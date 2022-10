Moto3: McPhee si po startu z dvaadvacátého místa dojel v Sepangu pro vítězství

Do závodu nejslabší kubatury, který byl vypsán na sedmnáct kol, se z první pozice vydával Foggia, nicméně hned po startu do čela vystřelil čerstvý šampion Guevara.

Ještě před koncem prvního kola se ovšem Guevara přišel o několik pozic a do čela se posunul Foggia. Ve druhém kole jej v čele vystřídal Garcia. Na zemi skončil Nepa. Byl to poměrně dost nepříjemný pád a jezdec měl velké štěstí, že jej soupeři nepřejeli. Jezdec byl odnesen na nosítkách a bylo vidět, že jej hodně bolí noha. Na zemi skončil i Ogden. Oba zmínění jezdci museli po svých nehodách do zdravotního střediska na okruhu.

Čtrnáct kol před koncem bojovalo o nejvyšší příčky šest jezdců – Garcia, Masia, Moreira, Foggia, Mu(noz a Holgado. Muňoz ovšem upadl podobně jako o pár chvil dříve Nepa – i tentokrát jezdec dopadl přímo na dráhu a byl rád, že jej nikdo netrefil. Muňoz odešel po nehodě po svých. Na zemi skončil i Suzuki

Pořadí na čele se v dalším průběhu závodu dost často měnilo. Na prvním místě se střídali Moreira, Garcia, Masiá a Foggia.

Devět kol před cílem už ale opět vedl Guevara, který se během úvodních kol hodně propadl a nyní se opět vrátil na čelní pozice. Na druhém místě za Guevarou byl Foggia, třetí místo v tuto chvíli držel Sasaki.

Pět okruhů před závěrem upadl po kontaktu s Moreirou Riccardo Rossi, který bojoval v první desítce. Jezdec je po nehodě v pořádku.

O kolo později měl Guevara při bojích o první místo hodně horkou chvilku, ale situaci ustál bez pádu – jen s výjezdem mimo dráhu. Propadl se ovšem o několik pozic a přišel tak o šance na výhru. Do čela se posunul Masiá, ale poměrně rychle jej vystřídal Garcia.

Garcia pokračoval na první pozici i v nájezdu do předposledního kola. Sasaki, Masiá, Foggia, McPhee a Moreira jezdili těsně za ním. Na první pozici se nic nezměnilo ani při nájezdu do posledního kola. Na druhé místo se zařadil Foggia. Sasaki klesl na třetí pozici. Ve hře byli i McPhee, Masia a Moreira.

V závěru ještě došlo k velkému míchání pozic. Garcia nakonec první pozici neudržel, skončil třetí. Pro výhru si dojel McPhee, který startoval až z dvaadvacátého místa. Druhý skončil Ayumu Sasaki. Těsně mimo podium dojel Masia. První pětku uzavřel Moreira. Foggia klesl na šesté místo. Z hlediska boje o post vicemistra se tedy aktuálně vyvíjí lépe pro Garciu, ale definitivně se rozhodne až ve Valencii.

Čerstvý šampion Izan Guevara dnes dojel mimo první desítku.

GP Malajsie - Moto3, závod

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas/Ztráta 1 17JohnMcPhee Husqvarna 148,4 38'04,5890 2 71AyumuSasaki Husqvarna 148,4 0,048 3 11SergioGarcia GASGAS 148,4 0,146 4 5JaumeMasia KTM 148,4 0,245 5 10DiogoMoreira KTM 148,4 0,319 6 7DennisFoggia Honda 148,4 0,371 7 96DanielHolgado KTM 148,1 5,817 8 6RyuseiYamanaka KTM 148 6,034 9 48IvanOrtola KTM 148 6,23 10 53DenizÖncü KTM 148 6,732 11 43XavierArtigas CFMOTO 148 6,789 12 28IzanGuevara GASGAS 147,8 9,148 13 23EliaBartolini KTM 147,6 13,416 14 16AndreaMigno Honda 147,6 13,682 15 31AdrianFernandez KTM 147,5 14,659 16 63SyarifuddinAzman Honda 147,5 14,812 17 27KaitoToba KTM 147,5 14,99 18 66JoelKelso KTM 147,1 20,53 19 20LorenzoFellon Honda 146,6 28,24 20 9NicolaCarraro KTM 146,6 28,285 21 64MarioSuryo Aji Honda 145,7 43,055 22 22AnaCarrasco KTM 145,7 43,25 23 70JoshuaWhatley Honda 145 54,11 Neklasifikováni 72TaiyoFurusato Honda 147,5 2 kola 99CarlosTatay CFMOTO 145,9 5 kol 54RiccardoRossi Honda 148,2 5 kol 67AlbertoSurra Honda 145,5 9 kol 24TatsukiSuzuki Honda 131,6 13 kol 44DavidMuñoz KTM 146,3 14 kol 19ScottOgden Honda 136,4 16 kol 82StefanoNepa KTM 140,4 16 kol

Foto: Václav Duška Jr.