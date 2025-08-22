Moto3: Maďarský závodní víkend zahájil nejlepším časem Pini | Foto: R. Lekl/Intact GP

Foto: R. Lekl/Intact GP

Moto3: Maďarský závodní víkend zahájil nejlepším časem Pini

Michaela Neumannová
22. srpna 2025

Guido Pini navzdory pádu zajel nejlepší čas dnešního dopoledne. Do první trojky se dále vešli i Dennis Foggia a Angel Piqueras.

Jezdci nejslabší kubatury právě absolvovali první trénink na maďarském okruhu Balaton Park, který je pro všechny z nich úplně nový.

Během pátečního dopoledního tréninku došlo k nepříjemné nehodě. Taiyo Furusato upadl a následně do jeho stroje vrazil Guido Pini a také skončil na zemi. Oba jezdci jsou naštěstí v pořádku. Pini dokonce navzdory této kolizi dokázal v závěru zajet nejlepší čas. Druhé místo nakonec obsadil Dennis Foggia. První trojku zkompletoval Angel Piqueras.

S pádem to dnes kromě již zmíněného Piniho a Furusata měli i Uriarte, Carraro a Almansa. I oni jsou naštěstí v pořádku.

Z důvodu zranění na dráze nadále chybí Matteo Bertelle, Tatchakorn Buasri a Luca Lunetta. Místo Bertelleho jede Marcos Uriarte. Lunettu zastupuje Casey O'Gorman a místo Buasriho závodí Arbi Aditama. Ke změně došlo i u týmu Mlav Racing, kde Pereze nahradil Leonardo Abruzzo. V tomto případě se ovšem nejedná o zranění. Vicente Perez se totiž po Velké ceně Rakouska rozhodl ukončit své působení v Moto3 a chtěl by hledat angažmá jinde.

GP Maďarska - Moto3, 1. volný trénink

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta
1 Guido Pini KTM 01'47,070  
2 Dennis Foggia KTM 01'47,335 0,265
3 Angel Piqueras KTM 01'47,524 0,454
4 David Muñoz KTM 01'47,571 0,501
5 Adrian Fernandez Honda 01'47,760 0,69
6 Joel Kelso KTM 01'47,794 0,724
7 Valentin Perrone KTM 01'47,994 0,924
8 David Almansa Honda 01'48,134 1,064
9 Alvaro Carpe KTM 01'48,386 1,316
10 Maximo Quiles KTM 01'48,402 1,332
11 Riccardo Rossi Honda 01'48,460 1,39
12 Jose Antonio Rueda KTM 01'48,655 1,585
13 Scott Ogden KTM 01'48,714 1,644
14 Ryusei Yamanaka KTM 01'48,750 1,68
15 Taiyo Furusato Honda 01'48,804 1,734
16 Jacob Roulstone KTM 01'48,857 1,787
17 Eddie O'Shea Honda 01'48,871 1,801
18 Ruche Moodley KTM 01'49,164 2,094
19 Nicola Carraro Honda 01'49,189 2,119
20 Noah Dettwiler KTM 01'49,242 2,172
21 Casey O'Gorman Honda 01'49,360 2,29
22 Stefano Nepa Honda 01'49,454 2,384
23 Arbi Aditama Honda 01'49,653 2,583
24 Marcos Uriarte KTM 01'50,204 3,134
25 Cormac Buchanan KTM 01'50,512 3,442
26 Leonardo Abruzzo Honda 01'51,525 4,455

Zdroj: motogp.com, foto: R. Lekl/Intact GP

Zahájit diskuzi

Doporučujeme

Články odjinud