Moto3: Foggia v Thajsku nedal nikomu šanci a vítězí

Do thajského závodu nejslabší kubatury, který byl vypsán na 22 kol, vyrážel z první pozice Foggia a byl to právě on, kdo se po startu ujal vedení. Garcia a Fernandez upadli ještě před koncem prvního kola a za nimi jedoucí jezdci měli plné ruce práce, aby vzniklou situaci zvládli bez větších karambolů, ale naštěstí jsou všichni v pořádku. Garcia se po nehodě dokonce rozjel, ale šance na titul už je téměř pryč. O něco málo později skončil na zemi i Toba.

Foggia pokračoval ve vedení i v dalším kole. Za ním bojovali Nepa, Sasaki a další. Nepa se později o několik míst propadl.

V době, kdy do konce zbývalo sedmnáct kol, upadl McPhee, ale opět se rozjel. V čele pokračoval Foggia. Druhý byl Sasaki a třetí Muňoz.

Suzukimu přestal fungovat stroj. Jezdec tedy musel zastavit a odstoupit.

Foggia držel první pozici i v dalším průběhu závodu. Těsně za ním byli Sasaki, Muňoz, Moreira, Rossi a Masia. Další jezdci, mezi nimiž byl také vedoucí muž šampionátu Guevara, už měli relativně větší ztrátu.

Jedenáct kol před koncem stále vedl Foggia. Druhý byl Sasaki a třetí Muňoz. V první skupině se drželi i Rossi a Moreira. Masiá přestával stíhat tempo vedoucí pětky a jezdil poměrně osamoceně na šesté pozici. Deniz Öncü, který byl v té době osmý, dostal penalizaci v podobě průjezdu dlouhým kolem, protože opakovaně překračoval limity dráhy. Po odpykání trestu se zařadil na dvanácté místo.

Devět kol před závěrem se vedení ujal Sasaki. Foggia si totiž udělal menší výlet mimo trať. Sasaki se ovšem v čele dlouho neohřál. Foggia se rychle vrátil zpět před něj. Garcia, který se po nehodě v úvodu závodu rozjel, nyní zamířil do boxů.

Sedm okruhů před závěrem vedl Foggia, druhý byl Rossi a třetí Sasaki. Následovali Muňoz a Moreira, kteří už nebyli v nejtěsnějším kontaktu s prvními třemi. Masiá, který byl ještě před chvílí šestý, se propadl mimo první desítku. V dalším kole se ovšem do první desítky vrátil.

Čtyři kola před šachovnicí se neměnilo pořadí na prvních třech místech. Moreira z páté pozice klesl o několik míst. Propad později zaznamenal i Muňoz, který podobně jako Moreira také ještě o pár kol dříve jezdil v první pětce.

Foggia najel do posledního kola s relativně komfortním náskokem. Sasaki a Rossi spolu bojovali o třetí místo. Za nimi pak byla větší mezera a poté následovala sedmičlenná skupina bojující o čtvrtou příčku.

Dennis Foggia si dojel pro výhru. Druhý skončil Ayumu Sasaki. Třetí místo obsadil Riccardo Rossi. Jako čtvrtý projel cílem Nepa. Guevara dokončil závod jako pátý.

Foggia se díky dnešnímu vítězství posunul na druhé místo v průběžném pořadí šampionátu, nicméně na Guevara ztrácí 49 bodů, přičemž do konce roku zbývají jen tři závody. Ve hře je tedy už jen 75 bodů. Garcia, který dnešní závod nedokončil, klesl na třetí místo a ztrácí 56 bodů na Guevaru.

GP Thajska - Moto3, závod

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas/Ztráta 1 7DennisFoggia Honda 158,7 37'52,3310 2 71AyumuSasaki Husqvarna 158,6 1,524 3 54RiccardoRossi Honda 158,5 2,804 4 82StefanoNepa KTM 158 9,414 5 28IzanGuevara GASGAS 158 9,527 6 10DiogoMoreira KTM 158 9,971 7 16AndreaMigno Honda 158 9,61 8 5JaumeMasia KTM 158 10,033 9 44DavidMuñoz KTM 158 10,046 10 6RyuseiYamanaka KTM 158 10,088 11 96DanielHolgado KTM 157,7 14,571 12 66JoelKelso KTM 157,1 23,432 13 99CarlosTatay CFMOTO 157 23,763 14 43XavierArtigas CFMOTO 157 23,842 15 19ScottOgden Honda 157 23,868 16 20LorenzoFellon Honda 157 24,232 17 53DenizÖncü KTM 157 24,055 18 23EliaBartolini KTM 155,9 40,092 19 VicentePerez Honda 155,9 40,094 20 48IvanOrtola KTM 155,9 40,228 21 64MarioSuryo Aji Honda 155,9 40,366 22 22AnaCarrasco KTM 155,7 43,876 23 70JoshuaWhatley Honda 155,4 48,48 24 9NicolaCarraro KTM 154,9 54,747 25 72TaiyoFurusato Honda 132,2 3 kola Neklasifikováni 11SergioGarcia GASGAS 142,3 8 kol 17JohnMcPhee Husqvarna 144,8 15 kol 24TatsukiSuzuki Honda 158,5 15 kol 27KaitoToba KTM 148,9 21 kol 31AdrianFernandez KTM 0

Foto: Václav Duška Jr.