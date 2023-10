Moto3: Moreira zužitkoval pole position a raduje se ze své první výhry

Do závodu třídy Moto3 v Indonésii vyrážel z první pozice Moreira a byl to právě on, kdo se po startu ujal vedení. Závod byl vypsán na 20 kol.

Po průjezdu cílem prvního kola pokračoval na první pozici Moreira. Druhý byl Veijer. Na třetí místo se dostal Holgado. Masiá, který před dvěma týdny v Japonsku připravil Holgada o post vedoucího muže šampionátu, byl v tuto chvíli na sedmé pozici. Sasaki, jenž je také jedním z adeptů na titul, byl mimo body.

Ortola ulil start, za což si vysloužil penalizaci v podobě dvou dlouhých kol. Jedno dlouhé kolo si dnes musel projet Stefano Nepa, protože v pátek nerespektoval žluté vlajky a upadl.

Sedmnáct kol před závěrem měla nepříjemný pád Ana Carrasco. Závodnici se po nehodě moc nechtělo vstávat. Následně zamířila do zdravotního střediska na okruhu.

Šestnáct okruhů před koncem vedl Holgado. Druhý byl Masiá a třetí Alonso. V první pětce byli také Veijer a Moreira. Sasaki zůstával mimo body.

V dalším průběhu závodu se na předních pozicích pohybovali především Holgado, Veijer, Moreira a Masiá.

Osm kol před koncem upadl Ogden, ten ale nebyl v bojích o nejvyšší pozice. Od nehody naštěstí odešel po svých. Co se týče pozic na čele, Moreira předjel Holgada a vrátil se tak do vedení. Vedoucí skupina čítala šest jezdců. Byli to Moreira, Holgado, Veijer, Alonso, Masia a Muňoz. Později se k nim přidali i další jezdci.

Šest okruhů před závěrem bylo oznámeno, že Holgado, jenž byl zase zpátky v čele, dostal penalizaci v podobě dlouhého kola, protože si v jenom místě zkrátil dráhu. Po odpykání trestu se zařadil na desáté místo. Vedoucí pozici převzal Masia.

Moreira se v jednom místě dráhy také vydal jinudy, než by měl, ale na rozdíl od Holgada tímto výletem ztratil dostatečně dost času, takže penalizován nebyl.

Tři kola před šachovnicí vedl Masiá. Druhý byl Alonso, třetí Muňoz, čtvrtý Moreira a pátý Veijer. O kolo později už ale zase bylo všechno jinak. Vedl Moreira. Holgado se posunul na páté místo, nicméně opět si zkrátil dráhu, takže dostal další průjezd dlouhým kolem.

Do posledního kola najel jako první Moreira, poté jej předjel Holgado, nicméně ten si musel odpykat trest. Vedoucí skupina byla v posledním kole hodně velká a docházelo v ní k častým změnám pozic.

Jako první nakonec cílem projel Diogo Moreira. Druhý skončil David Alonso. Na třetí místo se dostal Muňoz. Holgado si svůj trest v podobě dlouhého kola neodpykal, proto mu jako ekvivalent k výše zmíněnému trestu dali penalizaci 3 sekundy. Jaume Masiá dojel šestý, přesto se mu podařilo navýšit vedení v šampionátu. Holgado totiž po penalizaci klesl na čtrnácté místo a Sasaki nebodoval.

Moreira je prvním brazilským vítězem Grand Prix od roku 2005. Tehdy se při GP Portugaska radoval Alex Barros. Diogo Moreira měl v té době necelý jeden rok.

Aktualizace: Ana Carrasco má zlomenou nohu.

GP Indonésie - Moto3, závod

P. Jezdec Motocykl Čas/Ztráta 1 Diogo Moreira KTM 33'19,0020 2 David Alonso GASGAS 0,107 3 David Muñoz KTM 0,13 4 Collin Veijer Husqvarna 0,19 5 Jose Antonio Rueda KTM 0,483 6 Jaume Masia Honda 0,544 7 Taiyo Furusato Honda 0,811 8 Deniz öncü KTM 0,855 9 Ivan Ortolá KTM 1,164 10 Stefano Nepa KTM 1,253 11 Matteo Bertelle Honda 1,346 12 Kaito Toba Honda 1,447 13 Riccardo Rossi Honda 1,815 14 Daniel Holgado KTM 4,018 15 Ryusei Yamanaka GASGAS 9,094 16 Joel Kelso CFMOTO 9,404 17 Arbi Aditama Honda 12,75 18 Ayumu Sasaki Husqvarna 19,692 19 Xavier Artigas CFMOTO 19,733 20 Filippo Farioli KTM 27,823 21 Nicola Fabio Carraro Honda 27,95 22 Joshua Whatley Honda 28,04 23 Lorenzo Fellon KTM 28,091 24 Syarifuddin Azman KTM 28,221 25 Mario Aji Honda 28,454 26 Noah Dettwiler KTM 39,844 Neklasifikováni Scott Ogden Honda 18'26,2620 Adrian Fernandez Honda 15'06,0620 Ana Carrasco KTM 05'11,8560

Foto: MT Helmets MSI