER Honda 160,1 7,559 8 Deniz ÖNCÜ KTM 159,6 14,523 9 Riccardo ROSSI KTM 159,6 14,541 10 Carlos TATAY KTM 159,2 20,503 11 Pedro ACOSTA KTM 159,1 21,898 12 John MCPHEE Honda 159,1 21,859 13 Ayumu SASAKI KTM 159,1 22,028 14 Filip SALAC KTM 159,1 22,107 15 Gabriel RODRIGO Honda 159,1 22,157 16 Sergio GARCIA GASGAS 159,1 22,444 17 Stefano NEPA KTM 159,1 22,331 18 Xavier ARTIGAS Honda 159 22,58 19 Adrian FERNANDEZ Husqvarna 158,9 25,215 20 Alberto SURRA Honda 158,7 27,518 21 Jeremy ALCOBA Honda 158,3 32,821 22 Lorenzo FELLON Honda 158,3 33,015 23 Ryusei YAMANAKA KTM 158,3 33,31 24 Yuki KUNII Honda 157 52,82 25 Maximilian KOFLER KTM 157 52,858 Neklasifikováni Andrea MIGNO Honda 160,4 12 kol Kaito TOBA KTM 157,9 14 kol

Foto: Lukasz Swiderek