Moto3: Na domácí dráze v Mugellu se z výhry raduje Foggia

Závodní víkend v Mugellu byl dost ovlivněn těžkou nehodou Jasona Dupasquiera. Jezdec havaroval ve včerejší druhé kvalifikaci. Do nehody byli zapleteni i Jeremy Alcoba a Ayumu Sasaki, kteří jsou naštěstí v pořádku. Dupasqueir se však nachází ve velmi vážném stavu v nemocnici. Moc informací o jeho stavu není k dispozici. Dupasquierův tým Prüstel GP se vzhledem k situaci rozhodl vynechat dnešní závod. Na startu tedy nebyl ani Dupasquierův kolega Ryusei Yamanaka.

Z první pozice se dnes do závodu vydával Tatsuki Suzuki. Spolu s ním z první řady vyráželi i Pedro Acosta a Gabriel Rodrigo.

S penalizací v podobě dvou tzv. „long lap penalty“ se do dnešního závodu pouštěl Xavier Artigas. Jedná se o trest za příliš pomalou jízdu ve dvanácté zatáčce během kvalifikace.

Závod nejslabší kubatury byl vypsán na dvacet kol. Po startu se vedení ujal vedoucí muž šampionátu Pedro Acosta.

Hned v úvodu upadlo několik jezdců. V první zatáčce skončili na zemi Adrian Fernandez a Alberto Surra. O něco později upadli i Migno, Öncü, Tatay a Kofler. Jeden ze strojů překřižoval dráhu, ale naštěstí do něj nikdo nevrazil. Tatay a Kofler skončili ve zdravotním středisku, ale nevypadalo to na nic vážného. Kofler nakonec ještě zamíří do nemocnice na podrobnější vyšetření.

V nájezdu do druhého kola převzal vedení Foggia. Na druhé místo se posunul Rodrigo. Acosta klesl na třetí místo. O kolo později už ovšem byl Acosta zpátky na první pozici.

Čtrnáct kol před koncem vedl Foggia, druhý byl Binder a třetí Rodrigo. Salač, který se v úvodu posunul až do první desítky, byl v tuto chvíli čtrnáctý. Jak už tak ale v Moto3 bývá běžné, rozestupy mezi jezdci byly malé, vedoucí skupina měla patnáct členů a docházelo k velmi častým změnám pořadí.

Jedenáct okruhů před závěrem bylo pořadí na prvních třech místech následující: Foggia, Suzuki a Sasaki. Salač byl součástí patnáctičlenné vedoucí skupiny, ale bojoval až na jejím konci.

Obzvlášť na dlouhé rovince si jezdci hodně prohazovali pozice a ke změnám docházelo i v čele závodu. Deset kol před koncem vedl Suzuki.

I v době, kdy do konce závodu zbývalo osm kol, měla vedoucí skupina patnáct členů, přičemž šestnáctý jezdec v pořadí ztrácel zhruba patnáct vteřin a tento rozestup se stále zvětšoval. Do čela se vrátil Foggia. Acosta, který vedl o něco dříve, se v průběhu závodu propadl až na konec první desítky, ale nyní už byl zase druhý. Salač se stále držel na konci velké vedoucí skupiny.

Šest kol před koncem se do čela posunul McPhee. Druhý byl Fenati a třetí Sasaki. Acosta se opět propadl na desáté místo.

McPhee se v čele dlouho neohřál. Ještě v témže kole jej vystřídal Fenati. V nájezdu do dalšího kola se ovšem pořadí opět změnilo. Vedení se ujal Binder. Fenati z vedení klesl na deváté místo.

Čtyři kola před závěrem znovu vedl Acosta. Tempo vedoucí skupiny přestal stíhat Alcoba, který na čtrnáctičlennou skupinu v této chvíli ztrácel zhruba 1,5 sekundy. A postupem času se jeho ztráta navyšovala. Salač byl čtrnáctý – čili na konci vedoucí skupiny.

V předposledním kole dostal Nepa kvůli překračování limitů dráhy trest v podobě „long lap penalty“. Jezdec se v této chvíli pohyboval na konci první skupiny.

V závěrečném sektoru posledního kola vedl Foggia a na tom už se nic nezměnilo. Ital si dojel pro výhru. Druhý skončil Masiá a na podium vystoupil i Rodrigo. Těsně pod podiem skončil Sasaki. První pětku uzavřel Binder. Šestý dojel Fenati. Acosta sice dorazil do cíle jako sedmý, ale kvůli překročení limitů dráhy se musel odsunout o jedno místo vzad. Stejný trest dostal i Garcia, který je nakonec devátý. Suzuki, který startoval z pole position, dokončil závod na desáté pozici. Nepa si neodpykal trest, takže mu nakonec k jeho času přičetli 3 sekundy. Salač si veze domů body za jedenácté místo.

Navzdory osmému místu zůstává v čele s poměrně komfortním náskokem Pedro Acosta.

GP Itálie - Moto3, závod

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas/Ztráta 1 Dennis FOGGIA Honda 158,8 39'37,497 2 Jaume MASIA KTM 158,8 0,036 3 Gabriel RODRIGO Honda 158,8 0,145 4 Ayumu SASAKI KTM 158,8 0,24 5 Darryn BINDER Honda 158,8 0,499 6 Romano FENATI Husqvarna 158,7 0,711 7 John MCPHEE Honda 158,7 0,918 8 Pedro ACOSTA KTM 158,7 0,745 9 Sergio GARCIA GASGAS 158,7 0,861 10 Tatsuki SUZUKI Honda 158,7 0,963 11 Filip SALAC Honda 158,7 1,08 12 Kaito TOBA KTM 158,7 1,351 13 Niccolo ANTONELLI KTM 158,7 1,429 14 Stefano NEPA KTM 158,7 4,472 15 Jeremy ALCOBA Honda 158 12,491 16 Xavier ARTIGAS Honda 157,2 23,493 17 Izan GUEVARA GASGAS 157,2 23,499 18 Riccardo ROSSI KTM 157,2 23,609 19 Lorenzo FELLON Honda 157,2 23,774 20 Elia BARTOLINI KTM 156,2 39,959 21 Andi Farid IZDIHAR Honda 156,2 40,023 22 Takuma MATSUYAMA Honda 156,2 40,035 Nedokončili první kolo Deniz ÖNCÜ KTM 0 kol Andrea MIGNO Honda 0 kol Alberto SURRA KTM 0 kol Adrian FERNANDEZ Husqvarna 0 kol Carlos TATAY KTM 0 kol Maximilian KOFLER KTM 0 kol

Foto: Václav Duška Jr.