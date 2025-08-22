Moto3: Maďarský závodní víkend zahájil nejlepším časem Pini

Guido Pini navzdory pádu zajel nejlepší čas dnešního dopoledne. Do první trojky se dále vešli i Dennis Foggia a Angel Piqueras.
Jezdci nejslabší kubatury právě absolvovali první trénink na maďarském okruhu Balaton Park, který je pro všechny z nich úplně nový.
Během pátečního dopoledního tréninku došlo k nepříjemné nehodě. Taiyo Furusato upadl a následně do jeho stroje vrazil Guido Pini a také skončil na zemi. Oba jezdci jsou naštěstí v pořádku. Pini dokonce navzdory této kolizi dokázal v závěru zajet nejlepší čas. Druhé místo nakonec obsadil Dennis Foggia. První trojku zkompletoval Angel Piqueras.
S pádem to dnes kromě již zmíněného Piniho a Furusata měli i Uriarte, Carraro a Almansa. I oni jsou naštěstí v pořádku.
Z důvodu zranění na dráze nadále chybí Matteo Bertelle, Tatchakorn Buasri a Luca Lunetta. Místo Bertelleho jede Marcos Uriarte. Lunettu zastupuje Casey O'Gorman a místo Buasriho závodí Arbi Aditama. Ke změně došlo i u týmu Mlav Racing, kde Pereze nahradil Leonardo Abruzzo. V tomto případě se ovšem nejedná o zranění. Vicente Perez se totiž po Velké ceně Rakouska rozhodl ukončit své působení v Moto3 a chtěl by hledat angažmá jinde.
GP Maďarska - Moto3, 1. volný trénink
|P.
|Jezdec
|Motocykl
|Čas
|Ztráta
|1
|Guido Pini
|KTM
|01'47,070
|
|2
|Dennis Foggia
|KTM
|01'47,335
|0,265
|3
|Angel Piqueras
|KTM
|01'47,524
|0,454
|4
|David Muñoz
|KTM
|01'47,571
|0,501
|5
|Adrian Fernandez
|Honda
|01'47,760
|0,69
|6
|Joel Kelso
|KTM
|01'47,794
|0,724
|7
|Valentin Perrone
|KTM
|01'47,994
|0,924
|8
|David Almansa
|Honda
|01'48,134
|1,064
|9
|Alvaro Carpe
|KTM
|01'48,386
|1,316
|10
|Maximo Quiles
|KTM
|01'48,402
|1,332
|11
|Riccardo Rossi
|Honda
|01'48,460
|1,39
|12
|Jose Antonio Rueda
|KTM
|01'48,655
|1,585
|13
|Scott Ogden
|KTM
|01'48,714
|1,644
|14
|Ryusei Yamanaka
|KTM
|01'48,750
|1,68
|15
|Taiyo Furusato
|Honda
|01'48,804
|1,734
|16
|Jacob Roulstone
|KTM
|01'48,857
|1,787
|17
|Eddie O'Shea
|Honda
|01'48,871
|1,801
|18
|Ruche Moodley
|KTM
|01'49,164
|2,094
|19
|Nicola Carraro
|Honda
|01'49,189
|2,119
|20
|Noah Dettwiler
|KTM
|01'49,242
|2,172
|21
|Casey O'Gorman
|Honda
|01'49,360
|2,29
|22
|Stefano Nepa
|Honda
|01'49,454
|2,384
|23
|Arbi Aditama
|Honda
|01'49,653
|2,583
|24
|Marcos Uriarte
|KTM
|01'50,204
|3,134
|25
|Cormac Buchanan
|KTM
|01'50,512
|3,442
|26
|Leonardo Abruzzo
|Honda
|01'51,525
|4,455
Zdroj: motogp.com, foto: R. Lekl/Intact GP