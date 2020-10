Moto3: Masiá si připsal druhou výhru v řadě za sebou

Do Velké ceny Teruelu se z pole position vydával Raul Fernandez, který předevčírem oslavil dvacáté narozeniny. Pro Španěla to byl už pátý start z pole position v letošním roce.

Zpátky na dráze už je Tony Arbolino, který musel vynechat předchozí závod, protože se nacházel v karanténě po kontaktu s osobou nakaženou koronavirem. Sám jezdec se naštěstí nenakazil, takže už je zpátky.

V Aragonii ovšem tentokrát chybí Riccardo Rossi, který se koronavirem nakazil. Jezdec se sice cítí dobře, ale musí zůstat v izolaci.

Po startu devatenáctikolového závodu se první pozice ujal Fernandez. O druhé místo bojovali Vietti a Arenas. Salač se v úvodu pohyboval kolem desáté pozice.

Ve druhém kole se na chvíli ukázal v čele Arenas, ale Fernandez se brzy vrátil zpět do čela. V první pětce (kromě těchto dvou zmíněných) byli i Rodrigo, Vietti a Sasaki.

Lopez, Baltus a Pawi si dle nových pravidel museli v závodě odpykat trest za nezodpovědnou jízdu v kvalifikaci. Museli absolvovat tzv. „long lap penalty“.

Šestnáct kol před závěrem se na první místo posunul Rodrigo, ale skupina v čele zůstávala opravdu velmi obrovská, takže se pořadí měnilo každým okamžikem. O první místo se přetahovalo několik jezdců. Salač stále zůstával kolem desáté pozice.

O kolo později vedl Vietti. Za ním byli Sasaki, Arenas, Toba a mnozí další. Salač se posunul na deváté místo. Těsně před ním byl Rodrigo, který se oproti předchozímu kolu hodně propadl. Propad zaznamenal i Fernandez, který startoval z pole position. V této chvíli bojoval Fernandez spolu se Salačem a dalšími jezdci o místa na konci první desítky.

Ani v době, kdy do konce zbývalo jedenáct kol, se pole nijak výrazně netrhalo. Jezdci si neustále prohazovali pozice. V čele se na chvíli ukázal Toba, ale brzy jej opět překonal Arenas. Salač si o něco pohoršil, v této chvíli byl třináctý, ale ztráta na přední jezdce byla malá. V dalším kole se pak Salač propadl ještě více – klesl mimo bodované pozice.

Osm kol před cílem byli v první pětce Arenas, Masiá, Binder, Vietti a Garcia. Arenas vedl, ale soupeři byli stále těsně za ním. Salač bojoval o poslední bodované pozice. Posun vpřed zaznamenal McPhee, který se dostal až do bojů o podium.

Čtyři okruhy před koncem vedl Arenas, ale druhý Masiá na něj často útočil. McPhee byl na třetí pozici. V první pětce byli dále i Bidner a Toba. Rozestupy mezi jezdci na bodovaných pozicích byly stále velmi malé. Arbolino a Salač, kterým se velmi dařilo ve warm upu, byli nyní v závěru závodu až na konci bodovaných pozic.

I v nájezdu do posledního kola měla vedoucí skupina zhruba dvacet jezdců. Krátce před koncem upadli Garcia a Suzuki. Nejprve upadl Suzuki a následně Garcia vrazil do Japoncova padajícího stroje. Tím se obří skupina trochu roztrhala. Boj o výhru byl ovšem velmi dramatický až do úplného konce.

Pro výhru si dojel Jaume Masiá, který zde vyhrál i před týdnem. Na podium jej tentokrát doprovodili Ayumu Sasaki a Kaito Toba. Pro Sasakiho to je první podium kariéry. Vedoucí muž šampionátu Albert Arenas skončil těsně mimo podium. První pětku uzavřel Vietti. Následovali McPhee, Öncü, Binder a Ogura. Tony Arbolino byl sice nejrychlejším mužem warm upu, do závodu se vydával z první řady, ale nakonec skončil až desátý.

Salač si vyjel tři body za třinácté místo.

GP Teruelu - Moto3, závod

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas/Ztráta 1 Jaume MASIA Honda 153,3 37'44,602 2 Ayumu SASAKI KTM 153,3 0,051 3 Kaito TOBA KTM 153,3 0,152 4 Albert ARENAS KTM 153,3 0,296 5 Celestino VIETTI KTM 153,3 0,331 6 John MCPHEE Honda 153,3 0,372 7 Deniz ÖNCÜ KTM 153,3 0,583 8 Darryn BINDER KTM 153,2 0,772 9 Ai OGURA Honda 153,2 0,955 10 Tony ARBOLINO Honda 153,1 2,259 11 Alonso LOPEZ Husqvarna 153,1 2,489 12 Raul FERNANDEZ KTM 153,1 2,493 13 Filip SALAC Honda 153,1 2,52 14 Gabriel RODRIGO Honda 153,1 2,686 15 Jeremy ALCOBA Honda 153,1 2,745 16 Dennis FOGGIA Honda 153,1 2,895 17 Carlos TATAY KTM 153,1 3,019 18 Andrea MIGNO KTM 153,1 3,622 19 Romano FENATI Husqvarna 152,9 5,448 20 Stefano NEPA KTM 152,9 5,62 21 Barry BALTUS KTM 152,9 5,68 22 Niccolo ANTONELLI Honda 152,9 6,103 23 Ryusei YAMANAKA Honda 152,2 16,543 24 Jason DUPASQUIER KTM 151,8 21,606 25 Yuki KUNII Honda 151,8 21,716 26 Davide PIZZOLI KTM 151,8 21,812 27 Khairul Idham PAWI Honda 151,1 32,799 28 Maximilian KOFLER KTM 151,1 33,6 Neklasifikováni Tatsuki SUZUKI Honda 153,3 1 kolo Sergio GARCIA Honda 153,2 1 kolo

Foto: Václav Duška Jr.