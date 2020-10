Moto3: Fernandez si vyjel pátou pole position letošního roku

Minulou neděli se Raul Fernandez poprvé ve své kariéře podíval na podium. Včera tento jezdec oslavil dvacáté narozeniny a dnes si vyjel další pole position. Pro Španěla to je už pátá pole position v tomto roce. Na první vítězství ovšem zatím stále čeká. Do první řady jej zítra doprovodí Italové Tony Arbolino a Celestino Vietti. Arbolino musel vynechat minulý závod kvůli karanténě. Jezdec totiž cestoval v blízkosti osoby nakažené koronavirem. On sám se naštěstí nenakazil, takže už je zpátky na dráze.

Druhou řadu otvírá Gabriel Rodrigo, který dnes musel projít první kvalifikací. Z pátého místa zítra vystartuje Albert Arenas, vedoucí muž šampionátu. Na šesté místo se kvalifikoval Ayumu Sasaki.

Jaume Masiá, který před týdnem vyhrál Velkou cenu Aragonie, vystartuje ze sedmé pozice. Společnost mu ve třetí řadě budou dělat Kaito Toba a Tatsuki Suzuki.Elitní desítku v kvalifikaci uzavřel Au Ogura.

Český jezdec Filip Salač dnes musel vynechat posledních pětadvacet minut třetího tréninku z důvodu penalizace za pomalou jízdu v kvalifikaci na GP Aragonie. Přímý postup do druhé kvalifikace si Salač nezajistil, ale v první kvalifikaci uspěl, byl dokonce nejrychlejší, takže postup nakonec vybojoval. Do zítřejšího závodu vyrazí z jedenácté pozice.

Do závodu nenastoupí Riccardo Rossi, který se nakazil koronavirem.

Závod třídy Moto3 začíná v neděli netradičně až v 11:20.

GP Teruelu - Moto3, 2. kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta 1 Raul FERNANDEZ KTM 230,5 1'57,199 2 Tony ARBOLINO Honda 241,3 1'57,430 0,231 3 Celestino VIETTI KTM 234,5 1'57,544 0,345 4 Gabriel RODRIGO Honda 241,8 1'57,561 0,362 5 Albert ARENAS KTM 233 1'57,676 0,477 6 Ayumu SASAKI KTM 235 1'57,709 0,51 7 Jaume MASIA Honda 240,8 1'57,811 0,612 8 Kaito TOBA KTM 231,5 1'57,822 0,623 9 Tatsuki SUZUKI Honda 237,6 1'57,837 0,638 10 Ai OGURA Honda 231 1'57,849 0,65 11 Filip SALAC Honda 234,5 1'58,011 0,812 12 Dennis FOGGIA Honda 238,1 1'58,022 0,823 13 Romano FENATI Husqvarna 234,5 1'58,029 0,83 14 Jeremy ALCOBA Honda 228,6 1'58,076 0,877 15 Darryn BINDER KTM 232,5 1'58,186 0,987 16 Stefano NEPA KTM 237,1 1'58,205 1,006 17 John MCPHEE Honda 233,5 1'58,328 1,129 18 Deniz ÖNCÜ KTM 235 1'58,398 1,199

Postavení na roštu

P. Jezdec Motocykl 1 Raul FERNANDEZ KTM 2 Tony ARBOLINO Honda 3 Celestino VIETTI KTM 4 Gabriel RODRIGO Honda 5 Albert ARENAS KTM 6 Ayumu SASAKI KTM 7 Jaume MASIA Honda 8 Kaito TOBA KTM 9 Tatsuki SUZUKI Honda 10 Ai OGURA Honda 11 Filip SALAC Honda 12 Dennis FOGGIA Honda 13 Romano FENATI Husqvarna 14 Jeremy ALCOBA Honda 15 Darryn BINDER KTM 16 Stefano NEPA KTM 17 John MCPHEE Honda 18 Deniz ÖNCÜ KTM 19 Niccolo ANTONELLI Honda 20 Carlos TATAY KTM 21 Alonso LOPEZ Husqvarna 22 Yuki KUNII Honda 23 Barry BALTUS KTM 24 Davide PIZZOLI KTM 25 Ryusei YAMANAKA Honda 26 Andrea MIGNO KTM 27 Khairul Idham PAWI Honda 28 Sergio GARCIA Honda 29 Maximilian KOFLER KTM 30 Jason DUPASQUIER KTM

Foto: Václav Duška Jr.