Moto3: Foggia si dnes připsal druhou výhru v řadě

Do závodu nejslabší kubatury se dnes v Misanu vydával z první pozice Romano Fenati. Spolu s ním z první řady startovali také jeho krajané Dennis Foggia a Niccolo Antonelli. Na startu chyběl Gabriel Rodrigo, který si v minulém závodě zlomil ruku. Argentinec se sice pokusil o tomto víkendu jezdit, ale nakonec to musel vzdát. Alberto Surra a Deniz Öncü sice měli včera hodně těžké pády, ale lékaři jim nakonec start v dnešním závodě povolili. Yuki Kunii byl z dnešního závodu vyloučen kvůli nezodpovědné jízdě ve včerejším tréninku. Jezdec jel příliš pomalu v závodní stopě, což mělo za následek těžký pád Alberta Surry.

Po startu závodu, který byl vypsán na 23 kol, se vedení ujal právě Fenati, který vyrážel z pole position. za něj se zařadili Antonelli, Migno a Foggia. Na prvních čtyřech místech tedy jeli jen Italové. První pětku uzavíral Španěl Masiá.

Romano Fenati byl hodně rychlý i v dalším průběhu závodu. Ital pokračoval ve vedení i v době, kdy do konce zbývalo osmnáct kol. V té době měl před svými pronásledovateli zhruba půlsekundový náskok. Druhý byl Antonelli a třetí Migno.

Salač se postupně prodíral ze zadních pozic. Sedmnáct kol před koncem už byl český závodník, který příští rok přestoupí do Moto2, na patnácté – tedy bodované pozici.

Šestnáct kol před cílem vedl Fenati, druhý byl Antonelli, třetí Migno a čtvrtý Foggia. Za nimi následovali Masiá, Garcia, Binder a Artigas. Za Artigasem byla více než vteřinová mezera. O dvě kola později pak Artigas dostal trest v podobě tzv. „long lap penalty“ za zkrácení dráhy.

Ani třináct kol před závěrem se nic neměnilo na první pozici – tam zůstával Fenati. Druhý Antonelli měl ovšem výlet mimo trať, čímž se propadl až na sedmé místo. Na druhou pozici se dostal Foggia. Třetí byl nyní Garcia.

Fenati v dalším průběhu závodu navyšoval své vedení. Deset kol před koncem už vedl o 2,7 sekundy před Foggiou. První trojici uzavíral Migno.

O kolo později ovšem Fenati z prvního místa upadl. Jezdec odešel po svých, ale evidentně byl dost nešťastný. Vedení se ujal Foggia. V těsném sledu za ním bylo pět jezdců: Migno, Garcia, Binder, Masiá a Antonelli. Pak následovala velká mezera – více než 5,5 sekundy. Salač byl čtvrnáctý.

Pět kol před šachovnicí vedl Foggia. Druhý byl Migno a třetí Garcia. O přední pozice bojovali i Antonelli, Masiá a Binder.

Deniz Öncü dostal trest „long lap penalty“ kvůli překračování limitů dráhy, na pořadí v čele to ovšem žádný vliv nemělo, turecký jezdec totiž nebojoval o přední pozice.

Do posledního kola najel jako první Foggia. Druhý byl Antonelli a třetí Migno. A v tomto pořadí nakonec dojeli i do cíle. Čtvrtý skončil Garcia. První pětku uzavřel Masiá. Následoval Binder. Acosta dorazil do cíle jako sedmý a nadále vede šampionát. Dennis Foggia je nyní v šampionátu na druhé pozici a na Acostu ztrácí 42 bodů. Třetí je Sergio Garcia, který má stejný počet bodů jako Foggia.

Salač závod nedojel. Sedm kol před koncem narazil do soupeře, který jel kvůli technickým problémům příliš pomalu. Český jezdec sice neupadl, ale poškození motocyklu mu neumožnilo pokračovat. Musel tedy zajet do boxů a odstoupit.

GP San Marina - Moto3, závod

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas/Ztráta 1 Dennis FOGGIA Honda 148,4 39'17,002 2 Niccolo ANTONELLI KTM 148,4 0,565 3 Andrea MIGNO Honda 148,4 0,817 4 Sergio GARCIA GASGAS 148,3 2,14 5 Jaume MASIA KTM 148,2 3,098 6 Darryn BINDER Honda 147,9 7,633 7 Pedro ACOSTA KTM 147,8 9,991 8 Carlos TATAY KTM 147,8 10,184 9 Stefano NEPA KTM 147,8 10,341 10 Ayumu SASAKI KTM 147,8 10,344 11 Riccardo ROSSI KTM 147,8 10,36 12 Izan GUEVARA GASGAS 147,5 14,626 13 John MCPHEE Honda 147,5 14,898 14 Kaito TOBA KTM 147,5 15,019 15 Tatsuki SUZUKI Honda 147,5 15,072 16 Jeremy ALCOBA Honda 147,2 18,859 17 Ryusei YAMANAKA KTM 147,2 18,874 18 Matteo BERTELLE KTM 147,2 18,921 19 Lorenzo FELLON Honda 147,2 19,303 20 Adrian FERNANDEZ Husqvarna 147,1 21,363 21 Deniz ÖNCÜ KTM 146,7 26,962 22 Maximilian KOFLER KTM 146,5 30,466 23 Alberto SURRA Honda 145,5 46,656 24 Andi Farid IZDIHAR Honda 145,1 53,47 Neklasifikováni Filip SALAC KTM 147,4 6 kol Xavier ARTIGAS Honda 147,1 9 kol Romano FENATI Husqvarna 148,5 10 kol Elia BARTOLINI KTM 137,7 22 kol

Foto: Václav Duška Jr.