Moto3: Masiá si díky výhře v Kataru zajistil mistrovský titul

Jaume Masiá si dnes v Kataru vítězstvím zajistil titul. Na podium se s ním podívali David Alonso a Deniz Öncü. Ayumu Sasaki dorazil do cíle až jako šestý.

Z prvního místa se do závodu třídy Moto3 v Kataru vydával Daniel Holgado. Z konce pole naopak startoval Filippo Farioli, jenž byl penalizován za nezodpovědnou jízdu v pátečním tréninku – příliš pomalou jízdou v závodní stopě ohrožoval soupeře. Kromě startu z konce pole si musel Farioli projet i jedno dlouhé kolo.

Závod byl vypsán na šestnáct kol. Po startu se vedení ujal Öncü. Na druhé místo se zařadil Holgado. Nicméně po pár zatáčkách už bylo všechno zase jinak. Vedení převzal Moreira, druhý byl Holgado a třetí Sasaki.

Deniz Öncü dostal penalizaci v podobě dvou dlouhých kol, protože ulil start. Turek sice v druhém kole závod vedl, ale kvůli penalizaci o vedení rychle přišel. Už po odpykání poloviny trestu se propadl mimo bodované pozice.

Čtrnáct kol před koncem se na chvíli v čele ukázal Sasaki, ale záhy jej překonal Moreira. Do bojů o nejvyšší příčky už se zapojoval i Masiá, jenž do závodu startoval až z desátého místa. Masiá a Sasaki spolu bojovali poměrně ostře. Došlo mezi nimi i ke kontaktu, ale naštěstí to neskončilo pádem.

V dalším kole skončil na zemi Filippo Farioli, který ovšem nebyl v bojích o nejvyšší příčky.

Jedenáct kol před koncem bylo oznámeno, že Jose Antonio Rueda dostal za nezodpovědnou jízdu penalizaci v podobě dvou dlouhých kol. V té době Rueda uzavíral bodované pozice. Na čele byl Ortola, následovali Masiá a Sasaki. Vedoucí skupina ovšem byla jako obvykle obrovská, takže docházelo k častým změnám pořadí.

Deset okruhů před závěrem došlo ke kontaktu mezi Ortolou a Moreirou. Moreira skončil na zemi. Jezdec se naštěstí po nehodě zdál být v pořádku. Dokonce se znovu rozjel. Ortola dostal trest v podobě dvou dlouhých kol. Po odpykání poloviny trestu se Ortola propadl ze sedmého na sedmnácté místo. Öncü, jenž absolvoval dvě dlouhá kola v úvodu závodu, byl sedm kol před koncem jedenáctý.

Pět kol před koncem se o nejvyšší pozice přetahovali především Holgado, Sasaki, Masiá a Alonso. Skupina v čele zůstávala obrovská, rozestupy byly minimální a pořadí se měnilo každým okamžikem. Nikdo se v čele příliš dlouho neohřál.

V další fázi spolu hodně bojovali hlavně Masia a Sasaki, jimž nešlo jen o pozici v dnešním závodě, ale především o zisk titulu. Masiá přijel do Kataru v roli vedoucího muže šampionátu s náskokem třinácti bodů před Sasakim. Osm kol před koncem Masiá předjel Sasakiho dost ostrým způsobem, Japonec klesl na šesté místo. V pozdější fázi závodu si Sasakiho ostře podal i Masiův kolega Fernandez.

Tři kola před koncem byl na prvním místě Masiá. Sasaki byl až sedmý. Pokud by byl závod takto dojet, stačilo by to Španělovi na zisk titulu, ale v čele stále bojovalo hodně jezdců, takže nikdo ještě neměl nic jisté.

V předposledním kole pokračoval na prvním místě Masia. Za ním byli seřazení Rossi, Alonso, Öncü a Holgado. O šesté místo bojovali Perez a Sasaki, ti ovšem měli na první pětku mírnou ztrátu – zhruba půl sekundy.

V závěrečném kole se o podium prali Masia, Alonso, Öncü a Rossi. Sasaki těsně před cílem málem upadl, ale naštěstí to ustál.

Masiá si dojel pro výhru. Druhý skončil nováček David Alonso. Öncü se navzdory penalizaci v úvodu závodu dostal na nejnižší stupínek podia. Riccardo Rossi si z Kataru veze „bramborovou“ medaili. První pětku uzavřel Vicente Perez. Sasaki skončil šestý, což znamená, že Jaume Masiá je šampionem třídy Moto3 pro rok 2023.

Aktualizace: Whatley si při dnešní nehodě v úvodu závodu zlomil nohu.

GP Kataru - Moto3, závod

P. Jezdec Motocykl Čas/Ztráta 1 Jaume Masia Honda 33'50,6940 2 David Alonso GASGAS 0,068 3 Deniz Oncu KTM 0,163 4 Riccardo Rossi Honda 0,285 5 Vicente Perez KTM 1,553 6 Ayumu Sasaki Husqvarna 1,566 7 Matteo Bertelle Honda 1,725 8 Kaito Toba Honda 1,846 9 Daniel Holgado KTM 1,943 10 Collin Veijer Husqvarna 2,019 11 Romano Fenati Honda 3,634 12 David Muñoz KTM 4,003 13 Joel Kelso CFMOTO 4,06 14 Taiyo Furusato Honda 4,166 15 Ivan Ortola KTM 4,228 16 Jose Antonio Rueda KTM 4,707 17 Adrian Fernandez Honda 5,139 18 Stefano Nepa KTM 5,221 19 Scott Ogden Honda 5,589 20 Xavier Artigas CFMOTO 7,934 21 Ryusei Yamanaka GASGAS 8,14 22 Syarifuddin Azman KTM 22,445 23 David Salvador KTM 22,622 24 Lorenzo Fellon KTM 33,718 25 Mario Aji Honda 34,01 26 Diogo Moreira KTM 41,722 Neklasifikováni Filippo Farioli KTM 06'25,2930 Joshua Whatley Honda

Foto: Leopard Racing