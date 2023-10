Moto3: Na mokré australské dráze si pro výhru dojel Öncü

Turecký jezdec Deniz Öncü se v dešti raduje z výhry. Ayumu Sasaki se nakonec musel smířit s druhým místem. Na podium se podíval i domácí Joel Kelso, jenž dorazil do cíle jako třetí. Pro Kelsa je to jeho první podium kariéry.

Kvůli nepříznivé předpovědi počasí došlo ke změnám v harmonogramu letošní Grand Prix Austrálie. Očekává se, že během dne by měl být silný vítr. Nejsilnější nárazy větru se očekávají až v pozdějších hodinách, dopoledne by dle předpovědi ještě neměl být tak silný vítr, proto se tedy závody jedou o hodinu dříve.

Závod nejslabší kubatury byl vypsán na 21 kol. Jelo se v dešti. Už při nájezdu na rošt upadl Moreira, pak také Bertelle a nehodě se nedokázal vyhnout ani Holgado.

Z prvního místa do závodu vyrážel Sasaki a byl to právě on, kdo se po startu ujal vedení. Domácí Kelso se ale na něj snažil útočit. Vpředu se dále pohybovali i Veijer, Fernandez a Öncü. Penalizaci si v závodě museli odpykat Toba, Artigas, Muňoz a Whatley.

Ve druhém kole vedl Adrian Fernandez. Druhý byl Sasaki a třetí Veijer. S nepříznivými podmínkami na dráze si nedokázal poradit David Alonso, který skončil na zemi. Jezdec je po nehodě v pořádku.

Adrian Fernandez pokračoval na první pozici i ve třetím kole. Druhé místo držel Sasaki a třetí zůstával Veijer. Následovali Kelso a Öncü. Hodně rychlé tempo měl v tuto chvíli Mario Aji, jenž už v minulosti ukázal, že se mu na mokrém povrchu daří. V tuto chvíli byl na šesté pozici.

I v době, kdy do konce závodu zbývalo patnáct kol, vedl Fernandez. Mladý Španěl měl v čele zhruba vteřinový náskok. Öncü se mu ovšem značně přibližoval. V první pětce se dále pohybovali i Kelso, Sasaki a Veijer. Šestý Mario Aji, nebyl schopen držet své rychlé tempo z úvodu, takže v tuto chvíli už měl na první pětku relativně velkou ztrátu.

Třináct kol před koncem skončili na zemi Filippo Farioli a Ivan Ortola. Pořadí na čele se neměnilo. Vedl Fernadez. Druhý byl Öncü a třetí Kelso. První pětku uzavírali Sasaki a Veijer. Prvních pět jezdců mělo mezi sebou relativně malý rozestup. Šestý Aji ovšem zaostával zhruba o pět sekund.

Pádům bohužel nebyl konec. O dvě kola později upadl také David Muňoz. Jezdec odešel od nehody po svých. Na čele se nic neměnilo. Masiá, který vstupoval do australského závodu jako vedoucí muž šampionátu, aktuálně jezdil na jedenáctém místě.

Devět okruhů před závěrem upadl Mario Aji, jenž v té chvíli jezdil na šesté pozici, což by bývalo bylo jeho nejlepší umístění v kariéře. Jezdec se naštěstí zdál být v pořádku. Krátce po něm skončil na zemi také Salvador.

Sedm kol před šachovnicí stále vedl Fernandez. Druhý už byl Sasaki. Následovali Öncü, Kelso a Veijer. Šestý Furusato měl značnou ztrátu na vedoucí pětku. Na zemi skončil Azman. Jezdec odešel po svých. A ani tím bohužel pády nekončily. V následujícím kole upadl z vedoucí pozice Fernandez. Ani jemu se naštěstí nic nestalo, ale na první výhru, které byl dnes hodně blízko, si bude muset ještě počkat. Po pádu se Fernandez ještě dokázal rozjet a zařadil se na páté místo.

Po Fernandezově pádu se vedení ujal Sasaki. Druhý byl Öncü a třetí Kelso. Čtvrtý Veijer jezdil hodně osamoceně. Na jezdce před sebou ztrácel přes šest vteřin a pátý Fernandez zaostával zhruba o devatenáct vteřin.

Tři kola před závěrem upadl Vicente Perez. I on naštěstí odešel po svých. Na první pozici pokračoval Sasaki. Druhý Öncü byl těsně za ním. Třetí pozici držel Kelso. Masiá byl osmý.

Do posledního kola najel jako první Sasaki, ale Öncü se na něj snažil útočit. Jejich boj pokračoval až do konce kola. V posledním sektoru se do vedení dostal Öncü a nakonec je to právě on, kdo se raduje z výhry. Sasaki se musel smířit s druhým místem. Na podium se dnes podíval i domácí Joel Kelso, pro nějž to je jeho první podium kariéry. Čtvrtý skončil Veijer. Adrian Fernandez si navzdory pádu dojel pro páté místo.

Masiá dorazil do cíle jako osmý a udržel si vedení v šampionátu. Nyní ovšem vede jen o čtyři body před Sasakim.

Aktualizace: Moreira, který upadl už při nájezdu na rošt, sice do závodu odstartoval, ale následně odstoupil a zamířil do zdravotního střediska na okruhu a poté ještě do nemocnice na podrobnější vyšetření.

GP Austrálie - Moto3, závod

P. Jezdec Motocykl Čas/Ztráta 1 Deniz Öncü KTM 39'57,9190 2 Ayumu Sasaki Husqvarna 0,407 3 Joel Kelso CFMOTO 4,392 4 Collin Veijer Husqvarna 23,062 5 Adrian Fernandez Honda 31,661 6 Riccardo Rossi Honda 31,702 7 Taiyo Furusato Honda 32,236 8 Jaume Masia Honda 32,923 9 Matteo Bertelle Honda 33,379 10 Lorenzo Fellon KTM 35,375 11 Nicola Fabio Carraro Honda 46,47 12 Stefano Nepa KTM 53,566 13 Daniel Holgado KTM 62,607 14 Joshua Whatley Honda 62,88 15 Ryusei Yamanaka GASGAS 76,638 16 Xavier Artigas CFMOTO 90,027 17 Kaito Toba Honda 112,035 18 José Antonio Rueda KTM 0 Neklasifikováni Vicente Perez KTM 34'54,0270 Syarifuddin Azman KTM 27'22,8880 David Salvador KTM 23'28,2140 David Alonso GASGAS 22'41,6700 Mario Aji Honda 21'19,5410 David Muñoz KTM 17'40,8120 Filippo Farioli KTM 15'51,2490 Ivan Ortolá KTM 15'45,7630 Diogo Moreira KTM 10'53,9530

Foto: Ajo.fi