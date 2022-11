Moto3: Guevara dnes ve Valencii proměnil pole position ve vítězství

Jako první se do posledního letošního závodu třídy Moto3 vydával čerstvý šampion Izan Guevara. Naopak až z pit lane museli startovat Kaito Toba a Jaume Masiá, mezi nimiž došlo včera k potyčce. Kromě trestu v podobě startu z pit lane si Toba a Masiá za včerejší bitku vysloužili i průjezd dlouhým kolem a pokutu ve výši tisíc eur.

Závod byl vypsán na 23 kol. Do čela se po startu dostal právě Guevara, který startoval jako první. Na druhé místo se zařadil Öncü a na třetí Garcia. A tak to zůstalo i po průjezdu cílem prvního kola. Moreira byl ve druhém kole na páté pozici, ale věděl, že si musí odpykat trest v podobě průjezdu dlouhým kolem, protože v pátek upadl v době, kdy byla vyvěšená žlutá vlajka.

Dvacet kol před koncem se nic neměnilo na prvních třech místech – stále vedl Guevara, druhý byl Öncü a třetí Garcia. Za čtvrtým Ortolou už byla mezera zhruba 2 vteřiny. Pak teprve následoval pátý Muňoz.

Osmnáct okruhů před koncem se Öncü stále držel těsně za Guevarovými zády. Třetí Garcia a čtvrtý Ortola už byli téměř vteřinu za vedoucí dvojicí. Pátý Sasaki zaostával ještě více. Foggia byl osmý. Boj o post vicemistra, který se odehrával mezi Garciou, Sasakim a Foggiou, se tedy v tuto chvíli jevil nejnadějněji pro Garciu.

Guevara a Öncü ujížděli svým pronásledovatelům i v následujících kolech. Na zemi skončil Riccardo Rossi. Jezdec od nehody odešel po svých. Na boje o nejvyšší příčky jeho pád neměl vliv.

Čtrnáct kol před závěrem Öncü maličko ztratil na vedoucího Guevaru. Turecký závodník se nejprve podíval pod sebe a následně něco odhodil. Tento problém jej mírně zdržel, ale záhy se zase dotáhl těsně za Guevaru a držel tam i v dalším průběhu závodu. Garcia na třetí pozici postupem času dokázal ujet Ortolovi.

Ani sedm kol před šachovnicí se nic neměnilo na tom, že vedl Guevara a těsně za ním byl Öncü. Na třetím místě osamoceně kroužil Garcia. O kolo později upadl Artigas – jezdec je v pořádku.

I tři kola před závěrem zůstávalo pořadí na prvních třech místech stejné. Na čtvrté místo se posunul Foggia. Nicméně třetí Garcia byl tak daleko vpředu, že za standardních okolností jej Foggia nemohl v posledních třech kolech dohonit. Boj o post vicemistra se tedy i nadále nejlépe vyvíjel pro Garciu.

Do posledního kola najel jako první Guevara. Öncü byl stále přilepen za ním. Během posledního kola Öncü zaútočil a dostal se do vedení. Těsně před cílem se ovšem na první místo vrátil Guevara a zvítězil. Öncü se musel smířit s druhým místem. Garcia dorazil do cíle jako třetí a stal se tak vicemistrem. Čtvrtý skončil Foggia a první pětku uzavřel Sasaki.

GP Valencie - Moto3, závod

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas/Ztráta 1 28IzanGuevara GASGAS 144,7 38'10,4060 2 53DenizÖncü KTM 144,7 0,062 3 11SergioGarcia GASGAS 144,3 6,557 4 7DennisFoggia Honda 143,8 14,133 5 71AyumuSasaki Husqvarna 143,8 14,574 6 31AdrianFernandez KTM 143,8 14,676 7 44DavidMuñoz KTM 143,8 14,889 8 10DiogoMoreira KTM 143,8 15,048 9 6RyuseiYamanaka KTM 143,8 15,288 10 96DanielHolgado KTM 143,8 15,44 11 17JohnMcPhee Husqvarna 143,8 15,533 12 48IvanOrtola KTM 143,8 15,618 13 99CarlosTatay CFMOTO 143,7 15,777 14 24TatsukiSuzuki Honda 143 28,493 15 16AndreaMigno Honda 143 28,503 16 9NicolaCarraro KTM 143 28,545 17 23EliaBartolini KTM 142,9 28,818 18 38DavidSalvador KTM 142,9 29,16 19 77FilippoFarioli GASGAS 142,9 29,402 20 20LorenzoFellon Honda 142,9 29,454 21 66JoelKelso KTM 142,7 31,915 22 5JaumeMasia KTM 142,5 36,482 23 43XavierArtigas CFMOTO 142,5 36,526 24 27KaitoToba KTM 142,4 36,751 25 95DavidAlmansa KTM 142,1 42,091 26 70JoshuaWhatley Honda 141,6 50,015 27 64MarioSuryo Aji Honda 141,6 50,156 28 22AnaCarrasco KTM 141,2 57,28 29 67AlbertoSurra Honda 141,2 57,36 Neklasifikováni 19ScottOgden Honda 137,5 8 kol 72TaiyoFurusato Honda 142,6 9 kol 54RiccardoRossi Honda 143,2 15 kol

Foto: Václav Duška Jr.