Moto3: Na konci katalánského závodu zavlála červená vlajka, vítězí Garcia

Do katalánského závodu nejslabší kubatury, který byl vypsán na 21 kol, se z první pozice vydával Rodrigo. A byl to právě on, kdo se po startu ujal vedení. Český jezdec Filip Salač startoval ze sedmnáctého místa.

Na startu dnešního závodu chyběli Tatay a Kofler, kteří se zranili minulý týden v Itálii. Místo Tataye jel Elia Bartolini a Koflera nahrazoval Daniel Holgado. Na divokou kartu startoval Takuma Matsuyama.

Ještě před startem upadl Riccardo Rossi, který už pak mohl závod sledovat pouze z boxu.

Devatenáct kol před koncem vedl nováček Guevara, druhý byl Binder a třetí Antonelli. Rodrigo, který startoval z pole position byl v tuto chvíli mimo provizorní podium.

Ani Guevara se ovšem v čele dlouho neohřál. A stejně na tom byli i další jezdci, kteří se na první pozici ukázali později. Jako obyčejně totiž v čele bojovala obrovská skupina a pořadí se měnilo každým okamžikem.

Čtrnáct kol před koncem vedl Alcoba. Na předních pozicích se dále pohybovali i Garcia, McPhee, Guevara, Sasaki a Rodrigo. Vedoucí muž šampionátu – Pedro Acosta, který startoval až z pětadvacáté pozice, už byl v první desítce.

O něco později na zemi skončili McPhee, Suzuki a Migno. Všichni tři jsou naštěstí v pořádku.

Jedenáct kol před závěrem už se v čele ukázal Pedro Acosta, který do Barcelony přijel v roli vedoucího muže šampionátu a navíc s komfortním náskokem. Nicméně ani on první místo dlouho neudržel. I v polovině závodu totiž na čele stále zůstávala velká skupina – jednalo se zhruba o patnáct jezdců.

Šest kol před šachovnicí byli v první pětce Acosta, Rodrigo, Garcia, Öncü a Alcoba. Garcia a Guevara se srazili, ale naštěstí se to obešlo bez pádu.

Čtyři kola před koncem vedl Rodrigo a vypadalo to, že se mu dokonce i daří budovat si menší náskok před pronásledovateli, ale na cílové rovince byl jeho drobný náskok zase pryč, nicméně první příčku držel Rodrigo i v dalším kole.

V předposledním kole převzal vedení Rodrigův kolega Alcoba. Rodrigo během krátké chvíle klesl až na deváté místo.

Do posledního kola najel jako první Binder, ale při tak početné skupině v čele rozhodně neměl nikdo nic jistého. Pořadí se během posledního kola zamíchalo ještě několikrát. Těsně před koncem z vedoucí skupiny upadl nováček Guevara.

Pro výhru si nakonec dojel Garcia, druhý skončil Alcoba. První trojku zkompletoval Masiá. Nicméně v úplném závěru byla vyvěšena červená vlajka kvůli nehodě v osmé zatáčce, kde upadli Sasaki, Foggia a Artigas. Sasaki musel po nehodě do zdravotního střediska, ale dle prvních informací by měl být při vědomí.

Po závodě pak bylo oznámeno, že Masia překročil limity dráhy, kvůli čemuž se musel posunout o místo vzad a přišel tak o umístění na podiu. Na stupně vítězů se tím pádem posunul Öncü. Pro Turka to je jeho první podium v MS silničních motocyklů. První pětku uzavřel Binder. Dále se umístil Rodrigo. Acosta dojel sedmý, ale navzdory tomu je stále s poměrně komfortním náskokem v čele šampionátu. Do elitní desítky se dnes dále vešli i Antonelli, Toba a Nepa.

Filip Salač dnešní závod nedokončil - v průběhu zajel do boxů a už tam zůstal.

Jezdci Moto3 si dnes na podiu připomněli Jasona Dupasquiera, který zahynul minulý týden v Itálii. Všichni tři jezdci na stupních vítězů měli černá trička s Dupasquierovou fotkou.

GP Katalánska - Moto3, závod

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas/Ztráta 1 Sergio GARCIA GASGAS 152,1 38'33,760 2 Jeremy ALCOBA Honda 152,1 0,015 3 Deniz ÖNCÜ KTM 152,1 0,118 4 Jaume MASIA KTM 152,1 0,079 5 Darryn BINDER Honda 152,1 0,204 6 Gabriel RODRIGO Honda 152,1 0,317 7 Pedro ACOSTA KTM 152,1 0,38 8 Niccolo ANTONELLI KTM 152,1 0,798 9 Kaito TOBA KTM 152,1 0,933 10 Stefano NEPA KTM 152 0,983 11 Romano FENATI Husqvarna 151,9 3,334 12 Yuki KUNII Honda 151,2 1 kolo 13 Elia BARTOLINI KTM 151,2 1 kolo 14 Ryusei YAMANAKA KTM 151,2 1 kolo 15 Daniel HOLGADO KTM 151,2 1 kolo 16 Lorenzo FELLON Honda 151,2 1 kolo 17 Andi Farid IZDIHAR Honda 151,2 1 kolo 18 Takuma MATSUYAMA Honda 148,8 1 kolo Neklasifikováni Izan GUEVARA GASGAS 152,1 1 kolo Ayumu SASAKI KTM 152,1 1 kolo Dennis FOGGIA Honda 152,1 1 kolo Xavier ARTIGAS Honda 152,1 1 kolo Filip SALAC Honda 149,6 6 kol Adrian FERNANDEZ Husqvarna 149,5 10 kol John MCPHEE Honda 152,8 12 kol Andrea MIGNO Honda 152,5 12 kol Tatsuki SUZUKI Honda 152,4 12 kol Nestartoval Riccardo ROSSI KTM 0 kolo

Foto: Václav Duška Jr.