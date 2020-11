Moto3: Fernandez si ve Valencii dojel pro svou první výhru

Do Velké ceny Evropy třídy Moto3 se z první pozice vydával John McPhee. Český jezdec Filip Salač nakonec vyrážel z patnácté pozice.

Na rozdíl od předchozích dvou dnů je dnes ve Valencii sucho a neočekává se, že by během závodů mělo pršet.

Po startu se vedení ujal Vietti. Na druhé místo se posunul Lopez. McPhee se po startu z pole position dost propadl.

Dvaadvacet kol před koncem vedl Fernandez. Vietti a Lopez společně upadli. Jezdci odešli po svých. Do nehody s Viettim a Lopezem byl trochu zapleten i Arenas, který sice neupadl s nimi, ale nějakou ránu tam jeho stroj schytal, což zapříčinilo problém, kvůli němuž musel Arenas odstoupit. Pro jezdce, který do Valencie přijel jako vedoucí muž šampionátu, to bylo hodně nepříjemné, obzvlášť když jeho největší soupeř Ogura v této chvíli bojoval o podium. O něco později se pak Arenas vrátil na dráhu, ale samozřejmě už bez šancí na dobrý výsledek. Jeho výjezd sloužil jako příprava na závod, který se ve Valencii jede příští týden.

Devatenáct kol před závěrem upadl McPhee, který startoval z pole position. Pád vypadal docela nepříjemně, po jezdci se vezla jeho motorka, ale naštěstí se nic vážného nestalo.

Sedmnáct okruhů před cílem pokračoval ve vedení Fernandez a na poměry třídy Moto3 měl v čele velmi velký náskok – zhruba 2,7 sekundy. Druhý byl Arbolino a třetí Garcia.

Jaume Masiá, který startoval až z osmadvacátého místa, se postupně propracovával vpřed, ale zatím ještě nebyl na bodovaných pozicích.

Čtrnáct okruhů před koncem Masiá skončil na zemi a navíc se mu ani moc nechtělo vstávat. Naštěstí to ale dokázal.

Fernandez pokračoval v čele, přičemž jeho náskok na druhého Arbolina se nijak výrazně neměnil, stále se pohyboval kolem 2,5 až 2,7 sekundy.

Arenas byl sice o kolo zpět, ale bojoval s jezdci v přední skupině, ignoroval modré vlajky a nakonec byl ze závodu vyloučen.

Deset kol před závěrem skončil na zemi Suzuki. Jezdci se naštěstí nic nestalo, ale dost se rozčiloval a divoce gestikuloval, protože před pádem měl kontakt s jedním z jezdců z Gresiniho týmu.

Fernandez držel vedení i v době, kdy do konce zbývalo osm kol. Jeho náskok se lehce zmenšil, ale stále to bylo přes 2 vteřiny. Druhý zůstával Arbolino a třetí Garcia. Těsně za Garciou byl Ogura. Španěl s Japoncem spolu hodně bojovali, což trochu pomáhalo Arbolinovi, který trošku poodjel. Pátý Binder už měl velkou ztrátu na jezdce před sebou. Salač se pohyboval kolem osmého místa.

Fernandezův náskok se sice nadále lehce zmenšoval, tři kola před koncem vedl o 1,5 sekundy, v posledním kole pak jeho náskok klesl pod vteřinu, ale nakonec Fernandez první místo udržel a dojel si pro své první vítězství. Jako druhý skončil Sergio Garcia. Třetí dojel Ai Ogura. Arbolino, který držel druhé místo po velkou část závodu, během posledního kola přišel o dvě místa a vybojoval tak pouze nepopulární bramborovou medaili. Jako pátý cílem projel Darryn Binder. Dále se umístili Tatay, Nepa a Alcoba. Salač dorazil do cíle jako devátý. Desítku uzavřel Sasaki.

Arenas byl sice ze závodu vyloučen, nicméně vedení v šampionátu udržel. Druhý Ogura na něj ztrácí jen tři body.

GP Evropy - Moto3, závod

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas/Ztráta 1 Raul FERNANDEZ KTM 143,6 38'47,498 2 Sergio GARCIA Honda 143,5 0,703 3 Ai OGURA Honda 143,5 1,005 4 Tony ARBOLINO Honda 143,5 1,037 5 Darryn BINDER KTM 142,7 13,392 6 Carlos TATAY KTM 142,7 13,424 7 Stefano NEPA KTM 142,5 16,719 8 Jeremy ALCOBA Honda 142,5 16,824 9 Filip SALAC Honda 142,5 16,964 10 Ayumu SASAKI KTM 142,5 17,088 11 Riccardo ROSSI KTM 142,5 17,344 12 Andrea MIGNO KTM 142,5 17,467 13 Romano FENATI Husqvarna 142,5 17,589 14 Deniz ÖNCÜ KTM 142,4 18,191 15 Gabriel RODRIGO Honda 142,4 18,358 16 Ryusei YAMANAKA Honda 142,4 18,441 17 Yuki KUNII Honda 142,4 19,128 18 Jason DUPASQUIER KTM 142,4 19,583 19 Davide PIZZOLI KTM 141,9 27,457 20 Barry BALTUS KTM 141,8 27,836 21 Maximilian KOFLER KTM 141,6 31,328 22 Khairul Idham PAWI Honda 141,6 31,661 23 Celestino VIETTI KTM 138,7 +1'20,533 Neklasifikováni Alonso LOPEZ Husqvarna 111,2 21 kol John MCPHEE Honda 140,4 19 kol Jaume MASIA Honda 141,7 14 kol Tatsuki SUZUKI Honda 142,3 10 kol Dennis FOGGIA Honda 141,5 10 kol Kaito TOBA KTM 141,2 7 kol Niccolo ANTONELLI Honda 142,3 7 kol Albert ARENAS KTM 0 kol

Foto: Václav Duška Jr.