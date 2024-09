Moto3: Furusato si v Misanu zajistil svůj první start z pole position

Do zítřejšího závodu třídy Moto3, který netradičně startuje už v 10:00, vyrazí jako první japonský závodník Taiyo Furusato. Pro Furusata je to jeho historicky první pole position. David Alonso, vedoucí muž šampionátu, sice ještě těsně před koncem kvalifikace vedl, ale nakonec skončil na zemi, takže už nebyl schopen vylepšit svůj čas. Jezdec je naštěstí v pořádku. Do závodu se vydá z druhé pozice. První řadu zkompletuje Angel Piqueras, jemuž se před dvěma týdny při GP San Marina podařilo poprvé zvítězit. Zítra se tedy jezdec po startu z první řady pokusí zabojovat o druhou výhru v řadě.

Druhou řadu otevře Ivan Ortola. Společnost mu v ní budou dělat Stefano Nepa a Collin Veijer. Třetí řadu utvoří Adrian Fernandez, David Muňoz a José Antonio Rueda. Ze čtvrté řady se do závodu vydají Kelso, Holgado a Lunetta.

V závěru kvalifikace skončil na zemi (kromě již zmíněného Alonsa) také Scott Ogden. Pády jezdců samozřejmě znamenaly vyvěšení žlutých vlajek a následné mazání časů u jezdců, kteří v místě vyvěšení žlutých vlajek dostatečně nezpomalili.

David Muňoz si do zítřejšího závodu přivezl trest v podobě dvou dlouhých kol, protože při závodě, který se konal před dvěma týdny, zavinil kolizi.

GP Emilia-Romagna - Moto3, 2. kvalifikace

Výsledky 1. # 72 Taiyo FURUSATO Honda Team Asia Honda 1:40.394 2. # 80 David ALONSO CFMOTO Gaviota Aspar Team CFMOTO 1:40.453 + 0.059 3. # 36 Angel PIQUERAS Leopard Racing Honda 1:40.460 + 0.066 4. # 48 Ivan ORTOLA MT Helmets - MSI KTM 1:40.461 + 0.067 5. # 82 Stefano NEPA LEVELUP - MTA KTM 1:40.510 + 0.116 6. # 95 Collin VEIJER Liqui Moly Husqvarna Intact GP Husqvarna 1:40.614 + 0.220 7. # 31 Adrian FERNANDEZ Leopard Racing Honda 1:40.677 + 0.283 8. # 64 David MUÑOZ BOE Motorsports KTM 1:40.713 + 0.319 9. # 99 Jose Antonio RUEDA Red Bull KTM Ajo KTM 1:40.744 + 0.350 10. # 66 Joel KELSO BOE Motorsports KTM 1:40.772 + 0.378 11. # 96 Daniel HOLGADO Red Bull GASGAS Tech3 GASGAS 1:40.791 + 0.397 12. # 58 Luca LUNETTA SIC58 Squadra Corse Honda 1:40.820 + 0.426 13. # 7 Filippo FARIOLI SIC58 Squadra Corse Honda 1:41.228 + 0.834 14. # 18 Matteo BERTELLE Kopron Rivacold Snipers Team Honda 1:41.256 + 0.862 15. # 6 Ryusei YAMANAKA MT Helmets - MSI KTM 1:41.556 + 1.162 16. # 19 Scott OGDEN FleetSafe Honda - MLav Racing Honda 1:41.704 + 1.310 17. # 24 Tatsuki SUZUKI Liqui Moly Husqvarna Intact GP Husqvarna 1:41.894 + 1.500 18. # 22 David ALMANSA Kopron Rivacold Snipers Team Honda 1:42.678 + 2.284

Foto: Honda Team Asia