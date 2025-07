Moto3: Na brněnském okruhu si pro výhru suverénně dojel Rueda

Český závod třídy Moto3 byl vypsán na šestnáct kol. Jako první do něj vyrážel nováček Guido Pini. Pro mladého Itala to byl jeho první start z pole position v kariéře jezdce MS silničních motocyklů. Spolu s Pinim z první řady vyráželi i José Antonio Rueda a David Almansa. David Muñoz, který se původně kvalifikoval na třetí místo, musel kvůli penalizaci vyrážet z konce pole. Závodního víkendu v Brně se vůbec neúčastnili Bertelle, Moodley, Perez, Lunetta a Buasri. Během pátku a soboty se navíc zranili i Buchanan a Kelso. Oba tím pádem také museli vynechat dnešní závod.

V prvním kole se vedení ujal Rueda. Na druhé místo se posunul Quiles. Pini po startu z pole position klesl na třetí místo. Penalizovanuý Muñoz se rychle probojovával vpřed. V druhém kole už byl součástí elitní desítky.

I ve čtvrtém kole závodu zůstávala vedoucí skupina velmi velká. Na první pozici stále zůstával Rueda. Quiles držel druhou příčku. Na třetí pozici se posunul Foggia. Za Italem následovali Piqueras a Almansa. Pini se ještě více propadl. Nyní byl šestý. Muñoz se naopak dále posouval dopředu. Na konci čtvrtého kola byl sedmý a navíc měl na svém kontě dosavadní nejrychlejší čas závodu.

V pátém kole závodu skončil na zemi Riccardo Rossi. Jezdec naštěstí odešel po svých. Jeho pád neměl vliv na pořadí na nejvyšších pozicích. V první trojce se aktuálně drželi Rueda, Foggia a Quiles.

O kolo později upadl také Lenoxx Phommara. V jeho případě se jednalo o poměrně divoký pád, ale i on je v pořádku. A ani jeho pád nijak nezamíchal pořadím v čele. Švýcar bojoval až na konci pole.

I po polovině závodu stále vedl José Antonio Rueda. Španěl měl aktuálně zhruba půl sekundy náskok před druhým Foggiou. Na třetí pozici jezdil Maximo Quiles. Na čtvrté místo už se probojoval Muñoz.

V další fázi brněnského závodu se Ruedovi dařilo navyšovat náskok. Foggia a Quiles spolu bojovali o druhé místo, což je trochu zdržovalo a Ruedovi to naopak hrálo do karet. Mimo hru o podium rozhodně ještě nebyli ani Muñoz, Fernandez, Piqueras a Almansa, kteří jezdili v těsném sledu za Foggiou a Quilesem. Pini, jenž do závodu vyrážel jako první, klesl ve dvanáctém kole na devátou pozici.

Do předposledního kola najel jako první Rueda s náskokem zhruba 3,5 sekundy. Druhý byl Quiles, ale ten si musel dávat pozor na překračování limitů dráhy, protože už dostal varování. První trojku aktuálně uzavíral Fernandez. Foggia klesl na čtvrté místo. Součástí boje o druhou příčku byli i Piqueras, Muñoz a Almansa.

Rueda si nikým neohrožován dojel pro výhru v Brně. O druhé místo se bojovalo až do úplného konce. Nakonec jej uzmul nováček Quiles. Na podium se dnes v Brně podíval i Muñoz, který startoval z konce pole. První pětku doplnili Piqueras a Foggia.

GP České republiky - Moto3, závod

P. Jezdec Motocykl Čas/Ztráta 1 Jose Antonio Rueda KTM 33'40,677 2 Maximo Quiles KTM 3,471 3 David Muñoz KTM 3,495 4 Angel Piqueras KTM 3,559 5 Dennis Foggia KTM 3,689 6 Adrian Fernandez Honda 3,867 7 David Almansa Honda 4,42 8 Valentin Perrone KTM 5,579 9 Ryusei Yamanaka KTM 5,597 10 Guido Pini KTM 5,985 11 Taiyo Furusato Honda 6,088 12 Marcos Uriarte KTM 6,459 13 Alvaro Carpe KTM 10,711 14 Marco Morelli KTM 10,779 15 Jacob Roulstone KTM 10,817 16 Scott Ogden KTM 10,866 17 Stefano Nepa Honda 27,274 18 Eddie O'shea Honda 27,275 19 Noah Dettwiler KTM 27,281 20 Leonardo Abruzzo Honda 53,032 Neklasifikováni Nicola Carraro Honda 31'40,214 Lenoxx Phommara Honda 10'47,504 Riccardo Rossi Honda 08'33,511

Zdroj: motogp.com, foto: Ajo Motorsport