Moto3: Holgado si v Portugalsku dojel pro první výhru kariéry

Do prvního letošního závodu nejslabší kubatury se z první pozice vydával Sasaki. Spolu s ním startovali z první řady i nováček Rueda a pak také Kelso. Ještě před startem se dostal do potíží Deniz Öncü, který nakonec musel vyrážet z pit lane. Pro Lorenza Fellona skončil závod ještě dříve, než vůbec začal. Francouz hned po zaváděcím kole zamířil do boxů a do závodu neodstartoval.

Závod byl vypsán na 19 kol. Sasaki po startu první místo neudržel. Do čela se dostal Kelso. Na druhé místo se zařadil Holgado. Sasaki byl v prvním kole až třetí. Během prvního kola upadl Ogden. Jezdci se se po nehodě příliš dobře neodcházelo, evidentně jej něco bolelo.

Patnáct kol před závěrem se do čela posunul Holgado, ale za sebou měl stále velkou skupinu bojujících jezdců. Hned sedm jezdců bylo v jedné vteřině a ani další neměli nijak výraznou ztrátu. Na zemi skončil Filippo Farioli, který ovšem nebyl v bojích o nejvyšší příčky. Jezdec je v pořádku, sám odjel do boxů.

Ivan Ortola si za nezodpovědnou jízdu vysloužil dvojitou penalizaci v podobě průjezdu dlouhým kolem. Španěl o několik minut dříve zavinil kolizi s Davidem Alonsem.

Dvanáct kol před koncem vedl Holgado. Druhý byl Muňoz a třetí Sasaki. Kelso, který vedl v úvodu, byl nyní až na deváté pozici. Poté, co si Ortola odpykal trest, posunul se Kelso o příčku výše. Ortola vypadl z první desítky.

Vedoucí skupina zůstávala velmi početná i v době, kdy do konce zbývalo jedenáct kol. Vedení se ujal Sasaki. Pořadí na předních místech se neustále hodně míchalo. O kolo později opět vedl Holgado. Druhý už byl Moreira a třetí Artigas. Ani toto pořadí ovšem nemělo dlouhého trvání.

Sedm okruhů před šachovnicovou vlajkou vedl Sasaki, druhý byl Muňoz a třetí Masiá. O kolo později se v čela na chvíli ukázal Muňoz, ale záhy jej opět vystřídal Holgado. O něco málo později Holgado dostal varování týkající se překračování limitů dráhy. Musel si tedy dávat pozor.

I v další fázi závodu se jezdci na prvním místě několikrát vystřídali. Velmi rychlé tempo měl také Öncü, který musel startovat z boxů. Tři kola před koncem byl jedenáctý a na svém kontě měl dosavadní nejlepší čas závodu.

V úvodu posledního kola vedl Holgado, druhý byl Muňoz a třetí Moreira, kterého záhy předjel nováček Rueda. Holgado si dojel pro vítězství. Druhý skončil Muňoz. Na třetí příčku se dostal Moreira. Pro Holgada je to první vítězství a pro Moreiru první podium. Nováček Rueda se musel smířit s „bramborovou“ medailí. První pětku uzavřel Masiá.

Po průjezdu cílem došlo k nehodě, kdy Kelso vrazil do zadní části stroje slavícího Holgada. Kelso dost nepříjemně upadl. Těžko se mu vstávalo a jeho stroj byl hodně zničený.

Aktualizace: Kelso má zlomený kotník.

GP Portugalska - Moto3, závod

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas/Ztráta 1 96DanielHolgado KTM 151,9 34'27,0610 2 44DavidMuñoz KTM 151,9 0,16 3 10DiogoMoreira KTM 151,9 0,175 4 99Jose AntonioRueda KTM 151,9 0,206 5 5JaumeMasia Honda 151,9 0,233 6 71AyumuSasaki Husqvarna 151,8 1,09 7 82StefanoNepa KTM 151,8 1,125 8 43XavierArtigas CFMOTO 151,8 1,137 9 66JoelKelso CFMOTO 151,8 1,268 10 53DenizÖncü KTM 151,8 1,409 11 27KaitoToba Honda 151,7 2,852 12 95CollinVeijer Husqvarna 151,4 6,904 13 38DavidSalvador KTM 151,4 6,931 14 24TatsukiSuzuki Honda 151,2 9,722 15 54RiccardoRossi Honda 151,2 9,748 16 6RyuseiYamanaka GASGAS 151,2 9,771 17 18MatteoBertelle Honda 150,5 19,803 18 64MarioSuryo Aji Honda 150,4 20,317 19 55RomanoFenati Honda 149,7 29,9 20 72TaiyoFurusato Honda 149,7 29,948 21 70JoshuaWhatley Honda 149,7 29,904 22 63SyarifuddinAzman KTM 149,7 29,969 23 22AnaCarrasco KTM 149,7 30,066 Neklasifikováni 48IvanOrtola KTM 150,5 1 kolo 80DavidAlonso GASGAS 144,1 6 kol 7FilippoFarioli KTM 133,5 14 kol 19ScottOgden Honda 0 20LorenzoFellon KTM 0

Foto: Tech 3