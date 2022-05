Moto3: Jako první projel cílem Guevara, nicméně z vítězství se v Mugellu raduje Garcia

Na startu italského závodu nejslabší kubatury chyběli Ayumu Sasaki a Alberto Surra. Sasaki má zlomené obě klíční kosti a otřes mozku. Surra má zraněnou nohu.

Ana Carrasco dnes jela svou 54. Grand Prix a stala se tak ženou s nejvyšším počtem startů.

Závod byl vypsán na dvacet kol a z první pozice se do něj pouštěl Öncü a byl to právě on, kdo se v prvním kole ujal vedení. Hned v úvodu upadl Ogden. Jezdec je v pořádku.

Na konci prvního kola vedl Öncü. Druhý byl Moreira a třetí Guevara. Za touto trojicí následovala menší mezera a poté skupina, v jejímž čele byl Migno.

Ve třetím kole se do vedení dostal Guevara. Öncü a Moreira se drželi těsně za ním. Mezera mezi vedoucí trojicí a další skupinou byla zhruba 0,7 s. Druhá skupina byla hodně početná a navíc se postupně přibližovala vedoucí trojici, až nakonec vznikl obrovský vláček, na jaký býváme v Moto3 zvyklí.

Sedmnáct kol před koncem upadl Stefano Nepa.

Patnáct okruhů před závěrem se na chvíli do čela dostal Foggia, ale rychle jej vystřídal Suzuki. Nicméně ani Suzuki se v čele dlouho neohřál, brzy jej předjel Guevara. Vzhledem k velkému počtu jezdců ve vedoucí skupině docházelo k častým změnám pořadí i v dalším průběhu závodu.

Dvanáct kol před cílem vedl Foggia. Rozestupy mezi jezdci byly těsné. Devatenáct jezdců se v této fázi závodu vešlo do ztráty čtyř sekund na vedoucího muže. Za dvacátým jezdcem v pořadí již byla větší mezera.

O dvě kola později skončil na zemi Öncü, který se před tím dostal do kontaktu se Suzukim. Suzuki následně za nebezpečnou jízdu dostal trest v podobě průjezdu dlouhým kolem. Öncü se po nehodě ještě rozjel. Krátce poté upadl i Foggia, pro kterého tím závod skončil. Následně upadli i McPhee a Holgado. Do čela se na chvíli dostal Riccardo Rossi.

Vlivem pádů se skupina roztrhala. Osm kol před závěrem vedl Migno. Druhý byl Guevara a třetí Yamanaka. V první skupině se dále drželi i Moreira, Garcia a Rossi.

V další fázi závodu se do vedoucí skupiny vrátil Suzuki a čtyři kola před koncem to byl právě on, kdo vedl závod.

Dva okruhy před závěrem vedl Moreira. Následovali Migno a Suzuki. Vedoucí skupina měla stále sedm členů.

V úplném závěru se o první místo přetahovali Garcia a Guevara. Jako první dorazil do cíle Guevara, ale nakonec vítězí Garcia, protože Guevara byl kvůli překračování limitů dráhy odsunut o jedno místo vzad. Třetí místo obsadil Tatsuki Suzuki.

Těsně pod podiem skončil Migno. První pětku uzavřel Yamanaka. Těsně před cílem upadl Moreira, který se dostal do kontaktu s Rossim. Rossi situaci ustál a dorazil do cíle jako šestý.

GP Itálie - Moto3, závod

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas/Ztráta 1 11SergioGarcia GASGAS 158,4 39'43,2140 2 28IzanGuevara GASGAS 158,4 39'43,1930 3 24TatsukiSuzuki Honda 158,4 0,012 4 16AndreaMigno Honda 158,4 0,137 5 6RyuseiYamanaka KTM 158,4 0,234 6 54RiccardoRossi Honda 158,3 0,999 7 48IvanOrtola KTM 158,1 5,387 8 23EliaBartolini KTM 158 5,477 9 18MatteoBertelle KTM 158 5,48 10 31AdrianFernandez KTM 158 5,747 11 44DavidMuñoz KTM 158 5,751 12 66JoelKelso KTM 158 5,989 13 64MarioSuryo Aji Honda 158 6,109 14 20LorenzoFellon Honda 157,6 12,643 15 53DenizÖncü KTM 157,3 16,689 16 27KaitoToba KTM 157,3 16,738 17 5JaumeMasia KTM 157,3 16,789 18 72TaiyoFurusato Honda 157,1 19,449 19 99CarlosTatay CFMOTO 156,3 32,404 20 43XavierArtigas CFMOTO 156,2 33,421 21 70JoshuaWhatley Honda 155,7 41,412 22 22AnaCarrasco KTM 153,6 74,077 Neklasifikováni 10DiogoMoreira KTM 158,4 19 kol 96DanielHolgado KTM 158,5 10 kol 17JohnMcPhee Husqvarna 158,6 10 kol 7DennisFoggia Honda 158,8 10 kol 82StefanoNepa KTM 155,2 3 kola 19ScottOgden Honda 0 0 kol

Foto: Václav Duška Jr.