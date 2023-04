Moto3: Na mokré argentinské dráze si pro výhru dojel Suzuki

Do argentinského závodu nejslabší kubatury vyrážel z první pozice Ayumu Sasaki. Pro japonského jezdce to byl jeho druhý letošní start z pole position.

Závod byl vypsán na 18 kol a jel se na mokrém povrchu. Sasaki se krátce po startu na chvíli dostal do čela, ale záhy se propadl o několik pozic. Vedení převzal Moreira a byl to právě on, kdo najel jako první do druhého kola, ale pak jej během krátké chvíle předjeli Öncü, Suzuki a Ortola. Moreirův propad pokračoval i dále. Na konci druhého kola už byl mimo první desítku.

Ve třetím kole už měl vedoucí Öncü mírný náskok před druhým Suzukim. Třetí byl Masia, ale nebyl v těsném kontaktu se Suzukim. Öncü se ovšem v čele také dlouho neohřál – skončil na zemi. Jezdec je v pořádku a dokonce se znovu rozjel, ale šance na výhru byla pryč. Vedení tím pádem převzal Suzuki. Masiá se posunul na druhé místo a na třetí se dostal Sasaki.

Čtrnáct kol před koncem vedl Suzuki. Na druhé místo se posunul Almansa, který byl v tuto chvíli hodně rozjetý. Masiá klesl na třetí místo. Suzuki měl v čele mírný náskok, ale o druhé místo se hodně bojovalo, přetahovali se o něj hlavně Almansa, Sasaki, Artigas a Masiá, ale ani další jezdci v pořadí nebyli nijak dramaticky daleko.

V další fázi závodu se Suzukimu dařilo navyšovat náskok v čele. V době, kdy do konce závodu zbývalo jedenáct kol, měl Suzuki před svým krajanem Sasakim náskok téměř tři vteřiny. Za Sasakim byli seřazeni Masia, Almansa a Artigas.

Deset kol před koncem se nic neměnilo na první příčce, tam zůstával Suzuki. Ovšem Sasaki na druhé pozici dostal příkaz k odsunu o jedno místo vzad. Jednalo se o trest za nezodpovědnou jízdu, protože zavinil kontakt s jedním ze soupeřů.

Devět okruhů před závěrem stále vedl Suzuki, druhý byl zpátky Sasaki a první trojku uzavíral Almensa. Na zemi skončil Ortola. O kolo později upadl z druhého místa Sasaki. Jezdec se zdál být po nehodě v pořádku, ale musel odstoupit. Ani na druhý pokus se mu tedy nepodařilo proměnit pole position ve vítězství, takže byl viditelně dost zklamaný.

Šest kol před šachovnicí stále držel první místo Suzuki. Více než čtyři vteřiny za ním pak ztrácel na druhém místě jedoucí Masiá. Na třetí místo se propracoval Muňoz. Do tempa se po úvodním propadu znovu dostal Moreira, který byl v tuto chvíli na konci první pětky. Almensa naopak klesl na šesté místo. Penalizaci v podobě odsunu o jedno místo vzad dostal Salvador, který předjížděl při žlutých vlajkách. Jezdec byl mimo první desítku, takže na boje o podium neměla tato záležitost vliv.

Masiá při bojích o pódiová místa skončil na zemi a brzy jej následovali i Artigas a Muňoz. Nikomu z nich se naštěstí nic vážného nestalo.

Čtyři kola před koncem vedl Suzuki s komfortním náskokem přes sedm vteřin. O druhé místo bojovali především Almensa a Moreira. Čtvrtý byl Holgado a pátý jel Migno, který nahrazuje zraněného Fellona.

Do posledního kola najel jako první Suzuki a mohl jet relativně v klidu, nikým neohrožován. Boj o druhé místo se totiž odehrával relativně dost daleko za ním. O druhou příčku se přetahovalo pět jezdců, přičemž Almensa v závěru upadl po kontaktu s Ogdenem. Do konce kola pak ještě stačil z bojů o podium upadnout Riccardo Rossi.

Suzuki si dojel pro výhru. Druhé místo obsadil Moreira. Třetí skončil Migno. Do první pětky se dále vešli i Holgado a Ogden.

GP Argentiny - Moto3, závod

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas/Ztráta 1 24TatsukiSuzuki Honda 147 35'18,0990 2 10DiogoMoreira KTM 146,7 4,571 3 16AndreaMigno KTM 146,7 4,699 4 96DanielHolgado KTM 146,4 8,814 5 19ScottOgden Honda 146,6 11,512 6 82StefanoNepa KTM 146,2 11,865 7 27KaitoToba Honda 146,1 12,159 8 43XavierArtigas CFMOTO 146,1 12,467 9 6RyuseiYamanaka GASGAS 146,1 12,844 10 38DavidSalvador KTM 146,1 12,884 11 63SyarifuddinAzman KTM 146 14,033 12 18MatteoBertelle Honda 145,6 20,736 13 55RomanoFenati Honda 145,2 26,304 14 80DavidAlonso GASGAS 145,1 27,524 15 70JoshuaWhatley Honda 144,4 37,275 16 44DavidMuñoz KTM 144,3 39,602 17 92DavidAlmansa CFMOTO 144,1 41,959 18 72TaiyoFurusato Honda 143,9 45,783 19 48IvanOrtola KTM 143,8 47,086 20 7FilippoFarioli KTM 143,8 47,38 21 22AnaCarrasco KTM 143,3 53,918 22 95CollinVeijer Husqvarna 143,2 55,636 23 99Jose AntonioRueda KTM 143,1 56,852 24 53DenizÖncü KTM 141,4 83,159 Neklasifikováni 54RiccardoRossi Honda 146,6 1 kola 64MarioSuryo Aji Honda 145,5 5 kol 5JaumeMasia Honda 147 5 kol 71AyumuSasaki Husqvarna 142,1 8 kol

Foto: Leopard Racing