Moto3: Muñoz v závěru GP Francie vyhnal Kelsa i sebe mimo dráhu, vyhrál Rueda

Dnešní počasí v Le Mans má rozhodně do ideálu daleko. Warm up třídy MotoGP se jel na mokrém povrchu. Potom vysvitlo slunce, ale před závodem Moto3 už opět byly nad okruhem šedé mraky. Každopádně závod třídy Moto3 byl vyhlášen jako suchý závod. Jezdci do něj tedy vystartovali na pneumatikách do suchých podmínek.

Maximo Quiles dnes ve Francii nastupoval do svého druhého závodu v MS silničních motocyklů, přesto do něj vyrážel z první pozice. Závod byl vypsán na dvacet kol. Quiles po startu udržel první místo, ale Kelso se na něj tlačil. Na třetí místo se posunul Piqueras. Nováček Pini naopak z druhého místa klesl na čtvrté. První pětku uzavíral Muñoz.

Quiles si vedení neudržel ani po jedno celé kolo. Kelso se nakonec dostal před něj. Piqueras zůstával na třetí pozici i v úvodu druhého kola. Po kontaktu s Perezem skončil na zemi Ryusei Yamanaka. Jezdec je naštěstí v pořádku. Incident byl vyšetřován, ale nakonec žádný trest udělen nebyl.

V dalším průběhu se Quiles ještě více propadal. V nájezdu do třetího kola byl až sedmý. Na první pozici pokračoval Kelso. Piqueras se posunul na druhé místo a Muñoz na třetí. Za ním následovali Pini, Furusato a Rueda. Riccardo Rossi si odpykal svůj trest v podobě průjezdu dlouhým kolem. Jezdec byl potrestán za páteční incident s Lunettou. Rossiho trest ovšem neměl vliv na dění na předních pozicích. Ital byl mimo bodované pozice i před odpykáním trestu.

V šestém kole pokračoval na první pozici Kelso. Druhý byl nováček Pini, třetí Muñoz, čtvrtý Rueda a pátý Piqueras. O kolo později se Pini na chvíli ukázal na první pozici, ale záhy se zase zařadil za Kelsa. Na zemi skončil Eddie O'Shea. Jezdec je naštěstí v pořádku. Krátce před polovinou závodu pak upadl i Adrian Cruces. I on naštěstí odešel po svých. A pádům bohužel nebyl konec. Na zemi skončil i Piqueras. Pád to byl poměrně nepříjemný, ale i v tomto případě jezdec odešel po svých.

Krátce před Piquerasovým pádem bylo oznámeno, že Vicente Perez dostal trest v podobě dlouhého kola, protože si v jednom místě zkrátil dráhu. Perez v té době jezdil na třinácté pozici.

Kelso držel první místo i ve dvanáctém kole závodu. Druhý byl Muñoz. Na třetí příčku se posunul Rueda. Těsně za vedoucí trojicí se držel i nováček Pini. Navíc se této skupině přibližoval i další nováček – Alvaro Carpe. Quiles, který startoval z pole position, už byl mimo první desítku.

Ve čtrnáctém kole závodu upadl ze čtvrté pozice Pini. Jezdec se hned po pádu rozjel a zařadil se na sedmnácté místo. Pořadí v první trojce se neměnilo. Carpe po Pinim převzal čtvrté místo. Na pátou pozici se posunul Almansa.

Tři kola před koncem se Rueda pokusil dostat před Muñoze na druhé místo, ale uspěl jen na chvíli. Muñoz mu předjetí rychle vrátil. Kelso sice stále držel první pozici, ale Muñoz s Ruedou byli těsně za ním. Čtvrtý Carpe už ztrácel přes dvě sekundy.

Do posledního kola najel jako první Kelso, druhý byl Muňoz a třetí Rueda. Těsně před koncem se Muñoz pokusil zaútočit na vedoucího Kelsa. Došlo tam ke kontaktu. Oba museli mimo trať, což přihrálo výhru Ruedovi. Muñoz dorazil do cíle jako druhý a Kelso jako třetí. Muñoz ovšem za incident v závěru závodu dostal trest v podobě odsunu o jedno místo vzad, takže si s Kelsem pozice prohodili.

Nováček Alvaro Carpe dorazil do cíle jako čtvrtý. První pětku zkompletoval David Almansa. Šestý skončil Furusato. Quiles po startu z pole position nakonec obsadil sedmé místo. Do elitní desítky se dále ještě vešli Fernandez, Lunetta a Perrone. Pini sice po pádu dokončil závod, ale nebodoval.

GP Francie - Moto3, závod

P. Jezdec Motocykl Čas/Ztráta 1 Jose Antonio Rueda KTM 34'01,752 2 Joel Kelso KTM 0,636 3 David Muñoz KTM 0,124 4 Alvaro Carpe KTM 3,788 5 David Almansa Honda 6,001 6 Taiyo Furusato Honda 6,343 7 Maximo Quiles KTM 6,521 8 Adrian Fernandez Honda 6,876 9 Luca Lunetta Honda 7,192 10 Valentin Perrone KTM 7,241 11 Dennis Foggia KTM 8,574 12 Scott Ogden KTM 8,832 13 Jacob Roulstone KTM 12,153 14 Cormac Buchanan KTM 12,257 15 Nicola Carraro Honda 12,448 16 Vicente Perez KTM 19,468 17 Guido Pini KTM 29,799 18 Riccardo Rossi Honda 30,601 19 Tatchakorn Buasri Honda 30,738 20 Noah Dettwiler KTM 31,13 21 Jakob Rosenthaler KTM 86,153 Neklasifikováni Angel Piqueras KTM 15'28,833 Stefano Nepa Honda 14'06,210 Adrian Cruces Honda 13'57,224 Eddie O'shea Honda 10'35,055 Ryusei Yamanaka KTM 01'50,972

Zdroj: motogp.com, foto: Ajo Motorsport