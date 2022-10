Moto3: Guevara vítězí v Austrálii a raduje se z mistrovského titulu

Během warm upu královské kubatury na okruhu Phillip Island vydatně pršelo. Nicméně brzy se zase vyčasilo, takže závod třídy Moto3 už byl vyhlášen jako suchý závod. Z první pozice se do Velké ceny Austrálie, která byla vypsána na 23 kol, vydával Ayumu Sasaki. Penalizaci za nezodpovědnou jízdu si musel odpykat Adrian Fernandez – Španěl byl potrestán dvěma dlouhými koly.

V prvním kole vedl Garcia, druhý byl Moreira. Ve druhém kole se vedení ujal Moreira. Garcia se zařadil na druhé místo. Třetí byl Sasaki. První pětku doplňovali Öncü a Ortola. Nicméně o další kolo později už bylo pořadí zase jiné. Do čela se dostal Sasaki. Moreira klesl na páté místo. Na zemi skončili Holgado a Furusato.

Devatenáct kol před koncem se do čela vrátil Garcia, druhý byl Moreira a třetí Sasaki. O přední příčky bojovali také Guevara, Öncü a Kelso. Foggia, který do Austrálie přijel jako druhý muž průběžného pořadí šampionátu, se v této fázi závodu pohyboval až kolem čtrnáctého místa.

Patnáct okruhů před závěrem se do čela dostal Guevara. Druhý byl jeho kolega Garcia. Pokud by takto závod dopadl, znamenalo by to pro Guevaru definitivní zajištění titulu, ale do konce ještě zbývalo hodně času a stát se mohlo cokoliv. O kolo později si Garcia a Guevara pozice prohodili, což by ovšem Guevarovi na zajištění titulu také stačilo.

V době, kdy do konce závodu zbývalo dvanáct kol, vedl opět Guevara. Garcia byl druhý. Foggia se dokázal posunout na deváté místo, nicméně na osmého Moreiru v této chvíli ztrácel přes čtyři vteřiny. Z hlediska šancí na udržení se ve hře o titul se tedy situace pro Foggiu nevyvíjela ideálním způsobem.

Deset okruhů před šachovnicí měla čelní skupina čtyři členy, kterými byli Guevara, Sasaki, Garcia a Öncü. Další skupina, v níž byli Nepa, Moreira, McPhee a Kelso, už ztrácela přes čtyři vteřiny.

Výše zmíněná čtyřčlenná vedoucí skupina zůstávala ve stejném složení i v době, kdy do konce závodu zbývalo pět kol, jen si jezdci mezi tím občas prohazovali pořadí. Na zemi skončil Suzuki, který ovšem nebyl v bojích o nejvyšší příčky.

I v předposledním kole pokračoval boj o podium mezi Guevarou, Garciou, Sasakim a Öncü. Do posledního kola pak najel jako první Garcia, ale pořadí se ještě několikrát změnilo.

Pro výhru si nakonec dojel Guevara a raduje se nejen z výhry ale hlavně z titulu. Čerstvého šampiona dnes na podium doprovodili Deniz Öncü a Sergio Garcia.

GP Austrálie - Moto3, závod

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas/Ztráta 1 28IzanGuevara GASGAS 163 37'38,7620 2 53DenizÖncü KTM 163 0,345 3 11SergioGarcia GASGAS 163 0,46 4 71AyumuSasaki Husqvarna 163 0,56 5 82StefanoNepa KTM 162,5 7,428 6 17JohnMcPhee Husqvarna 162,5 7,496 7 10DiogoMoreira KTM 162,5 7,574 8 66JoelKelso KTM 162,5 7,575 9 7DennisFoggia Honda 161,8 16,794 10 54RiccardoRossi Honda 161,8 16,831 11 44DavidMuñoz KTM 161,8 17,066 12 99CarlosTatay CFMOTO 161,7 17,768 13 48IvanOrtola KTM 161,7 17,884 14 43XavierArtigas CFMOTO 161,5 21,354 15 5JaumeMasia KTM 161,4 22,414 16 16AndreaMigno Honda 160,2 40,095 17 27KaitoToba KTM 160 41,799 18 31AdrianFernandez KTM 160 41,826 19 20LorenzoFellon Honda 160 41,828 20 23EliaBartolini KTM 160 41,837 21 70JoshuaWhatley Honda 160 41,946 22 9NicolaCarraro KTM 160 42,006 23 22AnaCarrasco KTM 160 42,753 24 67AlbertoSurra Honda 159,2 54,64 Neklasifikováni 6RyuseiYamanaka KTM 161,7 1 kolo 64MarioSuryo Aji Honda 160 2 kola 24TatsukiSuzuki Honda 162 5 kol 19ScottOgden Honda 159,9 11 kol 72TaiyoFurusato Honda 154,8 21 kol 96DanielHolgado KTM 154,9 21 kol

Foto: Václav Duška Jr.