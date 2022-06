Moto3: Guevara proměnil pole position ve vítězství

AKTUALIZACE: Matteo Bertelle musí po dnešní nehodě absolvovat podrobnější vyšetření kolene. Pravděpodobně by se mohlo jednat o poškození vazů. Riccardo Rossi, který měl nehodu hned v úvodu závodu, nakonec zamířil do nemocnice, protože si stěžoval na bolest hlavy. V nemocnici podstoupí další vyšetření.

Do německého závodu nejslabší kubatury, který byl vypsán na 27 kol, startoval z první pozice Guevara a byl to právě on, kdo se po startu ujal vedení. Hned v první zatáčce došlo ke kolizi, do níž byli zapojeni Tatay, Rossi a McPhee. Rossi a Tatay skončili na zemi. McPhee si udělal výlet do kačírku. Riccardo Rossi odešel po svých a závod pro něj skončil. Tatay se ještě pokusil rozjet, nicméně později stejně odstoupil. Incident bude vyšetřen po závodě.

Penalizaci v podobě průjezdu dlouhým kolem si dnes v závodě musel odpykat Ryusei Yamanaka, který v Katalánsku zavinil nehodu.

Ve třetím kole vedl Guevara, druhý byl Foggia a třetí Holgado. Do první pětky se vešli i Suzuki a Muňoz.

O kolo později bylo oznámeno, že Öncü a Toba ulili start, za což si vysloužili dvojitou penalizaci „long lap“ (neboli průjezd dlouhým kolem).

Pádům bohužel nebyl konec. Kolidovali Bertelle a Ogden. Mimo trať vyjel Yamanaka. Krátce poté skončil na zemi i Joel Kelso.

Guevara si mezitím v čele budoval náskok. Devatenáct kol před koncem už byl téměř o vteřinu před druhým Foggiou. Na třetí pozici jezdil Garcia.

V dalším průběhu závodu pokračoval na první pozici Guevara. Šestnáct kol před závěrem už měl náskok přes vteřinu. Druhý Foggia jezdil s mírným náskokem před skupinou bojující o třetí místo. Garcia jej ovšem brzy dohnal. Za Garciou byli v této chvíli Suzuki, Sasaki a Holgado. Dále následovala více než šestivteřinová mezera a pak teprve sedmý Öncü. Foggia a Garcia si museli dávat pozor na překračování limitů dráhy, protože už dostali varování a mohla by brzy následovat penalizace.

Třináct kol před závěrem musel odstoupit Yamanaka. O dvě kola později odstoupil i Whatley.

Pořadí na prvních třech místech se neměnilo ani v době, kdy do cíle zbývalo osm kol. Vedoucí Guevara všem ujížděl. V tuto chvíli už měl náskok téměř 3,5 s. Na třetím místě jedoucí Garcia byl těsně nalepen na Foggiu a v těsném sledu za touto dvojicí jeli i Sasaki a Suzuki. Šestý Holgado už mírně zaostával. O několik kol později přestal stíhat i Suzuki. V boji o druhé místo tím pádem v závěru zůstali jen tři jezdci.

Do předposledního kola najel jako první Guevara s poměrně dost komfortním náskokem přes pět vteřin. Garcia se na třetí pozici snažil, ale recept na Foggiu nenacházel.

Guevara vedl od začátku do konce, nikomu nedal šanci a dojel si pro další vítězství v řadě. Díky výhře se mu podařilo snížit Garciův náskok v čele šampionátu. Zmíněný Garcia se sice v posledním kole na chvíli dostal před Foggiu, ale nakonec se musel smířit s třetí pozicí. Foggia dojel druhý. Sasaki obsadil čtvrté místo a první pětku uzavřel Suzuki.

GP Německa - Moto3, závod

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas/Ztráta 1 28IzanGuevara GASGAS 151,5 39'14,9460 2 7DennisFoggia Honda 151,2 4,853 3 11SergioGarcia GASGAS 151,2 4,964 4 71AyumuSasaki Husqvarna 151,1 5,941 5 24TatsukiSuzuki Honda 150,9 9,081 6 96DanielHolgado KTM 150,6 12,826 7 53DenizÖncü KTM 150,6 13,426 8 31AdrianFernandez KTM 150,5 14,664 9 44DavidMuñoz KTM 150,1 21,055 10 48IvanOrtola KTM 150,1 21,272 11 16AndreaMigno Honda 150,1 21,452 12 5JaumeMasia KTM 150,1 21,529 13 43XavierArtigas CFMOTO 149,4 31,87 14 23EliaBartolini KTM 149,5 31,792 15 82StefanoNepa KTM 149,4 31,949 16 10DiogoMoreira KTM 149,4 32,12 17 72TaiyoFurusato Honda 149,4 32,228 18 20LorenzoFellon Honda 149,4 32,321 19 17JohnMcPhee Husqvarna 148,6 45,223 20 27KaitoToba KTM 148,2 51,842 21 67AlbertoSurra Honda 148 55,564 22 22AnaCarrasco KTM 146,6 77,865 23 64MarioSuryo Aji Honda 121 5 kol Neklasifikováni 54RiccardoRossi Honda 0 99CarlosTatay CFMOTO 144 10 kol 6RyuseiYamanaka KTM 142,6 13 kol 70JoshuaWhatley Honda 147,7 13 kol 66JoelKelso KTM 144,6 18 kol 18MatteoBertelle KTM 150,6 23 kol 19ScottOgden Honda 150,6 23 kol

Foto: Václav Duška Jr.